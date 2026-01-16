Novità e trend 0 0

Ecco i nuovi giochi PS Plus di gennaio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.1.2026

Gli amanti dell'horror avranno l'aggiunta più importante a gennaio con "Resident Evil Village". Allo stesso tempo, Sony sta riempiendo il suo catalogo con un grande gioco di ruolo di Yakuza, diversi titoli indipendenti e un classico arcade degli anni '90.

Sony aggiunge ancora una volta nuovi giochi a Playstation Plus per tutti e tre i livelli di abbonamento a gennaio 2026. I titoli per Premium ed Extra saranno attivati il 20 gennaio e saranno quindi disponibili nel rispettivo catalogo giochi. I giochi Essential sono disponibili dal 6 gennaio e possono essere aggiunti alla libreria fino al 2 febbraio 2026.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Novità per l'abbonamento Premium

«Ridge Racer»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS5

Anno: 1993



«Ridge Racer» ricorda da dove proviene il DNA dei moderni giochi di corse arcade. Il gioco classico rinuncia al realismo e si concentra invece sulle curve con derapate, sull'alta velocità e su un'esperienza di guida immediatamente accessibile. I tracciati non si imparano per tentativi ed errori, ma attraverso il ritmo e la precisione, il che conferisce al gioco un'eleganza particolare ancora oggi.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Resident Evil Village»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2021



«Resident Evil Village» combina elementi classici del survival horror con una moderna messa in scena d'azione senza abbandonare le sue radici. Ti muovi in un villaggio isolato che ha una struttura spaziale logica e ti dà la sensazione di essere osservato in ogni momento.

Capcom mette in scena la minaccia non tanto attraverso i momenti di shock quanto attraverso l'atmosfera, il design del suono e l'architettura dei livelli. Le risorse sono scarse, le decisioni hanno un peso e ogni stanza richiede un approccio cauto. Allo stesso tempo, Village integra elementi sparatutto più forti rispetto ai precedenti capitoli della serie, il che aumenta il ritmo senza interrompere la tensione.

«Like a Dragon: Infinite Wealth»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«Infinite Wealth» espande l'universo di Yakuza in un gioco di ruolo insolitamente ampio. Viaggerai avanti e indietro tra Honolulu e Kamurocho: due località con stati d'animo, culture e strutture completamente diverse.

La storia combina drammi personali e culture diverse.

La storia combina drammi personali e argomenti sociali senza perdere il suo nucleo umoristico. Le battaglie rimangono a turni, ma sono più dinamiche rispetto ai capitoli precedenti grazie ai sistemi posizionali, alle meccaniche di classe e alle influenze ambientali. Le missioni secondarie, i minigiochi e le attività collaterali non sono un riempitivo, ma caratterizzano il carattere del mondo.

«Expeditions: A MudRunner Game»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«Expeditions» sposta l'attenzione dalla pura guida fuoristrada alla pianificazione logistica e alla gestione del terreno. Devi guidare veicoli pesanti attraverso paesaggi impervi, analizzare le condizioni del terreno, scegliere i percorsi e calcolare i rischi.

La velocità è raramente un requisito fondamentale.

La velocità è raramente l'obiettivo. Il controllo, la preparazione e la pazienza determinano il successo o il fallimento. I modelli fisici simulano la trazione, il peso e la resistenza in modo convincente, rendendo tangibile ogni decisione.

«A Quiet Place: The Road Ahead»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS5

Anno: 2024



Il silenzio diventa la risorsa più importante e il pericolo più grande in questo gioco. Come nella serie di film, i suoni costituiscono la meccanica di gioco centrale: Ogni passo, inciampo o rumore incauto può avere conseguenze mortali. Invece di combattere i nemici frontalmente, devi muoverti con attenzione, osservare gli schemi e pianificare le vie di fuga. I livelli sono progettati per creare tensione dall'incertezza piuttosto che dalla densità di nemici.

«Darkest Dungeon II»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«Darkest Dungeon II» rimane senza compromessi nelle sue meccaniche e nella sua atmosfera. Guida una squadra in un mondo oscuro in cui non contano solo i punti salute, ma anche la stabilità mentale dei tuoi personaggi. I conflitti, lo stress e le decisioni morali hanno un impatto notevole sull'andamento del gioco.

Il sistema di combattimento è tattico, lento e intollerante agli errori, mentre il design roguelike rende unica ogni partita. I progressi derivano meno dal grinding e più dalla pianificazione intelligente e dalla valutazione dei rischi.

«The Exit 8»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



Il minimalismo può essere sorprendentemente efficace nell'horror. Questo titolo insolito lo dimostra in modo impressionante. Ti muovi attraverso corridoi apparentemente infiniti e quasi identici e devi riconoscere le più piccole deviazioni per poter progredire.

Invece di mostri e mostriciattoli, il gioco si svolge in un'unica stanza.

Al posto della caccia al mostro, il gioco si basa su sottili irritazioni, ripetizioni e paranoia crescente. A ogni ciclo, cresce l'incertezza sul fatto che tu abbia davvero il controllo della situazione.

«Art of Rally»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2020



Il rally non appare come uno spettacolare evento motoristico, ma come un concentrato di prove di guida con un forte senso estetico. «Art of Rally» evita deliberatamente la grafica fotorealistica e si concentra invece su forme chiare, paesaggi ridotti e una tavolozza di colori pacati che attira l'occhio sull'essenziale.

Sotto questo aspetto, il gioco si fa più intenso.

Al di sotto di questa superficie stilizzata, tuttavia, si nasconde un modello di guida preciso che richiede derapate pulite, frenate controllate e sterzate anticipate. Attraverserai diverse regioni del mondo, familiarizzerai con il percorso e migliorerai il tuo tempismo a ogni curva.

«Un po' più a sinistra»

Quando: 20 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2022



«A Little to the Left» è un puzzle game tranquillo e basato sull'ordine, senza pressione di tempo o competizione. Devi ordinare oggetti, riorganizzare strutture e riconoscere schemi che inizialmente sembrano poco evidenti. Ogni compito è logico, ma raramente banale. Il gioco si basa su una presentazione affascinante, su enigmi intelligenti e su un'atmosfera rilassante.

Novità per gli abbonati Essential

I titoli Playstation Plus Essential sono disponibili per il download dal 6 gennaio. Potrai averli ancora fino al 2 febbraio 2026.

«Need for Speed Unbound»

Quando: 6 gennaio

Dove: PS5

Anno: 2022



Le corse clandestine ottengono un look straordinariamente stilizzato in questa parte che si distingue dal genere. A Lakeshore City partecipi a gare illegali, eludi la polizia e costruisci la tua reputazione. Il gioco combina un ritmo arcade con decisioni tattiche: Devi valutare quando rischiare tutto e quando assicurarti i profitti.

«Disney Epic Mickey: Rebrushed»

Quando: 6 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: Remaster 2024 (originale 2010)



L'ambientazione di Wasteland rende evidente che i platform Disney possono essere anche cupi e riflessivi. Esplori un mondo di personaggi Disney dimenticati e utilizzi le meccaniche del pennello per cambiare attivamente gli ambienti. Invece dei classici ostacoli platform, i puzzle e le decisioni sono al centro dell'attenzione. I tuoi interventi influenzano visibilmente il mondo e danno al gioco la propria identità.

«Core Keeper»

Quando: 6 gennaio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2022



Core Keeper combina sopravvivenza, crafting ed esplorazione in un mondo sandbox sotterraneo. Raccogli risorse, costruisci basi, sviluppa equipaggiamenti e incontra creature sempre più forti. La modalità cooperativa per un massimo di otto giocatori amplia notevolmente l'esperienza, poiché i compiti vengono condivisi e le strategie sviluppate insieme.

Immagine di copertina: Capcom

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







