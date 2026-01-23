Novità e trend 10 4

Xbox Developer Direct: nuove informazioni su "Forza Horizon 6", "Fable" e altro ancora

Il Developer Direct di Xbox fornisce molte nuove informazioni su "Forza Horizon 6", "Beast of Reincarnation" e l'atteso "Fable". Con il beat-em-up online "Kiln", precedentemente non annunciato, lo show offre anche una sorpresa.

L'anno è appena iniziato, ma Microsoft sta già fornendo i primi approfondimenti sulle novità che ti aspettano su Xbox nei prossimi mesi. Nel livestream di un'ora del «Xbox Developer Direct», i team di sviluppo di quattro giochi che usciranno quest'anno hanno detto la loro. Puoi guardare l'intero show qui:

«Forza Horizon 6»: da turista a professionista delle corse

Lo studio britannico Playground Games ha aperto l'evento con uno sguardo dettagliato a «Forza Horizon 6». Questa volta, lo spettacolo delle corse si svolge in Giappone. Il gameplay di base è già conosciuto dai suoi predecessori: Inizi come principiante e guadagni l'accesso a nuovi eventi, regioni di livello superiore e, naturalmente, nuovi veicoli e opzioni di messa a punto nelle gare iniziali. Oltre alle gare classiche, ci sono anche percorsi a ostacoli e sfide a cronometro. Ecco il nuovo gioco.

Al momento del lancio sono già presenti più di 550 veicoli. I nuovi Car Meets includono anche la leggendaria area di servizio autostradale Daikoku. Qui potrai presentare i tuoi veicoli e partire per viaggi condivisi con altri. Con «Legend Island», c'è un'area endgame che, secondo gli sviluppatori, sarà una vera e propria sfida da raggiungere.

A parte le gare, puoi esplorare il mondo al tuo ritmo come sempre. Lo studio offre una visione approfondita del design del mondo virtuale. Voleva catturare l'atmosfera giapponese e trasmettere ai giocatori la sensazione di viaggiare sulle strade del Giappone. Per raggiungere questo obiettivo, il team ha svolto ricerche approfondite in loco con i consulenti. Di conseguenza, nel gioco sono presenti molti dettagli della cultura giapponese da scoprire.

Le strade a serpentina fanno parte del Giappone tanto quanto i ciliegi.

I tuoi tour di esplorazione dovrebbero farti percepire i contrasti tra tradizione e modernità, tra la natura rurale delle montagne e la vita di città. Strade tortuose ti portano attraverso fitte foreste di bambù e paesaggi innevati, passando per edifici tradizionali. Tokyo è di gran lunga la città più grande presente in un gioco di «Forza». Diversi quartieri ti portano lungo strette strade di periferia, in aree portuali affollate e in costruzioni stradali monumentali.

Gli sviluppatori hanno rivisto radicalmente il sistema abitativo. Invece di acquistare una casa già pronta come in passato, ora puoi acquistare un terreno vuoto e costruirci sopra una struttura a tua scelta. Potrai parcheggiare i tuoi veicoli e invitare i tuoi amici a flettersi con loro.

Il gioco uscirà il 19 maggio 2026 su Xbox, PC e più avanti nel corso dell'anno su PS5.

«Beast of Reincarnation»: sistema di combattimento combinato

Con «Beast of Reincarnation» continua in Giappone. Il gioco di ruolo d'azione è sviluppato da Game Freak, lo studio dietro i giochi «Pokémon». «Beast of Reincarnation» si presenta come un «gioco per una persona e un cane»: Controlli la giovane donna Emma, che viaggia con il suo cane Koo in un Giappone post-apocalittico in un lontano futuro. Una misteriosa piaga chiamata Blight ha distrutto la civiltà e sta facendo sì che gli animali si fondano con le piante.

Il gioco attira l'attenzione con il suo design fantasioso dei mostri, un mondo ben realizzato tra fantascienza e natura ed elementi di gioco freschi. Ad esempio, Emma può trasformare i suoi lunghi capelli in viticci di piante per aiutarsi a muoversi nel mondo di gioco aperto.

Gli sviluppatori hanno anche fornito informazioni sul sistema di combattimento. Si controlla Emma in tempo reale. Utilizza combo e mosse speciali per uccidere gli avversari. È supportata da Koo. Non controlli direttamente il cane, ma gli dai dei comandi durante il combattimento. Questo rallenta il gioco. Il risultato è un sistema di combattimento in tempo reale che contiene anche elementi tattici come in un gioco di ruolo a turni.

Emma e Koo sono i protagonisti del gioco.

Emma e Koo hanno ciascuno il proprio albero dei talenti, ma le abilità di Emma influenzano quelle di Koo e viceversa. Questo ti permette di sviluppare uno stile di gioco personalizzato.

L'uscita per PS5, Xbox Series X e PC e nel Game Pass è prevista per l'estate del 2026.

«Kiln»: vasaio e distruttore

Questo gioco non ancora annunciato è la sorpresa della serata. Dietro c'è lo studio statunitense Double Fine Productions, fondato dalla leggenda degli sviluppatori Tim Schafer. Schafer ha lavorato ai classici «Monkey Island» e «Day of the Tentacle» decenni fa. Il nuovo gioco «Kiln» è uno spettacolo beat-em-up colorato. Su un tornio da vasaio crei oggetti che prendono vita.

I vasi servono come corpo per le partite 4v4 online. Dovresti avere molta libertà e, a seconda di ciò che crei, otterrai abilità diverse. Sono richiesti creatività e spirito di squadra. L'obiettivo è eliminare il forno dell'avversario con l'acqua. Sbloccherai nuove tecniche di ceramica grazie ai punti esperienza.

Il trailer promette uno spettacolo multiplayer ricco di azione con personaggi divertenti in arene fantasiose. Nello streaming, Schafer spiega che tutti i membri del suo studio possono contribuire con idee di gioco creative. Se l'idea vince una votazione interna, verrà realizzata. Questo è anche il modo in cui è stato creato «Kiln». «Tutto nel gioco è incentrato sulla creazione di qualcosa - e poi sulla distruzione reciproca», dice Schafer.

Al momento è possibile iscriversi alla beta test. «Kiln» uscirà in primavera su Xbox, PC, PS5 e nel Game Pass.

«Fable»: decisioni libere in un mondo di gioco da favola

Oltre a «Forza», Playground Games ha fornito informazioni anche sul suo gioco di ruolo fantasy «Fable». Il gioco, un reboot dell'originale di Lionhead del 2004, era già stato annunciato nel 2020. Ora è possibile vedere per la prima volta scene dettagliate e informazioni sul mondo di gioco di Albion.

«Fable» offrirà un mondo aperto in cui sarai libero di decidere chi sei e come comportarti. Grazie al sistema di moralità, i PNG ricordano le tue azioni e ti fanno sentire le conseguenze. Il gioco intende affrontare la questione di ciò che costituisce l'eroismo. L'umorismo morboso britannico è d'obbligo e, stando al trailer, il lieto fine non è garantito.

Oltre alle avventure da eroe, sei anche libero di trovare un lavoro, sposare gli abitanti del villaggio e creare una famiglia. Il team di sviluppo sottolinea di voler catturare lo spirito del vecchio gioco classico e di voler aggiungere nuovi elementi.

In autunno è finalmente arrivato il momento: Il gioco verrà rilasciato su Xbox, PS5 e PC.

