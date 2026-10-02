Novità e trend 3 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana (dal 26 settembre al 3 ottobre)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 3.10.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 26 settembre al 3 ottobre).

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Alaturka», «Motorsport Manager 2», «Slam Tank», «God of War: Laufey».

Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

«Motorsport Manager 2»

Il collega di redazione ed entusiasta di simulazioni Kim mi ha suggerito di inserire questo trailer di annuncio nella panoramica settimanale. Il video di «Motorsport Manager 2» fa battere forte il cuore agli appassionati di simulazioni di corse e promette la «simulazione di gestione del motorsport definitiva». Se lo studio di sviluppo Playsport Games riuscirà a mantenere questa promessa, Kim lo testerà sicuramente l'anno prossimo.

Data: 2027

Disponibile per: PC

«A Game About Digging A Hole Together»

Ti ricordi ancora «A Game About Digging A Hole» (e tutte le copie economiche che il gioco ha ispirato)? Ora puoi scavare una buca insieme agli amici. E per di più su una spiaggia idilliaca.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Slam Tank»

Non so quando è stata l'ultima volta che ho dovuto ridere ad alta voce guardando il trailer di un gioco. Con «Slam Tank» è successo. Guarda solo come questo massiccio carro armato va alla deriva e picchia i nemici con il suo tubo d'acciaio. Fantastico.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Legacy Code»

Che diavolo ho appena visto? Non ne ho idea, ma gli inquietanti «Mechanimals» mi affascinano e si sono guadagnati un posto nella lista di questa settimana.

Data: 2027

Disponibile per: PC

«The Ninth Legion»

Non sono un amante degli RTS. Ma «The Ninth Legion» sembra allettante anche per me. Le numerose unità che si prendono a botte con una bellissima grafica pixel sembrano dannatamente belle.

Data: Marzo 2027

Disponibile per: PC

«BrainWash: Zombie Cleanup»

Finalmente un gioco di zombie diverso. In «BrainWash: Zombie Cleanup» pulisci il mondo di gioco dopo un'epidemia di zombie. Di tanto in tanto distribuisci anche colpi alla testa ai non morti rimasti. Mi piace soprattutto la musica degli anni Cinquanta.

Data: ???

Disponibile per: PC

Aggiornamenti trailer di giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti su gameplay e storia.

«World of Warcraft Forever»

Il lancio di «World of Warcraft Forever» si avvicina. Blizzard pubblica sul suo canale YouTube approfondimenti sui cambiamenti nella nuova edizione: vale la pena dare un'occhiata. Incorporato qui sotto puoi vedere un trailer panoramico che spiega cos'è «Forever» e come si differenzia da «Modern» e «World of Warcraft Classic».

Puoi leggere le impressioni di Phil su «WoW Forever» dalla Blizzcon qui:

Retroscena «World of Warcraft: Forever»: conta il viaggio, non la destinazione Philipp Rüegg 27 like 27 31 commenti 31

Data: 4 novembre

Disponibile per: PC

«God of War: Laufey»

Lo spin-off di «God of War» torna con un trailer che annuncia con orgoglio che il gioco può essere preordinato da subito. Sembra bello, ma la scintilla non è ancora scoccata del tutto per me. E lo dico da grandissimo fan dei due giochi «Dad of War».

Data: 16 febbraio 2027

Disponibile per: PS5

«Alaturka»

«GTA» con kebab e grafica PS1. Fantastico.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Queen's Domain»

Ancora più visual retrò in «Queen's Domain». Questo action-RPG è ispirato ai classici titoli Fromsoftware. Ciò significa: Git Gud.

Data: 30 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ghost Eater»

Sembra un manga giocabile in bianco e nero. Sono sempre felice quando trovo giochi per la panoramica dei trailer che si distinguono dalla massa con idee originali.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Total War: Shogun 2 - Complete Edition»

Uno dei titoli «Total War» più amati riceve un remaster completo con la «Complete Edition». Lo studio ti mostra nel trailer panoramico tutto ciò che è cambiato.

Data: 13 ottobre

Disponibile per: PC

«Castlevania: Belmont's Curse»

«Castlevania» festeggia il suo quarantesimo compleanno con un nuovo gioco 2,5D. Il nuovo trailer annuncia una demo gratuita, disponibile da subito. Il salvataggio della demo può essere trasferito nel gioco completo.

Data: 15 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«007 First Light - Extended Operations»

James Bond è in vena di regali e ti offre un DLC gratuito. Questo include, tra le altre cose, nuove missioni Tacsim, outfit e una modalità foto.

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Division 2: Echoes of Central Park DLC»

Nel nuovo DLC di «The Division 2» si va a Central Park. Sembra piuttosto cupo. Nel video di presentazione, gli sviluppatori spiegano in dettaglio cosa ti aspetta nel parco distrutto.

Data: 3 novembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Goat Simulator 3 - Ticket to Dizzyworld»

Le capre si trasferiscono al parco divertimenti. Il trailer promette il solito caos a cui si è abituati con i giochi «Goat Simulator». Particolarmente divertente è la data di uscita: 19 novembre. Non c'era qualcosa? E anche i titoli di coda rosa mi sembrano familiari...

Data: 19 novembre

Disponibile per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Little Nightmares 3: The Shores»

I piccoli incubi sono tornati. La terza parte della simpatica serie horror riceve la sua seconda espansione. Puoi recuperare il trailer del primo DLC qui. Il collega di redazione Kim ha testato il gioco principale nell'ottobre dell'anno scorso ed era di opinione divisa. Le due espansioni sembrano essere accolte meglio dai fan.

Data: da subito

Disponibile per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch. Switch 2, PC

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Alaturka», «Motorsport Manager 2», «Slam Tank», «God of War: Laufey».

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