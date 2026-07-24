Novità e trend 8 2

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 25.7.2026

La redazione ha raccolto per voi i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 18 al 25 luglio).

Sulla copertina da sinistra a destra: «Hack 95», «Cognition Method», «Marvel’s Wolverine», «Dinolords».

Buon divertimento a curiosare e ad aggiungere alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati.

«Cognition Method»

Un puzzle game sci-fi ispirato al classico di Stanley Kubrick «2001: Odissea nello spazio». Il trailer, con la sua architettura surreale, mi ricorda anche «Control» di Remedy. Un mix emozionante.

Data: 1° settembre

Disponibile per: PC

«Dear Passengers»

Ormai esiste un termine dispregiativo per il sottogenere di giochi indie a cui appartiene anche «Dear Passengers»: «Friendslop». Gameplay cooperativo caotico con meccaniche fisiche? Sì. Grafica semplice? Sì. Chat di prossimità? Sì.

Ciò che rende speciale il trailer di «Dear Passengers» è che provoca con sosia di Trump (che viene prontamente buttato fuori dall'aereo) e nomi utente come «Epst. Jr.» e «PDaddy». Il piano di marketing virale funziona. Il risultato: oltre un milione di voci nella lista dei desideri su Steam.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Netflix Minigolf»

Questo gioco mobile si controlla con lo smartphone, ma l'azione si svolge sullo schermo del televisore. Il trailer è terribile, ma il concetto potrebbe essere divertente. Diversi campi da minigolf, ispirati a famose serie Netflix come «Squid Game» o «Stranger Things»? Perché no...

Data: 28 luglio

Disponibile per: Mobile

«Poinpy»

A proposito di Netflix. «Poinpy» era un gioco accessibile esclusivamente tramite abbonamento Netflix nel 2022. Nel 2025, il titolo è stato rimosso dal catalogo Netflix e non poteva più essere giocato. Ora, il platform del creatore di «Downwell» Ojiro Fumoto torna come release standalone. E per di più gratuitamente. Ottima cosa.

Data: da subito

Disponibile per: Mobile

«SOKO 1977: Anti-Terror Task Force»

Lo studio tedesco Paintbucket Games torna con un nuovo gioco d'avventura con elementi roguelike. Come capo di un'unità speciale, identifichi le cellule terroristiche e rintracci i loro membri, mentre la pressione pubblica da parte dei media e della politica aumenta. Lo studio ha già pubblicato l'anno scorso un eccellente gioco su un'ora buia della storia tedesca – il collega Kim l'ha recensito:

Recensione «The Darkest Files» è già uno dei giochi narrativi più impressionanti dell'anno Kim Muntinga 27 like 27 6 commenti 6

Data: inizio 2027

Disponibile per: PC

«NHL 27»

E ogni anno si ripete la storia di «NHL».

Data: 11 settembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S

«DCKO»

Mentre i fan Marvel possono attendere con ansia l'imminente picchiaduro di alta qualità «Marvel Tōkon: Fighting Souls» (vedi sotto), i fan DC si ritrovano con un picchiaduro economico per mobile. O, come si legge nei commenti di YouTube: «Abbiamo ‘Injustice 3’ a casa.»

Data: ???

Disponibile per: Mobile

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Marvel’s Wolverine»

Il blockbuster per PS5 si mostra in un nuovo trailer cinematografico.

Inoltre, c'è anche un bel trailer della storia. Sembra fantastico, ma non ho bisogno di vedere altro del gioco. Insomniac è semplicemente bravissima.

Data: 15 settembre

Disponibile per: PS5

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

Ancora più Marvel in questo picchiaduro. Il nuovo trailer annuncia l'Open Beta dal 24 al 26 luglio. Perfetto per dare un'occhiata prima che il gioco esca il 6 agosto.

Data: 6 agosto

Disponibile per: PS5, PC

«AetherCycle»

Se Bethesda si prende così tanto tempo con il nuovo «Elder Scrolls», allora gli sviluppatori indie devono intervenire. «AetherCycle» è un action-RPG in prima persona in stile Scrolls. Il mondo di gioco, il gameplay e i personaggi ricordano tutti i classici di Bethesda. Potrebbe diventare qualcosa di grande. Presto potrai convincerti del potenziale di questo ambizioso progetto in Early Access.

Data: novembre 2026 (Early Access)

Disponibile per: PC

«Hack 95»

Interpreti un hacker negli anni Novanta. In un ambiente ispirato a Windows 95, combatti contro una malvagia startup tecnologica e dubbie agenzie governative. Sembra meravigliosamente oldschool. Mi piacciono particolarmente il ridicolo cane desktop 3D e i popup virali «Hot Girls In Your Area».

Data: ???

Disponibile per: PC

«Dinolords»

Dinosauri nel Medioevo. Non devi sapere altro su «Dinolords». Voglio questo gioco. Ora. Voglio dire, guarda il trailer. Qualcuno cavalca un fottuto T-Rex e conquista un castello con il mostro. E il dinosauro ha un'armatura!

Ho già visto il gioco due anni fa alla Gamescom e ne ero già entusiasta:

Opinione Psss! Questi sono i nostri suggerimenti della Gamescom 2024 Domagoj Belancic 39 like 39 5 commenti 5

Data: ???

Disponibile per: PC

«Please, Watch the Artwork»

Un puzzle game in cui osservi opere d'arte. Non capisco molto dal trailer. Ma l'atmosfera inquietante mi piace.

Data: ???

Disponibile per: Switch, PC, Mobile

«Deadboot»

Ti ricordi di «Anger Foot»? Phil ha recensito quello sparatutto stravagante qualche anno fa ed era entusiasta. A giudicare dal trailer, gli piacerebbe anche «Deadboot». Colonna sonora techno, calciare via i nemici con i piedi, sparatorie brutali. Bello.

Recensione «Anger Foot» alla prova: perfetto se ti piace dare calci nel sedere al ritmo di techno hardcore Philipp Rüegg 13 like 13 0 commenti 0

Data: 3 agosto

Disponibile per: PC

«Kick»

A proposito di calciare cose con i piedi (che transizione). In «Kick» ti dirigi a scuola, armato di un pallone da calcio che calci attraverso percorsi a ostacoli sempre più complessi. Ottima idea, musica rilassante, trailer meraviglioso.

Data: novembre 2026

Disponibile per: PC

«Glasshouse»

Sembra un mix tra «Disco Elysium» e «Clair Obscur: Expedition 33».

Data: ???

Disponibile per: PC

«Cosmo Tales»

Da «Star Fox» sono in preda alla febbre degli sparatutto spaziali. «Cosmo Tales» sembra carino con i suoi ambienti di gioco colorati e la colonna sonora funky – lo terrò d'occhio.

Data: settembre 2026 (Early Access)

Disponibile per: PC

«Planet Zoo 2»

Il nuovo trailer del simulatore di parchi mostra quali acquari puoi costruire nel tuo zoo. Particolarmente carino come la piccola tartaruga marina mangia l'insalata e gioca con i suoi giocattoli (Minuto 1:01).

Data: 13 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Blackwood»

«Abbiamo ‘John Wick’ a casa (e assomiglia a Leon S. Kennedy).»

Data: 13 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Imagine Sisyphus Happy»

Cosa ho appena visto? Sisifo è uno streamer e io lo aiuto con i suoi compiti digitando cose sulla tastiera? Eh, cosa, perché e per quale motivo? Non ne ho idea, ma mi piace un sacco.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Pro Jank Footy»

A proposito di «non so cosa ho appena visto qui».

Data: 12 agosto

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«DayZ: Badlands»

Un'ampia espansione per «DayZ». In questa puoi uccidere zombie in un paesaggio desertico.

Data: ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marathon»

Lo sparatutto di estrazione di Bungie si avventura in territori PvE. «Vault Breaker» è, secondo lo studio, una «modalità PvE sperimentale» che sarà disponibile solo per due settimane. Tuttavia, è lecito supporre che modalità PvE comparabili arriveranno nelle stagioni successive – dopotutto, molti giocatori hanno desiderato una modalità solo o una modalità senza PvP.

Data: fino al 4 agosto

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Sulla copertina da sinistra a destra: «Hack 95», «Cognition Method», «Marvel’s Wolverine», «Dinolords».

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