I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

7.3.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti dell'ultima settimana (dal 28 febbraio al 7 marzo).

In copertina, da sinistra a destra: «Echoes of Aincrad: Sword Art Online», «Transport Fever 3», «All Will Fall».

Chi ha voglia di nuovi trailer? Anche questa settimana, la redazione ha raccolto per te numerosi annunci e aggiornamenti su giochi già presentati in precedenza.

Sei assetato di saperne di più nonostante questa dettagliata panoramica? Allora ti consiglio questo articolo separato sul «Indie World Showcase». In questa presentazione, Nintendo ha presentato alcune gemme indie molto cool:

Novità e trend Nuovi giochi per Switch 2: Nintendo presenta le novità indie di Domagoj Belancic

Allora, divertiti a navigare e a fare wishlist.

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Echoes of Aincrad: Sword Art Online» - nuovo JRPG fodder

Bandai Namco ha fatto scalpore la scorsa settimana con un annuncio misterioso. Stava per essere annunciato un nuovo RPG. Misterioso. Ora la notizia è trapelata: si tratta di un nuovo spin-off della popolare serie «Sword Art Online». È basato sull'omonima light novel e anime giapponese. Assumi il ruolo di un giocatore che gioca ai videogiochi di un MMORPG estremamente reale... con un tocco mortale: se ti disconnetti o muori nel gioco, muori anche nella vita reale.

In tutta onestà, finora ho sentito parlare solo un po' della storia di «Sword Art Online». Ma le premesse mi incuriosiscono molto.

Data: 10 luglio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Flesh & Wire» - vendetta sanguinaria

Conosci ancora «Postal»? Vesti i panni di un assassino di massa (Postal Dude) e usa le tue armi per provocare un caos brutale in piccole città piene di pazzi abitanti. «Flesh &; Wire» dello stesso studio di sviluppo cambia le carte in tavola. Assumi il ruolo di una vittima colpita dalle azioni del Postal Dude. Vuoi vendicarti. L'approccio horror sembra entusiasmante, ma vista la qualità dei giochi precedenti, dovresti rimanere scettico.

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, PC

Trailer di aggiornamento sui giochi precedentemente annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Pragmata» - Sorpresa

Il selvaggio mix di genere di sparatutto fantascientifico e puzzle game di Capcom sorprende nel nuovo trailer con un rinvio della data di uscita - ma non all'indietro, bensì in avanti! Il gioco uscirà una settimana prima del previsto. Sì, cool. Perché no!

Data: 17 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Direttiva 8020» - dietro le quinte

«Directive 8020» è l'ultimo capitolo della serie «Dark Pictures» di Supermassive Games. Il nuovo trailer contiene emozionanti impressioni dietro le quinte da parte dell'attrice Lashana Lynch. Non vedo l'ora di vivere questa avventura horror fantascientifica e spero di non prendere decisioni stupide.

Data: 12 maggio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Transport Fever 3» - Meccaniche da tycoon

Il nuovo trailer di «Transport Fever 3» dello studio svizzero Urban Games mostra le meccaniche da tycoon e il sistema di crescita della città. Ogni tua decisione dovrebbe avere un impatto notevole sullo sviluppo economico e fisico del mondo di gioco.

La collega di redazione Debora ha già giocato alla simulazione il mese scorso:

Retroscena «Transport Fever 3»: le strade congestionate sono in pericolo di Debora Pape

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«All Will Fall» - House of Cards

Un gioco di costruzioni post-apocalittico in cui devi costruire insediamenti in alto mare. Non è così facile: più costruisci in verticale, più è probabile che gli edifici crollino. Nel nuovo trailer, lo studio rivela per la prima volta una data di uscita.

Data: 3 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Everwind» - un mix emozionante

Sembra un mix di «Skyrim» e «Minecraft», ma più bello. Fantastico. La fase di accesso anticipato inizierà presto.

Data: 17 marzo (Accesso Anticipato)

Rilasciato per: PC

«Drivers of the Apocalypse» - azione brutale con i veicoli

Aree desolate del deserto. Veicoli con mitragliatrici e razzi. Azione, esplosioni, acrobazie. Ecco come si può riassumere «Drivers of the Apocalypse». Il genere dei combattimenti veicolari è in gran parte dormiente: è bello vedere di tanto in tanto nuovi titoli che si rivolgono ai fan di «Twisted Metal» e dei suoi simili.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«The Division Resurgence» - Dispositivo mobile

In occasione del decimo anniversario della serie, Ubisoft mostra nuove impressioni sul dispositivo mobile «The Division Resurgence». A sorpresa, il trailer si concentra sulla storia e rivela una data di uscita. Ubisoft annuncia anche numerosi DLC per «The Division 2» in una presentazione.

Data: 31 marzo

Rilasciato per: Dispositivo mobile

«Dreadmoor» - bleah!

I giochi di pesca sono noti per le loro atmosfere rilassanti. Non così «Dreadmoor». In questo mondo post-apocalittico, devi pescare dei brutti mostri ittici. Ricorda «Dredge», solo più spettacolare e più grande. E più cattivi.

Data: Fine del 2026

Rilasciato per: PC

«Valorborn» - Medioevo dall'alto

In questo RPG medievale sei tu a decidere come giocare. Il gioco promette «libertà illimitata». Puoi determinare completamente l'identità del tuo personaggio. Diventa un ladro, un cacciatore o un mercenario. Viaggia da solo o in gruppo. Fai quello che vuoi: ogni decisione che prenderai avrà delle conseguenze.

Data: 15 aprile (Accesso anticipato)

Rilasciato per: PC

«Minos» - difendi il mostro

Eroi e avventurieri di tutto il mondo viaggiano in un pericoloso labirinto per dare la caccia a un leggendario minotauro. Tu impersoni questo mostro e cerchi di sopravvivere. Progetta il tuo labirinto, posiziona le trappole e combatti contro i cavalieri. La struttura roguelike è pensata per garantire che le morti non siano mai frustranti.

Data: Estate 2026

Rilasciato per: PC

Trailer dei giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Call of Duty: Warzone» - nuova modalità di gioco

«I fan di Warzone» possono contare su una nuova modalità di gioco gratuita: «Black Ops Royale». Questa modalità è ispirata a «Blackout». Fino a 100 giocatori si uniscono alla mischia sulla mappa Avalon. A differenza della normale modalità Battle Royale, però, non ci sono loadout né un sistema di gulag.

Data: 12 marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Apex Legends x Gundam Event» - Crossover

La competizione battle royale «Apex Legends» organizza un evento speciale. A breve inizierà un crossover con il franchise fantascientifico giapponese «Gundam». Questo significa che potrai giocare con mech, armi e oggetti cosmetici della serie. Strano, soprattutto se consideri che «Apex Legends» è ambientato nell'universo di «Titanfall», dove ci sarebbero effettivamente dei mech. Ma non sono mai apparsi nello spin-off di Battle Royale.

Data: 10 marzo

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC» - ancora più azione

Adoro «Ninja Gaiden 4». Con il nuovo DLC, c'è ancora più azione spietata, sanguinosa e ultraveloce in tre capitoli aggiuntivi. Puoi leggere la mia prova del gioco qui:

Recensione Brutale, sanguinoso, tosto: «Ninja Gaiden 4» alla prova di Domagoj Belancic

Data: al momento

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hotel Barcelona: Under New Management» - un nuovo inizio

Le leggende dei videogiochi Swery65 («Deadly Premonition») e Suda51 («Killer 7», «No More Heroes») hanno pubblicato il loro progetto di collaborazione «Hotel Barcelona» lo scorso anno - con recensioni contrastanti (62 su opencritic.com). Sembra che anche i due non fossero molto soddisfatti. Perché «Hotel Barcelona: Under New Management» è un aggiornamento che dovrebbe stravolgere l'intero gioco. Battaglie più veloci, un sistema di blocchi rivisto, modifiche al bilanciamento e ottimizzazioni delle prestazioni ti aspettano in questa espansione gratuita.

Data: al momento

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

