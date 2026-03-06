I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Novità e trend
Nuovi giochi per Switch 2: Nintendo presenta le novità indie
di Domagoj Belancic
La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti dell'ultima settimana (dal 28 febbraio al 7 marzo).
In copertina, da sinistra a destra: «Echoes of Aincrad: Sword Art Online», «Transport Fever 3», «All Will Fall».
Chi ha voglia di nuovi trailer? Anche questa settimana, la redazione ha raccolto per te numerosi annunci e aggiornamenti su giochi già presentati in precedenza.
Sei assetato di saperne di più nonostante questa dettagliata panoramica? Allora ti consiglio questo articolo separato sul «Indie World Showcase». In questa presentazione, Nintendo ha presentato alcune gemme indie molto cool:
Questi titoli sono stati recentemente annunciati
Bandai Namco ha fatto scalpore la scorsa settimana con un annuncio misterioso. Stava per essere annunciato un nuovo RPG. Misterioso. Ora la notizia è trapelata: si tratta di un nuovo spin-off della popolare serie «Sword Art Online». È basato sull'omonima light novel e anime giapponese. Assumi il ruolo di un giocatore che gioca ai videogiochi di un MMORPG estremamente reale... con un tocco mortale: se ti disconnetti o muori nel gioco, muori anche nella vita reale.
In tutta onestà, finora ho sentito parlare solo un po' della storia di «Sword Art Online». Ma le premesse mi incuriosiscono molto.
Data: 10 luglio
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Conosci ancora «Postal»? Vesti i panni di un assassino di massa (Postal Dude) e usa le tue armi per provocare un caos brutale in piccole città piene di pazzi abitanti. «Flesh &; Wire» dello stesso studio di sviluppo cambia le carte in tavola. Assumi il ruolo di una vittima colpita dalle azioni del Postal Dude. Vuoi vendicarti. L'approccio horror sembra entusiasmante, ma vista la qualità dei giochi precedenti, dovresti rimanere scettico.
Data: 2027
Rilasciato per: PS5, PC
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama
Il selvaggio mix di genere di sparatutto fantascientifico e puzzle game di Capcom sorprende nel nuovo trailer con un rinvio della data di uscita - ma non all'indietro, bensì in avanti! Il gioco uscirà una settimana prima del previsto. Sì, cool. Perché no!
Data: 17 aprile
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Directive 8020» è l'ultimo capitolo della serie «Dark Pictures» di Supermassive Games. Il nuovo trailer contiene emozionanti impressioni dietro le quinte da parte dell'attrice Lashana Lynch. Non vedo l'ora di vivere questa avventura horror fantascientifica e spero di non prendere decisioni stupide.
Data: 12 maggio
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Il nuovo trailer di «Transport Fever 3» dello studio svizzero Urban Games mostra le meccaniche da tycoon e il sistema di crescita della città. Ogni tua decisione dovrebbe avere un impatto notevole sullo sviluppo economico e fisico del mondo di gioco.
La collega di redazione Debora ha già giocato alla simulazione il mese scorso:
Data: 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC
Un gioco di costruzioni post-apocalittico in cui devi costruire insediamenti in alto mare. Non è così facile: più costruisci in verticale, più è probabile che gli edifici crollino. Nel nuovo trailer, lo studio rivela per la prima volta una data di uscita.
Data: 3 aprile
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Sembra un mix di «Skyrim» e «Minecraft», ma più bello. Fantastico. La fase di accesso anticipato inizierà presto.
Data: 17 marzo (Accesso Anticipato)
Rilasciato per: PC
Aree desolate del deserto. Veicoli con mitragliatrici e razzi. Azione, esplosioni, acrobazie. Ecco come si può riassumere «Drivers of the Apocalypse». Il genere dei combattimenti veicolari è in gran parte dormiente: è bello vedere di tanto in tanto nuovi titoli che si rivolgono ai fan di «Twisted Metal» e dei suoi simili.
Data: ???
Rilasciato per: PC
In occasione del decimo anniversario della serie, Ubisoft mostra nuove impressioni sul dispositivo mobile «The Division Resurgence». A sorpresa, il trailer si concentra sulla storia e rivela una data di uscita. Ubisoft annuncia anche numerosi DLC per «The Division 2» in una presentazione.
Data: 31 marzo
Rilasciato per: Dispositivo mobile
I giochi di pesca sono noti per le loro atmosfere rilassanti. Non così «Dreadmoor». In questo mondo post-apocalittico, devi pescare dei brutti mostri ittici. Ricorda «Dredge», solo più spettacolare e più grande. E più cattivi.
Data: Fine del 2026
Rilasciato per: PC
In questo RPG medievale sei tu a decidere come giocare. Il gioco promette «libertà illimitata». Puoi determinare completamente l'identità del tuo personaggio. Diventa un ladro, un cacciatore o un mercenario. Viaggia da solo o in gruppo. Fai quello che vuoi: ogni decisione che prenderai avrà delle conseguenze.
Data: 15 aprile (Accesso anticipato)
Rilasciato per: PC
Eroi e avventurieri di tutto il mondo viaggiano in un pericoloso labirinto per dare la caccia a un leggendario minotauro. Tu impersoni questo mostro e cerchi di sopravvivere. Progetta il tuo labirinto, posiziona le trappole e combatti contro i cavalieri. La struttura roguelike è pensata per garantire che le morti non siano mai frustranti.
Data: Estate 2026
Rilasciato per: PC
Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni.
«I fan di Warzone» possono contare su una nuova modalità di gioco gratuita: «Black Ops Royale». Questa modalità è ispirata a «Blackout». Fino a 100 giocatori si uniscono alla mischia sulla mappa Avalon. A differenza della normale modalità Battle Royale, però, non ci sono loadout né un sistema di gulag.
Data: 12 marzo
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
La competizione battle royale «Apex Legends» organizza un evento speciale. A breve inizierà un crossover con il franchise fantascientifico giapponese «Gundam». Questo significa che potrai giocare con mech, armi e oggetti cosmetici della serie. Strano, soprattutto se consideri che «Apex Legends» è ambientato nell'universo di «Titanfall», dove ci sarebbero effettivamente dei mech. Ma non sono mai apparsi nello spin-off di Battle Royale.
Data: 10 marzo
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Adoro «Ninja Gaiden 4». Con il nuovo DLC, c'è ancora più azione spietata, sanguinosa e ultraveloce in tre capitoli aggiuntivi. Puoi leggere la mia prova del gioco qui:
Data: al momento
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Le leggende dei videogiochi Swery65 («Deadly Premonition») e Suda51 («Killer 7», «No More Heroes») hanno pubblicato il loro progetto di collaborazione «Hotel Barcelona» lo scorso anno - con recensioni contrastanti (62 su opencritic.com). Sembra che anche i due non fossero molto soddisfatti. Perché «Hotel Barcelona: Under New Management» è un aggiornamento che dovrebbe stravolgere l'intero gioco. Battaglie più veloci, un sistema di blocchi rivisto, modifiche al bilanciamento e ottimizzazioni delle prestazioni ti aspettano in questa espansione gratuita.
Data: al momento
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
