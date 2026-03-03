Novità e trend 3 0

Nuovi giochi per Switch 2: Nintendo presenta le novità indie

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2026

Nintendo presenta i nuovi giochi per Switch 2 e Switch 1 in occasione dell'"Indie World Showcase". I fan di Nintendo possono aspettarsi alcuni successi indie di alto livello.

In copertina, da sinistra a destra: «Denshattack», «inKONBINI: Un negozio. Many Stories.», «Woodo»

La prima Switch è stata una piattaforma importante per i giochi indie più piccoli. Nintendo vuole continuare questa tradizione e sta presentando i nuovi prodotti di punta degli sviluppatori di giochi indipendenti di tutto il mondo all'interno di «Indie World Showcase».

Si tratta di un'iniziativa che ha come obiettivo la creazione di una piattaforma di giochi indipendenti.

Qui puoi vedere tutti i trailer e gli annunci riassunti.

«Blue Prince» - Puzzle su Switch 2

Il gioco dell'anno 2025 di Simon è in arrivo su Switch 2. La versione per la console portatile di Nintendo è dotata di controllo opzionale del mouse. E soprattutto: il capolavoro di puzzle è disponibile da subito.

Data: al momento

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

«Denshattack» - data di uscita a caldo

Uno dei miei giochi preferiti dell'ultima Gamescom. Il folle gioco di treni con un'ambientazione giapponese sopra le righe uscirà anche su Switch 2 - una demo è disponibile da oggi nell'eShop. Il nuovo trailer fornisce anche una data di uscita precisa. Non vedo l'ora.

Data: 17 giugno

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Heave Ho 2» - Vi odio tutti

Vuoi un gioco che metta alla prova le tue amicizie? Allora ti consiglio «Heave Ho 2». Se il gioco è all'altezza del primo capitolo, puoi aspettarti un titolo cooperativo incredibilmente divertente per un massimo di quattro giocatori. Ottimo: grazie alla funzione Game Share, puoi giocare ai videogiochi anche con amici che non lo possiedono.

Data: Estate

Rilasciato per: Switch 2, Switch, PC

«Blighted» - incubo western psichedelico

Il gioco di ruolo d'azione di Drinkbox Studios («Guacamelee!», «Nobody Saves the World») ha un aspetto meravigliosamente dark. Un mago malvagio ha maledetto il tuo villaggio. Nei panni dell'unico sopravvissuto, combatti attraverso mondi occidentali surreali per salvare i ricordi collettivi della tua gente.

Data: autunno

Rilasciato per: Switch 2, PC

«Moonlighter 2: The Endless Vault» - in arrivo

Il mix di dungeon crawler e shop sim è attualmente in Early Access per PC. Non appena il gioco raggiungerà la versione 1.0, verrà rilasciato anche su Switch. Non è ancora chiaro quando ciò avverrà.

Data: Estate

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Woodo» - rilassati

Un gioco per rilassarsi. Devi restaurare piccoli diorami in legno in vari puzzle 3D. Piccoli segreti e animazioni vengono svelati gradualmente. Puoi scegliere di giocare con il controllo del mouse su Switch 2.

Data: Estate

Rilasciato per: Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Minishoot' Adventures» - pew, pew, pew

Come «The Legend of Zelda» - solo con piccole astronavi. Phil ha già giocato ai videogiochi su PC e li ha adorati. Cool: il gioco è ora disponibile nell'eShop.

Data: Estate

Rilasciato per: Switch 2, Switch, già disponibile per PC

«The Midnight Walk» - inquietantemente bello

Questo gioco di avventura horror di grande impatto visivo è stato pubblicato lo scorso anno per PS5 e PC. A partire da questo mese, potrai spaventarti attraverso bellissimi mondi in stop-motion su Switch 2.

Data: 26 marzo

Rilasciato per: Switch 2, PS5, PC

«My Little Puppy» - no

Un gioco a cui sicuramente non giocherò. Assumi il ruolo di un cane morto che cerca il suo padrone in paradiso. Chi ha ideato una cosa del genere? Mi viene la depressione solo a pensarci.

Data: Estate

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS5, PC

«Rotwood» - Azione con gli amici

Questo gioco di combattimento cooperativo dello studio Klei Entertainment di «Don't Starve» è pieno di caos. Combatti contro enormi avversari in 2D e brutte bestie che vogliono colpirti con tutti i tipi di attacchi subdoli. Il look da cartone animato è impressionante. Con l'uscita in esclusiva per console su Switch 2, il titolo è ora libero dallo status di Early Access.

Data: al momento

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PC

«Mixtape» - bellissimo

La bellissima avventura "coming-of-age" arriva su Switch 2: esplora l'adolescenza di un gruppo di amici attraverso canzoni iconiche. Gli Smashing Pumpkins e Devo sono tra i protagonisti. Nel nuovo trailer viene rivelata per la prima volta una data di uscita.

Data: 7 maggio

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Deadzone Rogue» - gioca con il mouse

Uno sparatutto roguelite con un'ambientazione fantascientifica dark. Devi sparare attraverso mondi generati proceduralmente e raccogliere armi sperimentali. Su Switch 2, puoi sparare agli alieni con il controllo del mouse dei controller Joy-Con 2.

Data: 17 marzo

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre ai titoli di spicco, Nintendo ha riassunto altri giochi indie in un breve trailer:

«Grave Seasons» (Estate / Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Unrailed 2: Back on Track» (maggio / Switch 2, Switch, PS5, PC)

«Toem 2» (estate / Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«inKONBINI: Un negozio. Molte storie.» (30 aprile / Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Outbound» (23 aprile / Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Ratatan» (16 luglio / Switch 2, PS5, Xbox Serie X/S, PC)

