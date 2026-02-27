Novità e trend 1 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 28.2.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 21.02. al 28.02.).

In copertina, da sinistra a destra: «Star Wrath», «Aphelion», «Forza Horizon 6».

La carrellata di trailer di questa settimana presenta nuove avventure spaziali, aggiornamenti su attesissimi blockbuster AAA ed emozionanti gemme indie. Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri.

Giochi appena annunciati

«Pokémon Wind &»

The Pokémon Company annuncia nuovi giochi per il 30° anniversario della serie. «Wind» e «Wave» usciranno nel 2027 per la Switch 2. Puoi trovare tutte le informazioni sui titoli in questo articolo:

«Star Wrath» - crafting e saccheggi nello spazio

In questo sparatutto ad estrazione, costruisci la tua astronave. La userai per intraprendere rischiose escursioni in cui raccoglierai più bottino possibile e combatterai contro avversari umani e controllati dal computer.

E' possibile registrarsi per la closed beta ora.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«MARVEL MaXimum Collection» - brawler nostalgico

Questa collezione retrò ripropone 13 classici giochi per console e console portatili dell'universo Marvel. Sono incluse anche funzioni pratiche come Rollback Netcode, Rewind e un museo con memorabilia nostalgici.

Data: ????

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Silent Planet - Elegy of a Dying World» - così bello

Sembra «Castlevania» con una grande dose di estetica cyberpunk. Oltre alla graziosa grafica retrò in pixel, la sensazionale colonna sonora è particolarmente suggestiva.

Data: ????

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer di aggiornamento sui giochi precedentemente annunciati

«Forza Horizon 6» - Giappone idilliaco

Sappiamo già che il nuovo «Forza Horizon» è ambientato in Giappone. Il nuovo trailer fornisce informazioni sui vari biomi che si possono scoprire nel gioco. Dalle foreste di ciliegi in fiore alle cime innevate e alle città illuminate al neon, «Forza Horizon 6» sembra semplicemente stupendo.

Data: 19 maggio

Rilasciato per: PS5 (successivamente), Xbox Serie X/S, PC

«Marvel's Wolverine» - Data di uscita!

Questo «trailer» avrebbe potuto essere un'e-mail. Perché i sei miseri secondi non rivelano altro che la data di uscita. Almeno ora sappiamo quando il supereroe si farà strada tra orde di nemici con i suoi artigli.

Data: 15 settembre

Rilasciato per: PS5

«007: First Light» - Questo lo conosco, vero?

L'avventura di Bond mostra nuove impressioni sul cattivo Banwa, interpretato da Lenny Kravitz. Il cattivo non mi ha ancora convinto del tutto.

Data: 15 settembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Hubert» - un bambino così buono

Tutti sanno che i cani sono la cosa migliore che sia mai capitata a questo mondo. Purtroppo, però, i giochi sui cani sono troppo pochi. Ecco perché non vedo l'ora di giocare a «Hubert». Impersona un cane da guardia che deve sorvegliare le pecore, fiutare le cose e fare pipì sugli alberi. Mi ricorda un po'«A Dog's Life» per la PS2.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Lost Host» - Un modo diverso di guidare

Impersona una piccola auto giocattolo che sta cercando il suo proprietario. Segui l'azione da una prospettiva isometrica. Ha un aspetto cool ed emana «Toy Story» vibrazioni

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Aphelion» - primo gameplay

Questa futuristica avventura spaziale di Don't Nod («Life is Strange») è stata sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Due astronauti dell'ESA si schiantano su un pianeta alieno e devono svelare il mistero che si cela dietro il misterioso incidente per poter fuggire. Il nuovo trailer mostra per la prima volta il gameplay.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Costruiamo un Dungeon» - diventa uno sviluppatore

In questo sequel di «Let's Build a Zoo» gestisci uno studio di sviluppo di un MMORPG. Accompagna il gioco dalla fase di ideazione al rilascio e assicurati che il maggior numero possibile di abbonati paganti rimanga fedele a te. Potrai poi giocare in prima persona al gioco di fantasia del tuo studio.

Data: 2026

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC

Trailer per i giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«PowerWash Simulator 2 | Adventure Time» - Crossover

Il sito «PowerWash Simulator 2» sta per ricevere la sua prima espansione. Si tratta di un crossover con la popolare serie di animazione «Adventure Time». Quest'anno seguiranno altri due DLC con franchise molto conosciuti.

Data: 9 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

