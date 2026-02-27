"Pokémon Wind & Wave": ecco come si presenta la nuova generazione di "Pokémon"

La tua scelta
"Pokémon" festeggia il suo compleanno e presenta nuovi giochi. Sembrano molto promettenti.
I primi «giochi di Pokémon» sono stati pubblicati in Giappone 30 anni fa: «Verde» e «Rosso». Hanno gettato le basi per una storia di successo senza precedenti. «I Pokémon» sono di gran lunga il franchise multimediale di maggior successo al mondo, prima di «Topolino» e «Guerre Stellari».
Per celebrare questa pietra miliare, i giochi sono stati pubblicati in Giappone: Verde e Rosso .
Per festeggiare questo traguardo, Pokémon Company sta svelando tutti i nuovi progetti del mondo dei mostri tascabili in occasione della presentazione «Pokémon Presents». Ecco una panoramica degli annunci più importanti.
Il momento clou della presentazione è il trailer della nuova «generazione di Pokémon». I giochi si chiamano «Wind» e «Wave». La loro uscita non è prevista prima del 2027, il che è sorprendente se si considera che i precedenti giochi mainline sono stati rilasciati a circa tre anni di distanza l'uno dall'altro. Quando «Wind &; Wave» uscirà, saranno passati ben cinque anni dall'ultimo spin-off, «Crimson &; Purple» (2022).
Il trailer mostra un'isola tropicale con aree di giungla lussureggianti e ampi tratti di mare. Questo conferma le informazioni contenute in «Teraleak» dello scorso anno.
Game Freak sta utilizzando un motore grafico fresco e aggiornato per la nuova generazione di Pokémon «» . Le prime immagini in movimento ci fanno sperare che finalmente possiamo aspettarci giochi graficamente accattivanti nell'universo «Pokémon». L'acqua sembra particolarmente impressionante. Il sole brilla sulla superficie blu, i coralli e i Pokémon sono visibili e le onde danzano al ritmo del vento.
Sono impressionato.
Nel trailer si possono vedere anche i nuovi Pokémon starter. Puoi scegliere tra:
Quale simpatico birbante sceglierai?
The Pokémon Company ha anche qualcosa per i fan nostalgici. Il titolo per Gamecube «Pokémon XD: Gale of Darkness» sarà ripubblicato come parte del «Nintendo Switch Online + Expansion Pak». Dovrebbe essere pronto già a marzo.
Il già annunciato «Pokémon Champions» riceve un nuovo trailer. In questo trailer viene rivelata per la prima volta la data di uscita. Gli utenti di Switch e Switch 2 potranno entrare nell'arena virtuale a partire da aprile. Il gioco verrà rilasciato anche per Android e iOS più avanti nel corso dell'anno.
«Pokémon Champions» è un titolo free-to-play in cui si combatte esclusivamente contro altri allenatori. Non c'è storia, né fronzoli. Il gioco competitivo sarà giocato anche nei campionati internazionali «Pokémon» in futuro.
Poco prima del lancio, ci sono nuove impressioni sull'accogliente gioco «Pokémon Pokopia». Nel trailer, puoi vedere come puoi costruire la tua città dei sogni - facoltativamente con un massimo di altri tre giocatori. Il gioco sarà rilasciato il 5 marzo per Switch 2.
Ricordo: oggi verranno rilasciati nell'eShop i remake di «Pokémon Rosso Fuoco & Verde Foglia». Per celebrare il lancio, Pokémon Company annuncia che il gioco sarà compatibile con «Pokémon Home» in un futuro aggiornamento. Ciò significa che potrai conservare le tue creature tascabili nell'archivio online e utilizzarle in altri giochi, tra cui «Pokémon Champions».
Oltre ai punti salienti, la presentazione contiene anche tante piccole cose. Puoi trovare le note a piè di pagina riassunte qui.
The Pokémon Company sta rilasciando un mini lettore musicale per celebrare l'anniversario. Assomiglia all'originale Game Boy a mattoncini. Le mini cartucce di «Pokémon Rosso & Blu» riproducono i brani originali dei classici. Non è ancora chiaro se l'articolo sarà disponibile anche in questo paese.
Un nuovo Pokémon è stato avvistato nel DLC dell'ultimo spin-off di «Pokémon»: Mega Knakrack Z.
Numerosi giochi per dispositivi mobili ricevono aggiornamenti per l'anniversario.
