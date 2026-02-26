Novità e trend 1 0

Questi sono i nuovi giochi PS Plus di marzo 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 26.2.2026

I nuovi giochi Playstation Plus di marzo 2026 sono arrivati: con il golf, la caccia ai mostri, gli Slime colorati e un enorme MMO, ce n'è per tutti i gusti.

Il sole sta lentamente uscendo e mentre molte persone vengono attirate di nuovo all'aperto, Sony si assicura che la console non venga dimenticata. Con i nuovi giochi Playstation Plus per marzo 2026, c'è materiale fresco per tutti coloro che vogliono ancora passare qualche serata davanti allo schermo nonostante la primavera.

Da martedì 3 marzo 2026 saranno disponibili quattro nuovi titoli del programma Playstation Plus Essential, che potrai aggiungere alla tua libreria fino al 6 aprile 2026 incluso, a condizione che il tuo abbonamento sia attivo.

Quali sono i livelli disponibili nel programma di abbonamento Playstation Plus Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, cloud storage e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

«PGA Tour 2K25»

Quando: 3 marzo

Dove: PS5

Anno: 2025



In «PGA Tour 2K25» potrai calcare alcuni dei campi da golf più famosi del mondo, comprese le sedi di tornei prestigiosi come il PGA Championship, lo U.S. Open e l'Open Championship. Il gioco è incentrato su un gameplay autentico che richiede un posizionamento preciso, un tempismo e una pianificazione strategica.

Nella vasta modalità carriera, sarai tu a dare forma al tuo golfista: sceglierai l'equipaggiamento, gli alberi delle abilità e le personalizzazioni che daranno forma al tuo stile di gioco e determineranno i tuoi progressi nel percorso per diventare un professionista. Ogni round è importante, perché il nuovo sistema di punteggio misura le tue prestazioni nel dettaglio e premia lo sviluppo costante.

«Monster Hunter Rise»

Quando: 3 marzo

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«Monster Hunter Rise» è un gioco di ruolo d'azione in cui combatti enormi creature in vaste aree nei panni di un cacciatore. All'inizio crei il tuo personaggio, scegli tra 14 classi di armi e personalizza il tuo stile con abilità e combinazioni di equipaggiamento.

Il cuore del gioco ruota attorno a un ciclo ben preciso: Esplori, cacci e aggiorni il tuo equipaggiamento. Ogni caccia andata a buon fine fornisce materiali con i quali potrai forgiare e potenziare armi e armature, armandoti così per affrontare nemici sempre più potenti.

Due compagni animali sono stati scelti per la caccia.

Due compagni animali sono al tuo fianco: il Palico, che ti supporta in battaglia con utili abilità, e il Palamute, che ti apre nuove opzioni di mobilità grazie alla sua velocità. Le aree variegate - dalle fitte foreste alle scogliere scoscese e alle rovine in rovina - ti invitano all'esplorazione e ti forniscono numerose risorse per aiutarti a progredire.

«Slime Rancher 2»

Quando: 3 marzo

Dove: PS5

Anno: 2024

In «Slime Rancher 2», vestirai ancora una volta i panni di Beatrix LeBeau, che questa volta si avventura nella misteriosa Rainbow Island. Il mondo è colorato, giocoso e pieno di nuove specie di Slime da catturare, allevare e curare.

Il tuo ranch è il luogo centrale dove costruisci edifici, pianifichi aggiornamenti e gestisci il tuo ecosistema di Slime in crescita. Il gioco combina la simulazione agricola con l'esplorazione in prima persona

«The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road»

Quando: 3 marzo

Dove: PS4, PS5

Anno: 2021



Con «The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road», ti aspetta un nuovo capitolo nell'universo MMO di Tamriel, in continua crescita da anni. L'espansione aggiunge una nuova area, altre missioni storia e nuove attività al già vasto mondo di gioco.

Viaggerai attraverso vasti paesaggi, incontrerai fazioni, risolverai trame e affronterai sempre nuovi nemici. Il sistema di progressione ti permette di perfezionare il tuo personaggio nel corso di molte ore e di personalizzare il tuo stile di gioco.

Immagine di copertina: Capcom

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







