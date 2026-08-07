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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana (1.8. - 8.8.)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 8.8.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (1° agosto - 8 agosto).

Sulla copertina da sinistra a destra: «Tomb Raider: Legacy of Atlantis», «Attack on Titan 3», «Crimson Moon», «ShipShaper».

Divertiti a navigare e a creare la tua lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati.

«Bergwerk: A Mining Sim»

Hai sempre voluto lavorare in una miniera buia? Allora «Bergwerk: A Mining Sim» fa per te. Scaverai in oscuri pozzi minerari, pianificherai percorsi e organizzerai la logistica. Un'ambientazione interessante per un gioco di simulazione.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Probably Stolen»

Interpreti un venditore su una stazione spaziale losca. Nel tuo negozio vendi sia oggetti legali che merce rubata. Il trailer offre uno sguardo alla frenetica vita quotidiana di un negozio cyberpunk.

Data: 2026

Disponibile per: PC

«Ladder Lad»

Un gioco di piattaforme in cui non puoi saltare? Sì, è possibile. In «Ladder Lad» superi ostacoli verticali con la tua scala. Il trailer mostra già alcune applicazioni creative.

Data: 2027

Disponibile per: Switch, PC

«Cat Me If You Can»

In questo accogliente gioco di fotografia, cerchi oltre 700 gattini in una città in bianco e nero. Con ogni foto scattata, riporti un po' di colore in questo mondo grigio. Sembra un gioco accogliente per un piovoso pomeriggio domenicale.

Data: 8 settembre

Disponibile per: PC, in seguito anche console

«Hi-Fi Roller»

Già il trailer di questo puzzle-platformer mi fa impazzire. Come una piccola palla, rotoli attraverso percorsi a ostacoli e cerchi di imbucarti.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Beaten Path»

A giudicare dal trailer, «Beaten Path» è ovviamente ispirato alla serie di giochi «Fire Emblem» di Nintendo. Per me un po' troppo ovvio. Tuttavia, è impressionante che questo progetto provenga da un singolo sviluppatore.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Aggiornamenti dei trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Fire Emblem: Fortune’s Weave»

A proposito di «Fire Emblem»: Nintendo mostra in una presentazione di circa 20 minuti approfondimenti sul gameplay del prossimo epico strategico «Fire Emblem: Fortune’s Weave». Con cinque personaggi principali giocabili e una storia epica di viaggio nel tempo, l'ultimo capitolo della longeva serie giapponese sembra essere estremamente vasto.

Data: 17 settembre

Disponibile per: Switch 2

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

Lara Croft mostra come funzionano gli enigmi nel suo nuovo gioco. Il video fa parte di una mini-docuserie su «Tomb Raider: Legacy of Atlantis». Puoi guardare gli episodi precedenti qui:

Data: 12 febbraio 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Attack on Titan 3»

Per la prima volta, viene mostrato un gameplay dettagliato del terzo gioco di «Attack on Titan» – e una data di uscita. Nel gioco, rivivrai tutti i grandi eventi dell'anime.

Data: 10 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«ShipShaper»

Non affondare navi, ma costruirle. In «ShipShaper» costruisci le tue navi dei sogni. Puoi esportare i modelli in altre app compatibili e persino usarli per la stampa 3D.

Data: 3 settembre (Early Access)

Disponibile per: PC

«Dungeon Lurker»

Non è facile, come gioco indipendente, distinguersi dall'incredibile massa di nuove uscite. Il roguelike dungeon crawler «Dungeon Lurker» ci riesce nel nuovo trailer con una grafica retrò unica in stile TV CRT. Su Steam è disponibile una demo.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Voidface»

Bullethell con rischio di epilessia. Il nuovo trailer sorprende con una data di uscita imminente.

Data: 18 agosto

Disponibile per: PC

«Crimson Moon»

E un'altra sorpresa. Il duro action-RPG «Crimson Moon» uscirà già il 1° settembre – e costerà solo 20 dollari. Sembra bello, colorato e brutale.

Data: 1° settembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nightmare Operator»

Tokyo nell'anno 2036. L'umanità è perseguitata da demoni e fantasmi. Assumi il ruolo di un'«operatrice per la sicurezza pubblica» e cerchi di contenere la piaga soprannaturale. Il trailer convince con una grafica retrò atmosferica e una colonna sonora elettronica martellante.

Data: ???

Disponibile per: PC

«EA Sports FC 27»

Il nuovo gioco di calcio di EA mostra la sua nuova modalità «The Grounds», in cui ti incontri con un massimo di 100 giocatori per giocare a minigiochi e calcio di strada. Sembra piuttosto interessante.

Data: 25 settembre

Disponibile per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Mafia: The Old Country - Man of Honor»

Nella prima espansione della storia di «Mafia: The Old Country» si torna in Sicilia. Il trailer mostra quali contenuti e novità di gameplay ti aspettano.

Data: 14 agosto

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast»

Nella più recente espansione del manager del parco divertimenti dei dinosauri ti aspettano cinque nuove specie e diversi elementi di costruzione per gli impianti acquatici.

In questo trailer puoi vedere in anteprima il coccodrillo preistorico Deinosuchus in azione:

Data: 11 agosto

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Sulla copertina da sinistra a destra: «Tomb Raider: Legacy of Atlantis», «Attack on Titan 3», «Crimson Moon», «ShipShaper».

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