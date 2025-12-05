Novità e trend 2 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 6.12.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 30 novembre al 5 dicembre).

Sulla copertina, da sinistra a destra: «Zlin City: Arch Moderna», «The God Slayer», «Replaced».

Questa settimana sono stati annunciati alcuni nuovi giochi interessanti. Ad esempio «The God Slayer» o Zlin City: Arch Moderna». Ci sono anche approfondimenti sul gioco di James Bond «007 First Light» e un aggiornamento su «Diablo IV».

Nuovi annunci

Questi giochi sono stati annunciati la scorsa settimana:

«Sol Shogunate»

Cosa c'è di più cool di un samurai nel Giappone feudale? Un samurai nello spazio. O almeno questo è quello che hanno pensato gli sviluppatori dello Studio Chaos Manufacturing. Nei panni di un samurai, viaggi nel sistema solare e combatti contro le truppe di un potente nemico. Il gioco di ruolo d'azione fantascientifico si concentra su battaglie con manovre acrobatiche.

Data: sconosciuta

Rilasciato per: PS5, PC

«Zlin City: Arch Moderna»

«Zlín City: Arch Moderna» è un gioco di costruzione di città d'ispirazione storica che combina miniature reali, fotogrammetria e Unreal Engine 5. Costruisci piccoli diorami di città ambientate nel periodo compreso tra il 1930 e il 1940. Completa le missioni e soddisfa le richieste dei cittadini. Sembra cool.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«Serpent's Gaze»

«Serpent's Gaze» è un titolo d'azione cooperativo in terza persona per un massimo di quattro giocatori. Combatti contro diversi nemici mentre scopri i segreti di un antico deserto.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Scrap Daddies»

Lo sviluppatore Other Ocean Interactive descrive «Scrap Daddies» come uno « slapstick co-op looter in stile estrazione per 1-6 giocatori.» Il mondo di gioco è sprofondato sotto le onde e i sopravvissuti vivono su piattaforme sparse. Nei panni di un raccoglitore di rottami, ti immergi nelle basi in alto mare per recuperare le celle energetiche e raccogliere rottami per potenziare il tuo equipaggiamento.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«Tetra Rise»

«Tetra Rise» è in qualche modo «Tetris», ma non lo è affatto. Alla base del gioco c'è un platform d'azione con elementi di roguelite. Devi combattere orde di nemici e potenziare il tuo equipaggiamento per raggiungere la superficie. Per farlo, devi sovrapporre simultaneamente dei blocchi l'uno sull'altro. Sembra entusiasmante, ma anche confusionario.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«Dark Craft»

Dark Craft è un RPG open-world che promette di essere il «primo MMORPG in stile Souls». Il gioco, che si dice sia free to play, mescola anche «immagini taglienti di Minecraft» al mix.

Data: sconosciuta

Rilasciato per: PC

«Plague Doctor: Life in Pestilence»

Indossa la tua maschera a becco e fai un respiro profondo, ma meglio se attraverso un filtro a base di erbe. In questo simulatore ti calerai nei panni di un medico della peste medievale. I tuoi compiti non sono per i deboli di cuore: Esamina gli abitanti del villaggio, prepara medicine, esegui autopsie e combatti contro la diffusione della peste nera.

Data: sconosciuto

Rilasciato per: PC

«L'Ammazzadraghi»

«The God Slayer» mescola lo steampunk con l'estetica orientale. In questo RPG d'azione open-world, assumerai il ruolo di un Elemancer la cui famiglia è stata brutalmente uccisa dai Celestiali. L'aspetto è piuttosto cool e mi ricorda «Avatar - Lord of the Elements».

Data: sconosciuta

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi precedentemente annunciati

Questi giochi sono già stati presentati. Ora gli editori hanno pubblicato nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«007 First Light»

Nella serie «Beyond the Light» potrai dare un'occhiata dietro le quinte di «007 First Light». Questo primo episodio è tutto dedicato al gameplay. Il Gameplay Director Andreas Krogh e il Senior Level Designer Thomas Pulluelo ci spiegano i loro processi di pensiero che hanno dato forma alla storia giocabile di James Bond Origin.

Data: 27 marzo 2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«High on Life 2»

Ci sono due nuovi trailer per il gioco d'azione e avventura FPS «High on Life 2». Il primo mostra dieci minuti di gioco. Il secondo mostra il gioco in una pubblicità di prodotti farmaceutici.

Data: 13. 2.2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, PC

«Hela»

Nel gioco di avventura «Hela» esplora il mondo nel corpo di un topo. Per festeggiare le 500.000 iscrizioni alla Lista dei Desideri, gli sviluppatori di Knights Peak e Windup Games mostrano un nuovo filmato.

Data: 2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Styx: Blades of Greed»

«Styx: Blades of Greed» non uscirà più nel 2025. In un nuovo trailer, gli sviluppatori annunciano la data di uscita esatta. Nel gioco, assumerai il ruolo dell'avido goblin Styx, che ha messo gli occhi sul quarzo.

Data: 19.2.2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, PC

«Ha sostituito»

Il platform d'azione in stile 2.5D è ambientato in un'America alternativa degli anni Ottanta. Una catastrofe nucleare ha devastato il paese. Tu impersoni R.E.A.C.H., un'IA intrappolata nel corpo di un umano. Il mondo retro-futuristico sembra davvero fantastico e sono assolutamente entusiasta del titolo.

Data: 12 marzo 2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, PC

«MIO: Memories in Orbit»

In MIO: Memories in Orbit, assumi il ruolo di MIO, un agile robot con abilità speciali. Ti svegli e non hai idea di dove ti trovi o cosa ci fai qui. Da quel momento in poi, combatterai i nemici ed esplorerai nuove aree nel familiare stile Metroidvania. Il gioco ha ora una data di uscita.

Data: 20.01.2026

Rilasciato per: Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Slay the Spire 2»

Nel «The PC Gaming Show», gli sviluppatori danno un'occhiata al prossimo sequel del deckbuilder roguelike. La seconda parte presenta personaggi nuovi e nuovi e un nuovo arsenale di carte, reliquie e pozioni.

Data: marzo 2026

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati. Tuttavia, gli sviluppatori forniranno informazioni o estensioni in seguito.

«Elden Ring Nightreign»

Con il DLC «The Forsaken Hollows» « Elden Ring Nightreign» verrà ampliato con nuovi boss e luoghi.

«Ball X Pit»

Dalla sua uscita sono state vendute oltre un milione di copie di «Ball X Pit». Per festeggiare, gli sviluppatori annunciano tre nuovi aggiornamenti gratuiti. Ci sono nuovi personaggi e palle, tra le altre cose.

«Diablo IV»

La stagione dell'intervento divino di «Diablo IV» inizia il 12 dicembre. Con la Stagione 11 Blizzard rinnova alcuni sistemi fondamentali. Questi includono la progressione delle regioni, le statistiche difensive e l'intelligenza artificiale dei mostri. In generale, l'ARPG diventerà più impegnativo e tattico in futuro.

«Two Point Museum: Zooseum»

Il secondo DLC di «Two Point Museum» è arrivato. E sarà bestiale. Tra le altre cose, potrai allevare e curare animali selvatici esotici e poi rilasciarli in natura.

