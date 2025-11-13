Novità e trend 4 0

Ecco i nuovi giochi PS Plus per l'abbonamento Extra e Premium di novembre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 13.11.2025

Con "Tomb Raider: Anniversary" e "GTA V", Sony introduce due serie famose nella line-up di novembre, che comprende anche giochi come "Pacific Drive" e "Insurgency: Sandstorm".

Nel mese di novembre, Playstation Plus riceverà ancora una volta una nuova offerta. Sony sta preparando una line-up che spazia da remake classici e mondi aperti a horror su piattaforme petrolifere e enormi monster truck.

Quali sono i livelli disponibili nell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Novità per l'abbonamento Premium

«Tomb Raider: Anniversary»

Quando: 18 novembre

Dove: PS4, PS5

Vintage: 2007 come reinterpretazione dell'originale del 1996



«Tomb Raider: Anniversary» è stato pubblicato nel 2007 come una nuova edizione del primo «gioco Tomb Raider» del 1996. La versione modernizzata presenta animazioni più fluide, complessi di templi chiaramente progettati e un sistema di arrampicata più preciso, ma rimane strettamente allineata alla struttura e all'atmosfera dei primi giochi d'azione e avventura. I puzzle seguono sequenze fisse, i livelli hanno una struttura lineare e la narrazione si concentra sulle fasi principali della prima spedizione di Lara.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Grand Theft Auto V»

Quando: 18 novembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2013



«Grand Theft Auto V» si svolge a Los Santos, un vasto mondo di gioco urbano incentrato su tre personaggi principali molto diversi tra loro. Michael vive nel programma di protezione testimoni dopo un passato da criminale, Franklin è un pilota di talento che cerca di sfuggire all'ambiente in cui vive e Trevor è un outsider imprevedibile ai margini della società.

Il gioco utilizza queste tre prospettive per strutturare in modo flessibile la trama e collegare luoghi e ambienti sociali diversi. L'open world funziona come un sistema dinamico di missioni, traffico, dialoghi ed eventi spontanei che consente sia missioni lineari sia la libera esplorazione.

«Pacific Drive»

Quando: 18 novembre

Dove: PS5

Anno: 2024



Un mix di meccaniche di sopravvivenza e di veicoli è al centro di «Pacific Drive». Ogni viaggio nella cosiddetta Zona di Esclusione porta con sé nuovi pericoli, fenomeni atmosferici e risorse. L'auto funge da riparo, strumento e fattore di progresso allo stesso tempo. La pianificazione del percorso, le riparazioni e i potenziamenti si fondono in un gameplay che si basa molto sulle decisioni situazionali

«Sveglia ancora gli abissi»

Quando: 18 novembre

Dove: PS5

Anno: 2024



«Still Wakes the Deep», che trae la sua tensione dallo spazio ristretto di una piattaforma petrolifera, ha un focus completamente diverso. Sezioni di movimento, passaggi di arrampicata e sequenze di fuga determinano il corso del film, mentre la narrazione conduce linearmente attraverso la struttura. La luce, il suono e la struttura architettonica creano un'atmosfera densa che enfatizza l'isolamento dell'ambiente.

«Insurgency: Sandstorm»

Quando: 18 novembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2018



In «Insurgency: Sandstorm», l'attenzione si concentra sulle battaglie multiplayer tattiche che si svolgono su mappe di piccole e medie dimensioni. Il tempo per uccidere è breve, quindi il posizionamento, la comunicazione e l'approccio prudente sono fondamentali. Il comportamento delle armi, il rinculo e il design del suono sono fortemente orientati verso una simulazione realistica senza rallentare il flusso del gioco.

Diverse modalità ti mettono alla prova come squadra, sia che si tratti di attaccare posizioni, difendere punti o cooperare contro avversari IA. La chiara assegnazione dei ruoli - da tiratore a sostenitore - struttura il gioco e garantisce che l'azione coordinata sia più importante di quella individuale. Ogni round è quindi mirato e controllato.

«Grazie al cielo sei qui!»

Quando: 18 novembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«Thank Goodness You're Here!» ti porta in una piccola città inglese, suddivisa in brevi scene umoristiche. I personaggi sono esagerati, i loro dialoghi sono volutamente pungenti e molte situazioni giocano con le routine quotidiane che sfiorano l'assurdo. Le interazioni rimangono volutamente semplici, in modo che l'attenzione si concentri chiaramente sulle animazioni, sui tempi e sull'atmosfera dei brevi episodi.

Ogni scena è un capitolo a sé stante che ti conduce attraverso il villaggio senza troppa resistenza e presenta sempre nuovi incontri.

«The Talos Principle 2»

Quando: 18 novembre

Dove: PS5

Anno: 2023



In «The Talos Principle 2» puoi aspettarti grandi aree di puzzle che puoi affrontare in qualsiasi ordine. Ogni rompicapo segue regole ben definite che vengono ampliate man mano che si procede e che permettono sempre nuove combinazioni. Elementi come il reindirizzamento dell'energia, lo spostamento della piattaforma o la logica del movimento si incastrano in modo ordinato e premiano un approccio metodico.

Tra un rompicapo e l'altro, il gioco si concentra sull'esplorazione tranquilla e sulle conversazioni con i personaggi dell'intelligenza artificiale che affrontano argomenti come l'identità, la coscienza e la società.

«Monster Jam Showdown»

Quando: 18 novembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«Monster Jam Showdown» sposta l'attenzione su eventi brevi con enormi monster truck. I veicoli pesanti seguono il loro modello di guida, in cui i salti, il trasferimento del peso e il contatto con il terreno giocano un ruolo centrale. Le arene costituiscono la struttura centrale: stadi compatti, spazi aperti o campi di ostacoli, ognuno dei quali offre diverse linee e opzioni di salto.

Gare, acrobazie e sfide più piccole formano diversi tipi di eventi, ognuno con le proprie regole e processi. Nelle gare, competi contro altri camion su percorsi fissi, mentre nelle modalità acrobazie raccogli punti per i salti e i testacoda. Le sfide prevedono compiti brevi, come distruggere oggetti o guidare con precisione verso punti prestabiliti.

«MotoGP 25»

Quando: 18 novembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2013



Con «MotoGP 25», otterrai una classica simulazione di corse per un mese, che raffigura la stagione in corso con team, piloti e tracciati ufficiali. La carriera ti accompagna attraverso sessioni di allenamento, qualifiche e gare, mentre i sistemi di assistenza adattano il comportamento di guida ai diversi livelli di esperienza. Ogni macchina reagisce in modo preciso all'accelerazione, al comportamento in frenata e alla traiettoria in curva, in modo che i progressi siano chiaramente percepibili.

Immagine di copertina: Giochi Rockstar

