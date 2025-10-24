Novità e trend 3 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Domagoj Belancic 25.10.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 10 ottobre al 17 ottobre).

In copertina, da sinistra a destra: «Assetto Corsa Rally», «No Man's Sky», «Battlefield 6».

Huiuiui, questa settimana sono successe molte cose nel mondo dei videogiochi. La redazione è quasi annegata nella marea di nuovi trailer e annunci.

Questa volta, la carrellata di trailer include annunci sorprendenti («Halo» su PS5!!), emozionanti porting di Switch 2, giochi spaventosi e tanti aggiornamenti su giochi già usciti. E infine, uno dei trailer più inquietanti che abbia visto di recente.

Nuovi annunci

Questi giochi sono stati annunciati la settimana scorsa:

«Halo: Campaign Evolved» - l'inferno si congela

Si vociferava da tempo, ora è ufficiale. Un remake di «Halo: Combat Evolved» è in lavorazione e sarà rilasciato - oltre che per Xbox Series X/S e PC - anche per PS5.

Tutte le informazioni sullo storico port sono disponibili in queste Ultime notizie:

Qui puoi vedere un trailer del remake:

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fallout 4: Anniversary Edition» - Buon compleanno

«Fallout 4» festeggia il suo decimo anniversario (accidenti, sto diventando vecchio). Bethesda sta regalando al gioco di ruolo d'azione una «Anniversary Edition» con tutti gli ad-ons ufficiali e oltre 150 mod dei fan del «Creation Club». Particolarmente cool: Il gioco uscirà per la prima volta su una console Nintendo. Tuttavia, la Switch 2 non sarà disponibile prima del prossimo anno.

Data: 10 novembre

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 (2026), PC

«Assetto Corsa Rally» - Vroom, Vroom in Early Access

Supernova Game Studios ha annunciato a sorpresa un nuovo gioco di rally in collaborazione con Kunos Simulazioni. Lo studio è noto per le simulazioni di corse ultra-realistiche della serie di giochi «Assetto Corsa». «Assetto Corsa Rally» è ora destinato a stabilire nuovi standard nel settore dei rally, grazie a un motore fisico rivisto e a una versione appositamente personalizzata di Unreal Engine 5.

Data: 13 ottobre (Accesso anticipato)

Rilasciato per: PC

«Assassin's Creed Shadows» - I fan di Nintendo prendano nota

Data: 2 dicembre

Rilasciato per: Switch 2 (già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Luigi's Mansion» - I classici di Halloween

In linea con la stagione spettrale, Nintendo sta portando un classico del Gamecube nell'abbonamento online di Nintendo Switch. «Luigi's Mansion» è il primo capitolo dell'acclamata serie «Horror» che ha come protagonista l'idraulico vestito di verde.

Si tratta di un classico per Gamecube.

Vuoi altri giochi spaventosi e carini? Il collega Kim ha scritto un articolo su i migliori giochi horror carini.

Data: 30 Ottobre

Rilasciato per: Switch 2

«Dumb Ways to Party» - non puoi festeggiare in modo più stupido

«Dumb Ways to Die» è un party game con oltre 40 minigiochi per un massimo di quattro giocatori. Sapevi che il franchise è stato originariamente concepito come campagna pubblicitaria per la sicurezza ferroviaria a Melbourne? Ora lo sai.

Data: 2026

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Silver Pines» - «Twin Peaks» ti saluta

Nel ruolo di un detective privato, cerca un musicista scomparso nella città abbandonata di Silver Pines. Il gioco combina elementi survival horror e Metroidvania, avvolti in un'atmosfera che ricorda «Twin Peaks». Fantastico

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Nightholme» - elegante sparatutto ad estrazione con elementi horror

Lo studio portoghese Ellipsis presenta il suo primo progetto. «Nightholme» è un gioco di estrazione PvPvE in cui squadre di tre persone vanno a caccia di mostri soprannaturali. I giocatori possono anche trasformarsi in mostri utilizzando delle pozioni. Puoi registrarti per la closed beta su nightholme.com.

Data: ???

Rilasciato per: console e PC

«Skinwalker» - Pixel Horror

Impersona uno scienziato che deve trasformarsi in un mostro per salvare la propria figlia. Bellissima grafica in pixel. A questo proposito, la collega Cassie ha appena svelato un'altra chicca sui pixel horror: «Look Outside».

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Kaiju Cleaner Simulator» - ci vedo doppio?

Qualche settimana fa, ti ho presentato «Kaiju Cleanup» nella panoramica settimanale dei trailer. Ora arriva il prossimo gioco con un concetto simile. In «Kaiju Cleaner Simulator», però, non dovrai ripulire i cadaveri di mostri giganti da solo, ma in modalità co-op.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Kirby Air Riders» - 60 minuti di nuove informazioni sul racer di Kirby

Se vuoi provare il gioco prima del lancio, puoi farlo con una demo multigiocatore online in queste date:

Due modalità, già introdotte nella prima presentazione Direct, sono disponibili per il gioco. La classica modalità di corsa «Air Ride» e la caotica modalità di combattimento «City Trial», che ricorda i giochi battle royale.

Data: 20 novembre

Rilasciato per: Switch 2

«Kingdom Come Deliverance 2: Mysteria Ecclesiae» - il DLC finale

L'RPG medievale «Kingdom Come Deliverance 2» riceve la sua terza e ultima espansione. In questa espansione, diventerai l'assistente di un rinomato guaritore. Ti viene affidata una missione segreta in un antico monastero e ti ritrovi coinvolto in una rete di intrighi e in una misteriosa pestilenza.

Data: 11 novembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6» - Season One

Dopo il successo del lancio di «Battlefield 6», alla fine di ottobre inizierà la prima stagione. Questo porterà nuove armi, mappe e contenuti per «Battlefield Portal» in tre ondate.

Data: 28 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky» - ed eccoci qua

Data: al momento

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac

«Mouse P.I. For Hire» - ora con data

Lo sparatutto dall'aspetto incredibilmente cool in stile retro Disney mostra impressioni di gioco approfondite nel nuovo trailer. Per la prima volta c'è anche una data di uscita concreta. Dovrai pazientare ancora un po'.

Data: 19 marzo 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Pikmin 4» - Sorpresa!

A sorpresa, Nintendo annuncia un aggiornamento gratuito per «Pikmin 4». Il gioco è stato rilasciato nel luglio 2023 per la Switch - leggi la mia recensione del gioco di strategia in tempo reale qui. L'espansione include una modalità fotografica, travestimenti e nuovi livelli di difficoltà.

Data: novembre

Rilasciato per: Switch

«Goat Simulator 3» - Post-apocalisse con le capre

Anche «Goat Simulator 3» riceve un'espansione, ma non gratuita. In «Baadlands: Fury Road», vieni trasportato in un mondo post-apocalittico e sabbioso che ricorda «Fallout», «Dune» e «Mad Max».

Data: 19 novembre

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Tingus Goose» - WTF

Le parole non possono descrivere ciò che si vede in questo trailer di lancio. Per questo motivo non ci proverò nemmeno.

Data: 20 novembre

Rilasciato per: PC

