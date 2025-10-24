I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Novità e trend
Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di ottobre e novembre 2025
di Kim Muntinga
La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 10 ottobre al 17 ottobre).
In copertina, da sinistra a destra: «Assetto Corsa Rally», «No Man's Sky», «Battlefield 6».
Huiuiui, questa settimana sono successe molte cose nel mondo dei videogiochi. La redazione è quasi annegata nella marea di nuovi trailer e annunci.
Questa volta, la carrellata di trailer include annunci sorprendenti («Halo» su PS5!!), emozionanti porting di Switch 2, giochi spaventosi e tanti aggiornamenti su giochi già usciti. E infine, uno dei trailer più inquietanti che abbia visto di recente.
Questi giochi sono stati annunciati la settimana scorsa:
Si vociferava da tempo, ora è ufficiale. Un remake di «Halo: Combat Evolved» è in lavorazione e sarà rilasciato - oltre che per Xbox Series X/S e PC - anche per PS5.
Tutte le informazioni sullo storico port sono disponibili in queste Ultime notizie:
Qui puoi vedere un trailer del remake:
Data: 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Fallout 4» festeggia il suo decimo anniversario (accidenti, sto diventando vecchio). Bethesda sta regalando al gioco di ruolo d'azione una «Anniversary Edition» con tutti gli ad-ons ufficiali e oltre 150 mod dei fan del «Creation Club». Particolarmente cool: Il gioco uscirà per la prima volta su una console Nintendo. Tuttavia, la Switch 2 non sarà disponibile prima del prossimo anno.
Data: 10 novembre
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 (2026), PC
Supernova Game Studios ha annunciato a sorpresa un nuovo gioco di rally in collaborazione con Kunos Simulazioni. Lo studio è noto per le simulazioni di corse ultra-realistiche della serie di giochi «Assetto Corsa». «Assetto Corsa Rally» è ora destinato a stabilire nuovi standard nel settore dei rally, grazie a un motore fisico rivisto e a una versione appositamente personalizzata di Unreal Engine 5.
Data: 13 ottobre (Accesso anticipato)
Rilasciato per: PC
Data: 2 dicembre
Rilasciato per: Switch 2 (già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC)
In linea con la stagione spettrale, Nintendo sta portando un classico del Gamecube nell'abbonamento online di Nintendo Switch. «Luigi's Mansion» è il primo capitolo dell'acclamata serie «Horror» che ha come protagonista l'idraulico vestito di verde.
Si tratta di un classico per Gamecube.
Vuoi altri giochi spaventosi e carini? Il collega Kim ha scritto un articolo su i migliori giochi horror carini.
Data: 30 Ottobre
Rilasciato per: Switch 2
«Dumb Ways to Die» è un party game con oltre 40 minigiochi per un massimo di quattro giocatori. Sapevi che il franchise è stato originariamente concepito come campagna pubblicitaria per la sicurezza ferroviaria a Melbourne? Ora lo sai.
Data: 2026
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Nel ruolo di un detective privato, cerca un musicista scomparso nella città abbandonata di Silver Pines. Il gioco combina elementi survival horror e Metroidvania, avvolti in un'atmosfera che ricorda «Twin Peaks». Fantastico
Data: ???
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
Lo studio portoghese Ellipsis presenta il suo primo progetto. «Nightholme» è un gioco di estrazione PvPvE in cui squadre di tre persone vanno a caccia di mostri soprannaturali. I giocatori possono anche trasformarsi in mostri utilizzando delle pozioni. Puoi registrarti per la closed beta su nightholme.com.
Data: ???
Rilasciato per: console e PC
Impersona uno scienziato che deve trasformarsi in un mostro per salvare la propria figlia. Bellissima grafica in pixel. A questo proposito, la collega Cassie ha appena svelato un'altra chicca sui pixel horror: «Look Outside».
Data: 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
Qualche settimana fa, ti ho presentato «Kaiju Cleanup» nella panoramica settimanale dei trailer. Ora arriva il prossimo gioco con un concetto simile. In «Kaiju Cleaner Simulator», però, non dovrai ripulire i cadaveri di mostri giganti da solo, ma in modalità co-op.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Questi giochi sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama
Se vuoi provare il gioco prima del lancio, puoi farlo con una demo multigiocatore online in queste date:
Due modalità, già introdotte nella prima presentazione Direct, sono disponibili per il gioco. La classica modalità di corsa «Air Ride» e la caotica modalità di combattimento «City Trial», che ricorda i giochi battle royale.
Data: 20 novembre
Rilasciato per: Switch 2
L'RPG medievale «Kingdom Come Deliverance 2» riceve la sua terza e ultima espansione. In questa espansione, diventerai l'assistente di un rinomato guaritore. Ti viene affidata una missione segreta in un antico monastero e ti ritrovi coinvolto in una rete di intrighi e in una misteriosa pestilenza.
Data: 11 novembre
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Dopo il successo del lancio di «Battlefield 6», alla fine di ottobre inizierà la prima stagione. Questo porterà nuove armi, mappe e contenuti per «Battlefield Portal» in tre ondate.
Data: 28 ottobre
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Data: al momento
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac
Lo sparatutto dall'aspetto incredibilmente cool in stile retro Disney mostra impressioni di gioco approfondite nel nuovo trailer. Per la prima volta c'è anche una data di uscita concreta. Dovrai pazientare ancora un po'.
Data: 19 marzo 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
A sorpresa, Nintendo annuncia un aggiornamento gratuito per «Pikmin 4». Il gioco è stato rilasciato nel luglio 2023 per la Switch - leggi la mia recensione del gioco di strategia in tempo reale qui. L'espansione include una modalità fotografica, travestimenti e nuovi livelli di difficoltà.
Data: novembre
Rilasciato per: Switch
Anche «Goat Simulator 3» riceve un'espansione, ma non gratuita. In «Baadlands: Fury Road», vieni trasportato in un mondo post-apocalittico e sabbioso che ricorda «Fallout», «Dune» e «Mad Max».
Data: 19 novembre
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Le parole non possono descrivere ciò che si vede in questo trailer di lancio. Per questo motivo non ci proverò nemmeno.
Data: 20 novembre
Rilasciato per: PC
Si vociferava da tempo di un porting, ma ora è ufficiale. «Assassin's Creed Shadows» uscirà a dicembre anche sulla console portatile next-gen di Nintendo. Ubisoft ha già fatto un ottimo lavoro con «Star Wars Outlaws» e ha dimostrato che la piccola Switch 2 ha molto da offrire dal punto di vista grafico. Quindi puoi essere entusiasta di questo porting. Puoi leggere la mia recensione della versione PS5 del gioco qui.
Il leggendario direttore del gioco Masahiro Sakurai ti invita al secondo Nintendo Direct, in cui viene presentato in esclusiva il suo nuovo gioco di corse. La presentazione, della durata di 60 minuti, fornisce informazioni su due nuove modalità di gioco: «Top Ride» e «Road Trip». La prima è già nota dal gioco originale per Gamecube. Le gare si svolgono con una visuale dall'alto, un po' come «Micro Machines». «Road Trip» è una modalità storia in cui dovrai completare numerose sfide con il tuo pilota per risolvere un mistero che circonda i veicoli magici.
Dopo il recente rilascio dell'aggiornamento «Voyager», la prossima espansione gratuita per l'infinita avventura spaziale di Hello Games è già arrivata. Giusto in tempo per Halloween, sarai trasportato in una galassia spettrale dove potrai trovare nuove parti per la tua nave. È incredibile quanto lo studio continui a lavorare instancabilmente su questo gioco.
