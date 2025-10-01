Novità e trend 18 14

Questi sono gli highlights delle partite di ottobre

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 1.10.2025

Samurai vendicativi, un faro ambulante e supereroi da scrivania aspettano di essere giocati da te a ottobre.

Nel mese di ottobre 2015, il gioco di punta è stato «Halo 5: Guardians». The Master Chief è diventato il quinto gioco più venduto per Xbox One. Anche questo mese un gioco è destinato a stabilire dei record di vendita, anche se per la console rivale.

«Ghost of Yōtei» - la spada è più potente della penna, dopotutto

Stiamo parlando di «Ghost of Yōtei». Il sequel di «Ghost of Tsushima» ti riporta in un Giappone fantasticamente bello, che potrai inzuppare di sangue con la tua katana. Il nostro collega Simon Balissat lo trova migliore sotto tutti gli aspetti rispetto al suo predecessore alla sua prova. Nel podcast Tech love, ci sono anche più voci critiche - da parte mia.

Quando: 2 ottobre

Dove: PS5

Multiplayer: a seguire

«Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2» - galatticamente buono

La discussione sul prezzo mette ingiustamente in ombra due grandi giochi, afferma il collega Domagoj Belancic nella sua prova. 70 franchi o euro per due giochi che hanno dieci anni o più e che hanno ricevuto soprattutto aggiornamenti visivi non è certo un prezzo piccolo da pagare. Ma dovrebbe valerne assolutamente la pena per i recidivi e per i nuovi arrivati.

Quando: 2 ottobre

Dove: Switch, Switch 2¹

Multiplayer: co-op locale per due persone

«Digimon Story Time Stranger» - nessuna caduta

Pokémon per i più cool è l'impressione che ho avuto come outsider dal secondo grande gioco di raccolta di mostri. Nell'ultimo capitolo, l'obiettivo è quello di impedire niente meno che l'imminente fine del mondo

Quando: 3 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Castle of Heart: Retold» - il cavaliere furioso

Il sidescroller 2.5D originariamente esclusivo di Switch approda su altre piattaforme con un nuovo look. Ma non è solo la grafica a essere stata notevolmente migliorata: anche il gameplay e la storia sono stati rivisti. Nei panni di un cavaliere armato di spada, combatti contro creature mitiche di ogni tipo e un mago malvagio in questa leggenda slava.

Quando: 3 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: no

«2XKO» - il doppio del divertimento

Riot Games, lo studio dietro «League of Legends», ha per le mani un gioco di combattimento estremamente impressionante. Il titolo free-to-play si basa su un insolito concetto di due contro due. I personaggi disponibili sono Jinx e VI, che molti riconosceranno dalla serie Netflix «Arcane».

Quando: 7 ottobre

Dove: PC (Accesso Anticipato)

Multiplayer: 2 vs 2, online e locale

«Seafarer: The Ship Sim» - aye aye captain

In questo simulatore, potrai metterti al volante di navi grandi e piccole e iniziare una delle diverse carriere. Che si tratti di una gigantesca nave da carico, di una nave antincendio o di una petroliera: ci sono innumerevoli navi a disposizione per attraversare il mare.

Quando: 7 ottobre

Dove: PC (Accesso anticipato)

Multiplayer: no

«Kingmakers» - un regno per un fucile

Uno stravagante gioco d'azione sandbox in cui si mescolano eserciti nell'Inghilterra medievale con armi e veicoli moderni. Mi ricorda «Army of Darkness», solo senza i mostri

Quando: 8 ottobre

Dove: PC (Accesso anticipato)

Multiplayer: Cooperativa online

«Yooka-Replaylee» - la lucertola rimbalzante è tornata

Il remaster migliora ogni aspetto del platform 3D del 2017. Grafica più bella, animazioni riviste, nuove sfide e una mappa del mondo per non perdersi più

Quando: 9 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: no

«Bye Sweet Carole» - Carole nel Giardino dei Mostri

La cosa più sorprendente di «Bye Sweet Carole» è senza dubbio il design. Il gioco sembra un film d'animazione degli anni '90 disegnato a mano. La storia, invece, ricorda «Alice nel Paese delle Meraviglie». La giovane Lana Benton si ritrova in un giardino incantato e deve affrontare creature inquietanti di ogni tipo.

Quando: 9 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: no

«Absolum» - una festa per gli occhi e le orecchie

Beat 'em up combinato con meccaniche roguelike è qualcosa che non ho mai incontrato prima. Combatti attraverso un mondo fantasy magicamente animato per liberarlo dal Re Sole Azra

Lo stile è assolutamente stupefacente. A tutto ciò si aggiunge la colonna sonora realizzata dalle penne di noti compositori come Gareth Coker («Ori», «Halo Infinite»), Yuka Kitamura («Dark Souls», «Elden Ring») e Mick Gordon («Doom Eternal»).

Quando: 9 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: Co-op, locale e online per due persone

«Little Nightmares 3» - duo horror

I due amici Low e Alone devono trovare una via d'uscita da un mondo inquietante nel terzo capitolo della serie di puzzle platform. Creature mostruose li aspettano ovunque per mettergli gli artigli addosso. Solo se lavoreranno insieme potranno sfuggire all'orrore.

Quando: 10 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: Cooperativa online per due persone

«Battlefield 6» - «Call of Duty» deve vestirsi bene

La serie sembra essere sulla buona strada per ritrovare la sua vecchia forma migliore, anche se la vendita da parte di EA lascia un retrogusto amaro. Ho potuto provare la modalità multiplayer già e ho trovato le mappe e il sistema di classi rivisto molto promettenti. È tornato anche il modello di distruzione. Ora non ci resta che aspettare che la campagna sia all'altezza delle sue promesse.

Quando: 10 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

Multiplayer: Online fino a 64 persone

«Dreams of Another» - un sogno a cui sparare

Il concetto di «Dreams of Another» è fresco come una rosa. E questo nonostante il fatto che si corra per lo più con un fucile d'assalto e un lanciarazzi. Invece di distruggere oggetti, materializza il mondo con i tuoi colpi.

Quando: 10 ottobre

Dove: PC, PS5, PSVR 2

Multiplayer: no

«Reach» - con gli occhialini e attraverso gli occhialini

Per gli appassionati di VR, «Reach» è un'avventura d'azione cinematografica in un misterioso mondo fantasy. Combatti a due mani con scudo, pistole o arco. Allo stesso tempo, ci saranno molti passaggi platform. Quindi non sembra essere per i deboli di cuore.

Quando: 13 ottobre

Dove: PC, PS5, PSVR 2, Quest

Multiplayer: no

«Ball x Pit» - tutte le cose belle vengono dall'alto

Il gioco ricorda «Vampire Survivor», solo che ti trovi in un corridoio e le orde di nemici arrivano dall'alto. A parte questo, anche qui lo scopo è sopravvivere il più a lungo possibile. Raccogli risorse e sblocca costantemente nuove armi e potenziamenti finché i nemici non ti sopraffanno e il divertimento ricomincia da capo.

Quando: 15 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: no

«Pokèmon Legends: Z-A» - convincente dalla A alla Z, tranne che per la grafica

«Il miglior gioco di Pokémon da molto tempo a questa parte», lo sostiene il collega Domagoj dopo il suo appuntamento di gioco a Parigi. Al posto delle classiche battaglie a turni, ci sono battaglie in tempo reale. Ci sono anche le mega-evoluzioni dei Pokémon, che permettono ai piccoli mostri di crescere fino a diventare enormi. Solo dal punto di vista visivo, non è ancora esaltante.

Quando: 16 ottobre

Dove: Switch, Switch 2

Multiplayer: no

«Pax Dei» - un mondo per sfogarsi

Dopo un anno di Early Access, l'MMO medievale raggiungerà presto la versione 1.0, dove potrai esplorare un mondo enorme pieno di miti e mostri da solo o in compagnia. C'è anche un complesso sistema di costruzione che ti permette di costruire il tuo villaggio. Le valutazioni su Steam sono calate notevolmente dopo l'euforia iniziale. Forse il lancio potrà risollevare l'umore.

Quando: 16 ottobre

Dove: PC (già disponibile in Early Access)

Multiplayer: Cooperativa online e PvP

«Fellowship» - WoW-Light

Non solo ricorda fortemente «World of Warcraft» ma ci gioca anche, almeno in parte. «Fellowship» abbandona l'open world con la raccolta di risorse e le missioni e si concentra interamente sulle istanze. In squadre di quattro persone, con la tua combinazione preferita di guaritore, tank e venditore di danni, dovrai affrontare sfide divertenti.

Quando: 16 ottobre

Dove: PC (Accesso anticipato)

Multiplayer: Cooperativa online per quattro persone

«Keeper» - un raggio di speranza

Un faro dimenticato da tempo prende vita e parte per un'avventura insieme a una creatura simile a un dodo. Il gioco proviene da Double Fine, che è una garanzia di nuove idee di gioco con «Psychonauts 2», «Rad» o «Headlander».

Quando: 17 ottobre

Dove: PC, Xbox Series X/S, Game Pass

Multiplayer: no

«Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2» - speriamo non senza sangue

Dopo 21 anni, finalmente arriva il seguito del brillante, anche se imperfetto, gioco di ruolo sui vampiri. Il nuovo capitolo fa alcune cose in modo diverso. La differenza principale si trova già nella denominazione del genere. La Parte 2 è a tutti gli effetti un gioco di ruolo d'azione. E l'azione è stata molto divertente anche durante la mia demo alla Gamescom di agosto. Speriamo solo che anche la storia non venga trascurata.

Quando: 21 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: no

«Ninja Gaiden 4» - non per gli epilettici

« Ninja Gaiden 4» è un gioco d'azione indiscusso e piuttosto cruento. In battaglie dal ritmo incalzante, ti fai strada a colpi di spada e magia. Mi sudano già le mani a guardarlo.

Quando: 21 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass

Multiplayer: no

«Painkiller» - lo sparatutto dei «creatori di Fortnite»

Non c'è quasi nessun vecchio marchio che rimanga intatto oggi. Questo vale anche per lo sparatutto in prima persona del 2004 dello studio polacco People can Fly. Oggi lo studio appartiene a Epic Games, dove ha co-sviluppato «Fortnite». Il remake di «Painkiller» ricorda fortemente «Doom». Con tutti i tipi di armi fantasiose, spari attraverso orde di mostri finché non muore tutto o non ti vengono i crampi alle dita. Sembra divertente.

Quando: 21 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: Cooperativa online

«Jurassic World Evolution 3» - i dinosauri sono in libertà

Il terzo simulatore di parchi di dinosauri presenta per la prima volta dei giovani animali. Finora i dinosauri uscivano dalla macchina clonatrice completamente cresciuti. In totale ci sono 80 animali diversi, che puoi modificare con l'ingegneria genetica per costruire un parco che sia il più popolare possibile, in cui i dinosauri scappano regolarmente e tu puoi catturarli di nuovo, possibilmente prima che mangino i tuoi visitatori. Idealmente prima che mangino i tuoi visitatori.

Quando: 21 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox serie X/S

Multiplayer: no

«Dispatch» - Desk Heroes

Un gioco di supereroi che per una volta non si concentra sull'azione. Qui vivi la storia dalla tua scrivania. Poiché la tua tuta da combattimento si è rotta, finisci nel Centro di Spedizione, dove ti occupi della riabilitazione di ex supercriminali, gestisci la tua squadra e ti fai strada nelle relazioni d'ufficio. Dietro a tutto questo ci sono gli autori di «Tales from the Borderlands» e «The Wolf Among Us».

Quando: 22 ottobre

Dove: PC, PS5

Multiplayer: no

«Tormented Souls 2» - fai da te

Gli appassionati di horror di sopravvivenza si stanno dando da fare. Dopo «Silent Hill f» e «Cronos» è il prossimo promettente candidato. In una villa remota, combatti mostri con armi improvvisate, risolvi enigmi e cerca di salvare tua sorella da un pericoloso culto.

Quando: 23 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

Multiplayer: no

«Moonlighter 2: The Endless Vault» - Double Shift

Di notte combatti attraverso mondi magici pieni di mostri e li setacci in cerca di bottino. Durante il giorno, vendi il bottino nel tuo negozio per migliorare il tuo equipaggiamento e le tue abilità

Quando: 23 ottobre

Dove: PC (Accesso anticipato), Game Pass

Multiplayer: no

«Angry Video Game Nerd 8-bit» - Aaaasssssss

Lo scontroso personaggio di James Rolfe su YouTube riceve il suo terzo spin-off videoludico. Anche in questo caso si tratta di un croccante platform 2D. Questa volta, il design a 8 bit pixel non solo sembra provenire direttamente dalla prima console Nintendo, ma viene anche rilasciato ufficialmente per il NES. Ho parlato con gli sviluppatori su come è nato il gioco.

Quando: 23 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹, NES

Multiplayer: no

«Wreckreation» - tutti i rifiuti

Lo spin-off del gioco di corse a ostacoli «Wreckfest» si concentra su un mondo di gioco aperto per sfogarsi. Fai corse sfrenate con curve, mulini a vento e altri ostacoli che puoi posizionare tu stesso nell'editor. Naturalmente, torna anche il meraviglioso modello di distruzione.

Quando: 28 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Multiplayer: PvP online e co-op

«Simon the Sorcerer Origins» - è tornato

30 anni dopo il primo capitolo, la storia del sarcastico stregone continua. Come suggerisce il nome, l'avventura punta e clicca è un prequel. Simon viene trascinato in uno strano mondo dove deve risolvere ogni tipo di enigma. Lo stile grafico ricorda gli anni '90, quando la serie era al suo apice.

Quando: 28 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: no

«The Outer Worlds 2» - chi ha bisogno di «Mass Effect»

Il gioco di ruolo fantascientifico di Obsidian promette ancora una volta una storia divertente e tanta libertà di gioco. La demo che ho potuto giocare mi ha fatto decisamente desiderare di più.

Quando: 29 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass

Multiplayer: no

«ARC Raiders» - Uscita di gruppo

«ARC Raiders» è uno sparatutto di estrazione in cui combatti da solo o in squadra contro una misteriosa minaccia robotica chiamata ARC. Nella tua ricerca di risorse, non solo gli avversari controllati dal computer ti ostacolano, ma anche quelli umani. La risposta alla fase beta è stata estremamente positiva.

Quando: 30 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox serie X/S

Multiplayer: Cooperativa online e PvP

«Dragon Quest I & II HD-2D Remake» - ehm, quello con um

Devo ammettere che da tempo ho perso il conto dei remake e dei remaster di tutti questi JRPG. Mi sembrano tutti uguali. Se il terzo capitolo esce prima dei primi due, ho chiuso definitivamente. Ma sono sicuro che sarà una festa per i fan e questa è la cosa più importante.

Quando: 30 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: no

«Mortal Kombat: Legacy Kollection» - Finiscilo!

Digital Eclipse espande la sua serie di documentari interattivi con «Mortal Kombat». Include i giochi più importanti della sanguinosa serie di combattimenti. Inoltre, c'è la sezione museo, arricchita da interviste, note di sviluppo e video che raccontano la storia dietro «Mortal Kombat».

Quando: 30 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: no

«Mina the Hollower» - Amore a 8 bit

Lo studio dietro il brillante «Shovel Knight» pubblicherà presto il prossimo gioco retro pixelato. Vesti i panni di Mina, che parte per salvare un'isola maledetta. La grafica e il gameplay ricordano titoli come «Castlevania», e non solo per la frusta. Il design dovrebbe piacere a tutti i fan degli 8-bit e non mi preoccupa nemmeno il gameplay.

Quando: 31 ottobre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: no

¹ Versione Switch 1, compatibile anche con la Switch 2.

