L'inferno si congela: "Halo" appare sulla Playstation 5

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 25.10.2025

Il gioco di punta di Microsoft per Xbox "Halo" arriva per la prima volta su una console Playstation. Questa porta ha un'enorme importanza storica.

Se ne parlava da tempo, ma ora è ufficiale. Il remake di «Halo: Combat Evolved» è in lavorazione e sarà rilasciato per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Qui puoi vedere un trailer del remake:

La nuova edizione si chiama «Halo: Campaign Evolved». Sarà realizzata in Unreal Engine 5 - in 4K, con nuove animazioni, registrazioni vocali, level design migliorato e cutscene riviste. La storia sarà ampliata con tre missioni prequel. Sono previsti altri nuovi contenuti, tra cui armi aggiuntive. Master Chief sarà anche in grado di effettuare lo sprint.

La parte multigiocatore è stata migliorata.

La parte multiplayer non è inclusa nel remake. La campagna può essere giocata in modalità cooperativa con un massimo di quattro giocatori. E sì, è possibile il cross-play tra Xbox, Playstation e PC.

In questo video, gli sviluppatori rivelano informazioni di base sul progetto:

Immagina di viaggiare indietro nel tempo e di dire ai fan di Xbox e Playstation, nemici negli anni '90, che «Halo» un giorno sarebbe stato rilasciato su una console Playstation. Entrambi i gruppi ti riderebbero in faccia e forse ti sputerebbero addosso.

Sarebbe come se qualcuno affermasse che Mario rimbalzerà sulla PS7. Incredibile. Una bestemmia. Eppure, con il remake di «Halo: Combat Evolved», ora è una realtà.

La fine della guerra delle console?

Con la crescita del numero di studi di videogiochi e l'ampliamento del portafoglio di giochi di successo, l'azienda di Redmond ha cambiato radicalmente la sua strategia negli ultimi anni.

Con il crescente numero di studi, Microsoft si è sempre più allontanata dal tradizionale modello di business delle console. Invece di giochi esclusivi per la console Xbox, ci sono sempre più titoli multipiattaforma.

Negli ultimi mesi, Microsoft ha già rilasciato titoli di alto livello e precedentemente esclusivi come «Forza Horizon 5», «Senua's Saga: Hellblade 2» o «Indiana Jones and the Great Circle» per la PS5 - e in alcuni casi anche per la Switch. Sì, anche «Microsoft Flight Simulator 2024» seguirà a dicembre.

Il fatto che «Halo» sia in uscita anche su PS5 (e si vocifera anche su Switch 2) non è quindi una sorpresa. Eppure il port ha un carattere ancora più simbolico rispetto ai precedenti giochi, precedentemente esclusivi per Xbox.

«Halo» su una console Sony significa la fine di un'era. È un «punto di non ritorno». Quando anche «Halo» appare sulla PS5, non c'è modo di fermarlo. Le porte sono aperte, tutto è possibile, la guerra delle console è finita.

Certo, c'è ancora Nintendo con la sua Switch 2, ma l'azienda giapponese è sempre stata nel suo mondo e ha cercato di evitare le costose battaglie tecnologiche di Sony e Microsoft.

Il punto di forza della nuova console sarà il prezzo.

Il punto di forza della nuova Xbox non saranno più i giochi esclusivi, ma il Game Pass, l'abbonamento Microsoft con centinaia di titoli. Resta da vedere se il calcolo funzionerà, soprattutto alla luce del rapido aumento dei prezzi degli abbonamenti.

