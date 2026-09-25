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I trailer e gli annunci di giochi più importanti della settimana (dal 19 al 27 settembre)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 26.9.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 19 al 27 settembre).

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Stronghold 4», «Rayman Legends Retold», «Quarantine Zone: Miami Zero Update», «Arc Raiders: Frozen Trail».

Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente.

«Lufia 1 and 2 The Sinistrals Saga»

Due classici dei giochi di ruolo fanno il salto dal SNES alle piattaforme moderne. L'editore Clear River Games scrive che i titoli sono stati «amorevolmente portati e ottimizzati per le piattaforme moderne». Il trailer suggerisce che i fan dell'originale non dovrebbero aspettarsi troppi cambiamenti o adattamenti.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Switch, Switch 2, PC

«Dust till Dawn»

Un simulatore di lavoro con un tocco soprannaturale. Come addetto alle pulizie, pulirai appartamenti in un villaggio giapponese. Peccato che questi appartamenti siano infestati da spiriti maligni. Il trailer rivela inoltre che Akira Yamoka («Silent Hill») è responsabile della musica. Fantastico.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Ace Attorney: Dual Destinies VR»

Il classico giallo d'avventura «Ace Attorney: Dual Destinies» (2013, Nintendo 3DS) viene riproposto come gioco VR. Un'idea divertente, ma perché non direttamente un nuovo capitolo di «Ace Attorney» in VR?

Data: 2027

Disponibile per: Meta VR Glasses, Meta Quest 3/3S, Quest Pro, Quest2

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti su gameplay e storia.

«Stronghold 4»

L'ultimo trailer del «simulatore di castelli originale» (citazione dell'editore) offre uno sguardo alle nuove funzionalità. Il gioco di strategia dovrebbe uscire entro quest'anno, ma manca ancora una data di uscita precisa.

Data: 2026

Disponibile per: PC

«Rayman Legends Retold»

C'è bisogno di un remake di «Rayman Legends»? No. Il coloratissimo platform del 2013 è invecchiato magnificamente e sembra ancora sensazionale. Tuttavia, Ubisoft ci regala una riedizione. Cosa ha da offrire lo puoi vedere nel nuovo trailer panoramico.

Data: 5 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Titan Quest 2»

Hai voglia di un action-RPG alla «Diablo»? «Titan Quest 2» uscirà dall'accesso anticipato l'anno prossimo e arriverà come versione completa non solo su PC, ma anche su console.

Data: 19 gennaio

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Obstacle Overdrive»

Questo trailer di «Obstacle Overdrive» mi fa arrabbiare solo a guardarlo. Guidi un'auto giocattolo su percorsi a ostacoli per giocattoli. Ragequit garantito.

Data: 2 ottobre

Disponibile per: PC

«Hello Sunshine»

Non ho idea di cosa riguardino il trailer o il gioco. Ma mi piacciono le vibrazioni. Un mondo di gioco post-apocalittico (?), robot giganti e solitudine. Bello.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Final Fantasy Resonance»

Square Enix mostra al Tokyo Game Show nuove impressioni di gioco del bellissimo «Final Fantasy» in 2D-HD. Se vuoi metterci le mani prima dell'uscita, puoi farlo già ora con una demo di circa cinque ore. I tuoi progressi verranno trasferiti nel gioco completo.

Data: 22 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Tutorial Hell»

Odi i tutorial tanto quanto Phil? Allora «Tutorial Hell» potrebbe fare al caso tuo. In questo gioco, un tutorial vuole ucciderti. Non glielo permetti e contrattacchi. Il trailer suggerisce che qui ti aspettano abbastanza idee folli per una dozzina di giochi.

Data: ???

Disponibile per: PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Arc Raiders: Frozen Trail»

Uno degli sparatutto a estrazione più popolari riceve un enorme aggiornamento con «Frozen Trail». In questo dettagliato video dietro le quinte, lo studio di sviluppo mostra cosa ti aspetta.

Data: 8 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Quarantine Zone: Miami Zero Update»

In «Quarantine Zone» controlli i sopravvissuti a un'epidemia di zombi a un posto di blocco. Con l'«aggiornamento Miami Zero» ora puoi farlo anche a Miami.

Data: 15 ottobre

Disponibile per: Xbox Series X/S, PC

«Cairn - On the Trail: Deep Water»

Nell'espansione gratuita del durissimo gioco di sopravvivenza e arrampicata «Cairn», tre nuove montagne aspettano di essere scalate da te. Non ho ancora giocato al gioco, ma il trailer sembra molto bello. Forse dovrei tirare fuori la mia attrezzatura da escursionismo e iniziare a scalare?

Data: 29 ottobre

Disponibile per: PS5, PC

«Ball x Pit - Risen Ballbylon»

Devolver Digital supporta in modo esemplare l'avvincente roguelike «Ball x Pit» con aggiornamenti. «Risen Ballbylon» (eccellente gioco di parole!) è ormai la quarta espansione e dovrebbe offrire le sfide più difficili finora per i veri maestri della palla.

Data: 12 novembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Stronghold 4», «Rayman Legends Retold», «Quarantine Zone: Miami Zero Update», «Arc Raiders: Frozen Trail».

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