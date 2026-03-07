Novità e trend 2 1

I telefoni rugged si spingono all'estremo: mini smartphone e mostri di batteria al MWC

La tendenza dei telefoni rugged si sta spingendo agli estremi. Al Mobile World Congress si vedono telefoni da esterno molto grandi, ma anche molto piccoli.

I grandi produttori si tengono completamente alla larga dai telefoni rugged. Cinicamente, potrei quasi pensare che traggano profitto da schermi frantumati e fotocamere ammaccate. Oppure, semplicemente, amano vendere coperture protettive aggiuntive.

Questa è un'opportunità per i piccoli produttori di portare all'esterno i loro prodotti.

Questa è un'opportunità per i piccoli produttori di immettere sul mercato smartphone outdoor che non si rompono immediatamente se scivolano dalla mano e colpiscono il cemento. Al Mobile World Congress di Barcellona si possono osservare due Novità nel campo dei telefoni rugged. Alcuni produttori stanno realizzando modelli molto grandi, altri molto piccoli.

Cubot Kingkong Mini 4: come una pietra

Il Kingkong Mini 4 ricorda meno la scimmia gigante e più l'armatura di Iron Man. In mano, lo smartphone sembra un po' come una pietra: compatto, ma solido. Il dispositivo pesa 190 grammi, ma è largo solo 6,1 centimetri e alto 12,9 centimetri. In termini di spessore, ho misurato quasi 1,7 centimetri, ovvero quanto due normali smartphone impilati l'uno sull'altro.

Il telefono rugged in miniatura sta comodamente in mano.

Grazie allo spessore, il dispositivo contiene una batteria da 4700 mAh. Lo schermo ha una dimensione di 4,7 pollici e una frequenza di aggiornamento massima di 90 hertz. La fotocamera principale ha una risoluzione di 48 megapixel, il produttore ha installato 8 GB di RAM e 256 GB di memoria (espandibile). Il processore è un Unisoc T7255, lanciato nel 2019. Il fatto che sia installato solo Android 15 e che difficilmente ci saranno molti aggiornamenti è un altro aspetto negativo.

Tuttavia, il dispositivo è davvero robusto: soddisfa gli standard IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Il produttore garantisce che funziona fino a cinque metri di profondità e che, dopo essere stato spruzzato con un'idropulitrice, sopravvive a cadute fino a due metri ed è protetto anche da sabbia e polvere. Anche il vassoio della SIM e la porta USB sono coperti.

Il prezzo del Cubot Kingkong Mini 4 è di circa 200 euro o franchi. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile in Svizzera. In ogni caso abbiamo il marchio nel nostro assortimento.

Fossibot M116 Pro: meno appariscente del previsto

Il produttore ha annunciato il mini telefono poco prima della fiera. Ora è chiaro anche che le prevendite inizieranno il 10 marzo tramite Kickstarter e termineranno un mese dopo. In seguito i dispositivi verranno consegnati e lo smartphone sarà messo in vendita regolarmente.

Tutti i dettagli sono disponibili qui:

Novità e trend Smartphone compatto e ultra-robusto con schermo da 4 pollici e action cam di Lorenz Keller

Al MWC ho potuto tenere brevemente in mano il dispositivo. Nonostante il design mimetico, l'M116 Pro ha un aspetto solido e per nulla estremo. La versione arancione, in particolare, è meno sgargiante e appariscente del previsto. Lo smartphone con schermo da 4 pollici è molto pratico, ma purtroppo presenta bordi piuttosto spessi intorno allo schermo.

Le registrazioni video non sembrano male in fiera.

La fotocamera con i due sensori (50 e 48 megapixel) sembrava molto solida a prima vista. In particolare, l'obiettivo grandangolare, che promette un look da action cam, scatta buone foto, per quanto ho potuto constatare direttamente in fiera.

Il prezzo e il lancio sul mercato sono ancora aperti. Puoi trovare tutti i modelli Fossibot della gamma qui.

Doogee V Max 2 Pro: un mattone pieno di batteria

Doogee ha presentato a Barcellona il successore del V Max Pro, chiamato semplicemente V Max 2 Pro. Il fulcro è ancora una volta l'enorme batteria. In questo smartphone sono installati 22.000 mAh. Uno smartphone e un powerbank in uno, per così dire.

La caratteristica principale è ancora una volta l'enorme batteria.

Come caratteristica speciale, il dispositivo ha un interfono POC integrato. «Push-to-Talk over Cellular» (POC) significa che puoi parlare virtualmente attraverso la rete cellulare. In altre parole, puoi parlare premendo un pulsante, l'altra persona sente immediatamente il messaggio e può rispondere premendo un altro pulsante. Come avviene con i walkie-talkie tradizionali via radio.

La potente luce sul retro può essere impostata e controllata tramite un'app.

Il produttore non ha ancora rivelato molti dettagli. Il processore è un MediaTek Dimensity 8400 e alla fiera ho potuto vedere che il V Max 2 Pro ha diversi LED RGB ad alta luminosità integrati, che possono essere controllati in dettaglio tramite un'app. In questo modo lo smartphone può essere utilizzato come una torcia.

I dettagli sul prezzo e sul lancio sul mercato sono ancora aperti. Puoi trovare tutti i modelli Doogee della gamma qui.

Oukitel WP63: fa anche fuoco se necessario

Prenderei un Oukitel WP63 per l'apocalisse. Lo smartphone ha una batteria integrata da 20.000 mAh. È integrato anche un cavo USB-C per la ricarica di altri dispositivi. Sul retro sono presenti anche un altoparlante e una luce da campeggio luminosa.

La particolarità, tuttavia, è che non è stato possibile fare a meno di un'altra persona.

La particolarità, però, è che l'Oukitel WP63 può accendere un fuoco. Hai letto bene: Una piccola bobina può essere aperta nella parte superiore, simile a una scheda SIM / SIM. Premendo un pulsante, la bobina si riscalda a tal punto da poter essere utilizzata per accendere una sigaretta, un pezzo di carta o un truciolo di legno secco. Il funzionamento è simile a quello dell'accendisigari delle automobili di una volta.

L'accendifuoco si trova nella parte superiore del piccolo cassetto.

Il dispositivo da 6,7 pollici è protetto secondo gli standard IP69 e MIL-STD-810H, il che significa che è protetto dall'uso di un'idropulitrice, ad esempio. Secondo il produttore, può resistere a una caduta da un'altezza di circa 30 metri. Non si tratta di un'ipotesi irrealistica, come ho potuto constatare alla prova di un altro telefono rugged.

video Guida Nokia classico vs. king dell'outdoor: quale cellulare resiste di più? di Lorenz Keller

Il prezzo dell'Oukitel WP63 è di circa 350 franchi. In alcuni paesi le vendite inizieranno a maggio, in Europa e in Svizzera la data non è ancora chiara. Qui puoi trovare tutti i modelli Oukitel della gamma.

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo







