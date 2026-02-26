Più hardware, stessa protezione dei dati: il nuovo Volla Phone Plinius

Test del prodotto
Protezione della privacy: Volla Phone X23 alla prova
di Michelle Brändle
La tedesca Volla Phone lancia il Plinius come successore dell'X23. Come sempre, l'attenzione è rivolta meno all'hardware robusto e più alla privacy.
Dal 2017, Volla Phone di Remscheid costruisce smartphone con Android senza Google e con un'elaborazione dei dati locale. Gli utenti devono avere il pieno controllo sulla propria privacy e sulla protezione dei dati. Il nuovo Plinius è dotato del proprio sistema operativo Volla OS. Puoi scoprire come funziona esattamente e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo concetto alla prova di collega Michelle.
Il Plinius è stato lanciato come successore dell'X23 che abbiamo testato. Si tratta di un telefono rugged «» , ma la sua robustezza non è evidente. Visivamente, ha un aspetto semplice e adatto all'uso lavorativo.
La custodia è protetta dall'acqua e dalla polvere secondo lo standard IP68. Una pellicola di vetro blindata e una copertura trasparente per la parte posteriore forniscono un'ulteriore protezione contro urti e graffi.
Il display OLED da 6,67 pollici ha una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile da 60 a 120 hertz. La luminosità è di 550 nits, con un valore di picco possibile di 1000 nits.
La fotocamera principale con flip fendinebbia e sensore di luminosità è di tipo "a infrarossi".
La fotocamera principale con apertura f/1.79 ha una risoluzione di 64 megapixel. È presente anche una fotocamera grandangolare da otto megapixel e un sensore macro da due megapixel. La batteria ha una capacità di 5300 mAh.
Il processore utilizzato è un MediaTek Dimensity 7300 con 8 o 12 GB di RAM. Dovrebbe avere potenza sufficiente anche per le applicazioni di AI. Quest'ultima è disponibile direttamente sul dispositivo, senza bisogno di un cloud. L'ottimizzazione delle foto AI è supportata per la prima volta.
Il produttore produce il dispositivo interamente in Germania e anche il sistema operativo open-source Volla OS viene sviluppato e fornito in server tedeschi. Secondo Volla Phone, il Plinius è progettato per durare a lungo. Ad esempio, lo smartphone può essere aperto con un normale cacciavite e la batteria può essere sostituita. Tuttavia, il dispositivo rimane impermeabile.
L'aggiornamento hardware sarà disponibile a partire da domani.
L'aggiornamento hardware sarà lanciato sul mercato ad aprile. Il prezzo è di 598 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria (espandibile). Il Plinius Plus sarà disponibile a giugno al prezzo di 100 euro in più. La versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria (espandibile). Inoltre, il retro è più stabile ed è dotato di un connettore pogo pin per l'aggancio magnetico degli accessori.
