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I dati del terzo trimestre di Anthropic mostrano un rallentamento della crescita

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 4.11.2026

Il risultato operativo del fornitore di IA è tornato in perdita nell'ultimo trimestre prima della quotazione in borsa. Già nei prossimi dodici mesi saranno necessari 70 miliardi di dollari USA per la potenza di calcolo e l'infrastruttura.

Una settimana dopo il primo sguardo pubblico ai dati finanziari di Anthropic, l'azienda di IA li ha integrati con le cifre del terzo trimestre del 2026. La versione rivista della richiesta S-1 mostra ciò che fughe di notizie e stime avevano già suggerito.

La crescita trimestrale è rallentata dal 144 percento (Q2) al 47 percento (Q3). In termini assoluti, tuttavia, la crescita dei ricavi rimane considerevole. I ricavi operativi sono passati da 11,5 miliardi di dollari (Q2) a 17 miliardi (Q3). Complessivamente, nei primi tre trimestri Anthropic ha generato 33,2 miliardi, 13 volte tanto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, nel terzo trimestre le spese operative sono aumentate ancora più rapidamente dei ricavi, attestandosi a 17,5 miliardi di dollari. Ciò ha comportato una perdita operativa di 0,6 miliardi e un margine operativo del -3 percento. Nel Q2, questo valore era ancora all'8 percento. La causa del peggioramento sono i costi di calcolo significativamente più elevati. In altre parole: il funzionamento dei modelli LLM di Anthropic è tornato a essere meno efficiente in termini di costi. Probabilmente perché sono scaduti gli sconti temporanei sulla potenza di calcolo presso SpaceX.

Il terzo indicatore chiave, ora non più oscurato, sono gli impegni cumulativi e gli investimenti pianificati: 895 miliardi di dollari. Di questi, 70 miliardi saranno esigibili nei prossimi dodici mesi. Gran parte di essi consiste in contratti non annullabili per la potenza di calcolo.

Affidabilità creditizia: «Junk»

Anthropic deve continuare a scalare i propri ricavi verso l'alto per poter coprire le spese delle operazioni quotidiane. L'attuale tasso di crescita del 47 percento sarebbe sufficiente a tal fine. Se rimanesse costante, i ricavi nei prossimi quattro trimestri ammonterebbero a un totale di 200 miliardi di dollari. È tuttavia probabile che la crescita rallenti ulteriormente. A un certo punto, sarebbe probabilmente limitata anche dalla potenza di calcolo acquistata disponibile: il confine tra troppi e troppo pochi contratti di calcolo è sottile.

Anche senza un andamento aziendale ottimale, Anthropic dispone di una riserva finanziaria per affrontare i prossimi anni. Al 30 settembre 2026, le disponibilità liquide e le attività a breve termine ammontavano a 132 miliardi di dollari. Con l'IPO, dovrebbero aggiungersene altri 100 miliardi.

In seguito, la situazione diventerà più difficile. Il colosso degli investimenti Blackstone prevede che l'affidabilità creditizia di Anthropic sarà classificata dalle agenzie di rating solo come BB+ («high junk»). Di conseguenza, le obbligazioni non sarebbero «investment grade» e l'azienda dovrebbe pagare tassi di interesse più elevati non appena volesse finanziare gli investimenti tramite capitale di debito anziché capitale proprio.

Immagine di copertina: Shutterstock

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