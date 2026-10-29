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Il boom dell'IA causa carenze di circuiti stampati: l'elettronica potrebbe diventare più costosa

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 29.10.2026

L'espansione dei data center per l'IA sta mettendo sotto pressione la prossima importante catena di approvvigionamento. I produttori segnalano costi in aumento e tempi di attesa più lunghi per i circuiti stampati. Ciò potrebbe rendere più costosi anche PC, notebook e altri dispositivi elettronici.

I circuiti stampati si trovano in quasi tutti i dispositivi elettronici. Supportano processori, chip di memoria e altri componenti, collegandoli tra loro tramite sottili piste di rame. Senza queste schede, i produttori non possono completare i loro dispositivi.

I data center per l'IA assorbono capacità produttiva

La causa principale della crescente carenza di forniture di circuiti stampati è l'espansione globale dei data center per l'intelligenza artificiale. Ancora una volta. I server ad alte prestazioni necessari a questo scopo utilizzano circuiti stampati particolarmente complessi. Secondo il produttore tedesco Würth Elektronik, tali schede possiedono da tre a cinque volte il numero di strati rispetto alle schede convenzionali. Di conseguenza, aumenta la richiesta di materiali di alta qualità.

I produttori di materiali di base stanno orientando sempre più la loro produzione verso le applicazioni più redditizie per i server IA. Di conseguenza, possono fornire meno materie prime per i circuiti stampati convenzionali. Altri produttori di elettronica devono attendere più a lungo per le consegne o pagare prezzi più alti. Particolarmente colpiti sono i laminati rivestiti in rame, i tessuti in fibra di vetro, le lamine di rame e le resine speciali.

L'associazione di categoria per la progettazione e la produzione elettronica (FED) avverte già da luglio del calo delle scorte e dei tempi di consegna più lunghi. Alcuni produttori di materiali stanno ora assegnando le quantità disponibili in base agli ordini dell'anno precedente. Le aziende che necessitano di maggiori quantità a breve termine possono quindi procurarsi forniture aggiuntive solo in modo limitato.

Quanto la situazione possa aggravarsi è dimostrato dal produttore sudcoreano di circuiti stampati Daeduck Electronics. In dichiarazioni a Reuters ad aprile, l'azienda ha riferito che i tempi di consegna per materiali chimici come la resina epossidica si sono allungati da tre a 15 settimane. Anche la guerra in Iran sta mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento. L'aumento dei prezzi dell'energia e la carenza di prodotti chimici intermedi stanno rendendo la produzione più costosa.

Gli effetti si vedono già sui costi. Secondo quanto indicato dal fornitore di circuiti stampati Leiton, i prezzi spot per i laminati standard FR-4 provenienti dalla Cina sono circa triplicati nel giro di un anno. L'FR-4 è costituito da tessuto in fibra di vetro e resina epossidica e funge da materiale di base per molti circuiti stampati.

Il fornitore sottolinea che l'FR-4 standard rimane disponibile. Tuttavia, i produttori stanno distribuendo i loro materiali sempre più in base alla priorità. Gli stabilimenti di circuiti stampati che pagano i loro ordini in anticipo vengono riforniti con priorità. Particolarmente difficili da reperire sono alcuni spessori di materiale e strati speciali per schede multistrato.

I circuiti stampati sono costituiti da diversi strati di materiale. La crescente domanda da parte dei data center per l'IA sta mettendo a dura prova l'approvvigionamento di importanti materie prime.

Fonte: Vishnu Mohanan / Unsplash

La dipendenza dell'Europa aggrava i problemi

Per i produttori europei di elettronica si prospetta un'ulteriore difficoltà: l'Europa dipende fortemente dai produttori asiatici per i circuiti stampati. Secondo l'associazione di settore ZVEI, solo il due percento dei circuiti stampati prodotti a livello mondiale viene realizzato in Europa. All'inizio del millennio, la quota era ancora di circa il 20 percento. La maggior parte della produzione avviene ormai in Asia, soprattutto in Cina.

Questa dipendenza riguarda potenzialmente numerosi settori. Oltre ai produttori di PC e notebook, anche l'industria automobilistica, i costruttori di macchinari e i produttori di elettrodomestici necessitano di grandi quantità di circuiti stampati.

Per i consumatori, la carenza potrebbe significare prezzi più alti e lanci di prodotti posticipati. Già ad agosto ci sono state segnalazioni secondo cui Asus, MSI e Gigabyte intendono aumentare i prezzi delle loro schede madri a causa dell'aumento dei costi dei circuiti stampati. Un ulteriore rapporto di settore di settembre cita solitamente aumenti di prezzo di circa il tre percento su determinati modelli. Le informazioni si basano su dati provenienti dai canali di distribuzione cinesi. Finora mancano conferme ufficiali da parte dei produttori.

Non si intravede un rapido allentamento della situazione. Würth Elektronik fa riferimento alle stime degli esperti del settore, che prevedono un miglioramento sensibile per il tessuto in fibra di vetro solo a partire dal 2028. Di conseguenza, l'espansione dell'infrastruttura per l'IA potrebbe continuare a gravare sulla produzione elettronica ancora per molto tempo.

Immagine di copertina: Denis---S / Shutterstock

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