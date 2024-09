Ho provato Shokz Open Run Pro 2: Devo ripensarci?

Shokz ha presentato le sue nuove cuffie all'IFA. Le Open Run Pro 2 sono progettate per il jogging. Ti permettono di ascoltare la musica pur essendo consapevole di ciò che ti circonda. Mi è stato permesso di provarle.

Il nome dice tutto con le Open Run Pro 2 di Shokz. È stato progettato per fare jogging o altri allenamenti all'aperto. Ha una protezione IP55 contro polvere e acqua. Quindi puoi usarle anche sotto la pioggia e anche il sudore intenso non le creerà alcun problema. Invece di inserire una spina nell'orecchio, come avviene con gli in-ear, si indossa un archetto e un piccolo altoparlante si appoggia all'osso cranico e dirige la musica all'orecchio. Si tratta della cosiddetta tecnologia di conduzione ossea.

L'idea alla base è che puoi sempre sentire quando si avvicina un'auto, ad esempio. A differenza della modalità di trasparenza di un auricolare, però, lo sentirai in modo naturale. In questo modo puoi localizzare meglio la direzione da cui proviene il suono.

Non sono mai stato un grande fan delle cuffie open-ear. Ma non è per la qualità dei dispositivi. Piuttosto, decido consapevolmente di ascoltare la musica e di ascoltarla attivamente. Conservo questa "spolverata" per l'ascensore o per l'attesa in un call center.

Shokz dice che le cuffie non sono un problema.

Shokz dice di avere la cancellazione del rumore incorporata. Tuttavia, non si tratta di ANC - che contraddirebbe completamente lo scopo delle cuffie aperte - ma di cancellazione del rumore per evitare che la persona seduta accanto a te sull'autobus possa ascoltare. Inoltre, sono state progettate per ridurre al minimo il rumore ambientale per la persona con cui stai parlando durante le telefonate.

Batteria al top, i codec deludono

L'archetto delle Open Run Pro 2 è in lega di titanio e può essere leggermente piegato in modo che le cuffie si adattino alla forma della mia testa e delle mie orecchie. Per questo motivo, le cuffie sono disponibili anche in una versione mini e in una versione standard nei colori nero e arancione. La versione più grande - e quindi più pesante - pesa 30,3 grammi. Tecnicamente, però, le due versioni sono uguali. Per mantenere i 30 grammi, Shokz si limita a un pulsante multifunzione sull'auricolare sinistro. Puoi personalizzarlo nell'app. Inoltre, dietro uno sportellino in silicone, è presente una porta USB-C per ricaricare le cuffie.

C'è una versione mini e una normale.

Secondo il produttore, la batteria dura fino a dodici ore. Una ricarica completa richiede un'ora. Questo non è male, ma purtroppo è anche dovuto al fatto che le cuffie supportano solo SBC come codec.

Prima impressione: potrei dover cambiare idea sulle cuffie aperte

L'archetto abbraccia la nuca ma non stringe.

Con le Open Run Pro 2, tuttavia, Shokz si libera di uno dei principali svantaggi: la mancanza di bassi e la necessità di alzare particolarmente il volume. Se non lo fai con le orecchie aperte, il suono è troppo sottile e troppo silenzioso per me.

Se le alzo il volume, il suono diventa stridulo e metallico. Non è questo il caso delle Open Run Pro 2. Anche nella rumorosa sala espositiva, ho potuto ascoltare la musica a un volume e a una qualità decenti senza dover alzare troppo il volume. Sono riuscito anche a sentire i bassi. Non come nelle cuffie in-ear, ma in quantità e qualità decenti.

Le Open Run Pro 2 sono solo sottilmente visibili dalla parte anteriore.

Tuttavia, non ho potuto fare una prova della cancellazione del rumore durante le chiamate. Dubito che ora diventerò un grande appassionato di cuffie aperte. Ma le Open Run Pro 2 risolvono alcuni dei problemi che mi preoccupavano con il design aperto. Pollici in su!