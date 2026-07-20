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Giochi Steam tascabili: un utente di Reddit trasforma i vecchi SSD in moduli

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 20.7.2026

Un utente di Reddit sta dando una forma fisica alla sua libreria digitale di Steam. Per farlo, inserisce degli SSD usati in alloggiamenti progettati da lui stesso, li personalizza con copertine su misura e li collega a una docking station collegata al suo PC per giocare.

Oggi i giochi per PC di solito non richiedono più alcun supporto fisico. Li compri in un negozio digitale, li scarichi e li avvii tramite una libreria. L’utente di Reddit Jibril-sama fa un passo indietro rispetto a questa tendenza, almeno dal punto di vista estetico: ha trasformato degli SSD usati in coloratissimi moduli di gioco che ricordano le classiche cartucce per console.

In un video su Reddit mostra diverse cartucce con involucri personalizzati e immagini a tutto schermo dei giochi che contengono. Per avviare un titolo, inserisce la cartuccia corrispondente in una docking station accanto al suo computer. Poco dopo, il sistema riconosce il supporto e apre il gioco su Steam oppure lo avvia direttamente.

Il gioco è effettivamente sull’SSD

Jibril-sama installa i giochi direttamente su SSD SATA da 2,5 pollici di seconda mano. La maggior parte delle unità ha una capacità di 128 gigabyte. Alcuni dei suoi SSD già in suo possesso arrivano a 256 gigabyte.

Secondo quanto dice lui stesso, ha comprato le unità più piccole usato a circa sette euro l’una. Provenivano da un fornitore che offriva una grande quantità di SSD dismessi. Avere un SSD dedicato per ogni gioco sarebbe decisamente più costoso se li comprassi nuovi a prezzo pieno.

Il collegamento al computer avviene tramite un normale adattatore da USB 3.0 a SATA, che Jibril-sama ha integrato in una docking station fatta in casa. Gli alloggiamenti colorati e le guide provengono dalla stampante 3D. Le immagini incollate sulle copertine trasformano infine le sobrie unità in piccoli oggetti da collezione.

Tramite la docking station fatta in casa, Jibril-sama collega i moduli di gioco al suo PC.

Fonte: Jibril-sama / Reddit

Uno script collega l’SSD a Steam

Il sistema mostrato nel video gira su Linux. Non appena Jibril-sama inserisce un modulo, una cosiddetta regola Udev riconosce il supporto appena collegato. Successivamente, Systemd avvia un servizio che cerca uno script sull’SSD e lo esegue.

Lo script utilizza il protocollo URL di Steam. In questo modo può aprire la pagina della libreria del gioco installato o avviare direttamente il titolo. Il processo funziona quindi in modo simile a una console classica: inserisci il modulo, aspetta un attimo e gioca.

Nel frattempo, Jibril-sama ha pubblicato anche il codice del programma e i file per la stampa 3D. Oltre a una versione per Linux, c’è anche quella per Windows. Quest’ultima, però, secondo quanto dice lo sviluppatore, è stata testata solo su una vecchia installazione di Windows 10. Quindi non garantisce che il codice funzioni su ogni sistema senza modifiche.

Il concetto non funziona solo con gli SSD SATA. Secondo Jibril-sama, si possono usare anche chiavette USB e schede SD e Micro-SD.

Aggiornamenti e licenze rimangono digitali

Il sistema non funziona del tutto senza Steam. Anche se gli SSD contengono i file di gioco installati, hai comunque bisogno del client, di una licenza valida e, a seconda del gioco, di una connessione a Internet. Anche gli aggiornamenti vengono scaricati da Steam come al solito sull’unità collegata.

Jibril-sama usa quindi i moduli soprattutto per i giochi più vecchi che ogni tanto vuole riavviare. I titoli con servizio live che hanno aggiornamenti frequenti o particolarmente corposi si adattano meno bene a questo concetto. Inoltre, l’SSD non trasforma una licenza digitale in un gioco fisico indipendente e sempre disponibile.

Il fascino sta quindi soprattutto nell’esperienza tattile: scegli un modulo dallo scaffale, lo inserisci e avvii un determinato gioco. Il sistema conferisce alla libreria invisibile di Steam un rituale fisico. Allo stesso tempo, gli SSD SATA usati, la cui scarsa capacità è ormai a malapena sufficiente per molte applicazioni attuali, assumono una nuova funzione.

Immagine di copertina: Jibril-sama / Reddit

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