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Garmin Descent X10: un computer subacqueo adatto ai principianti

Siri Schubert Traduzione: tradotto automaticamente 4.11.2026

I computer subacquei sono essenziali per le avventure sottomarine, ma costosi. Garmin ha ora presentato un orologio subacqueo che costa meno dei precedenti modelli del produttore e si rivolge in particolare ai principianti.

Garmin ha ampliato la sua gamma con un orologio per le immersioni amatoriali. Tra le caratteristiche principali del Descent X10 spicca l'ampio display MIP da 2,1 pollici. La retroilluminazione permanente e il formato sono pensati per facilitare la lettura di informazioni importanti come il tempo e la profondità di immersione sott'acqua.

I display di grandi dimensioni sono una tendenza tra i computer subacquei e sono offerti da quasi tutti i produttori. Anche Garmin ha già in catalogo modelli di grandi dimensioni come il Descent X30 e il Descent X50i, che però sono orientati maggiormente verso subacquei esperti e professionisti.

50 ore di autonomia e display illuminato

Il display a basso consumo Memory-in-Pixel (MIP) consente un utilizzo attivo prolungato fino a 50 ore. In modalità standby, la batteria dovrebbe durare addirittura fino a sei mesi.

Sebbene i display MIP risparmino energia, offrono solo scale di grigi anziché colori e non sono facilmente leggibili in condizioni di scarsa illuminazione. Per ovviare a questo problema, il Descent X10 è dotato di un'illuminazione attiva permanente, in modo che le informazioni siano sempre ben visibili sott'acqua. Segnali acustici e allarmi a vibrazione garantiscono una maggiore sicurezza.

Modalità di immersione e pianificazione

L'orologio è adatto per immersioni con autorespiratore (modalità gas singolo incluso Nitrox) e in apnea fino a una pressione di 10 ATM. Inoltre, è possibile utilizzarlo in modalità Gauge, ad esempio per le immersioni tecniche, un uso che va però oltre l'applicazione standard per i subacquei meno esperti.

Il computer subacqueo offre dati di profondità con funzione NDL-Aware. In questo modo puoi vedere in tempo reale come il tuo tempo di immersione attuale influisce sul limite di non decompressione, ovvero il tempo senza soste di decompressione. Offre inoltre una funzione di simulazione che ti permette di vedere, già durante la pianificazione dell'immersione, come diversi parametri influiscono sul consumo di gas e sul tempo di non decompressione.

Sul display hai sott'occhio le informazioni rilevanti. La protezione colorata è disponibile separatamente.

Fonte: Garmin Deutschland

Il Descent X10 può essere sincronizzato con l'app Garmin Dive per salvare le tue immersioni e analizzarle in seguito. L'orologio stesso dispone di una memoria relativamente piccola di 120 MB.

Per le scuole di sub, l'orologio dispone di diverse impostazioni che consentono di adattarlo facilmente a vari livelli di immersione. Le impostazioni di immersione possono anche essere sincronizzate con altri orologi subacquei Garmin, rendendo il computer adatto anche come backup di un altro dispositivo.

Materiale e colori

La cassa nera del Descent X10 è realizzata in plastica riciclata rinforzata con fibre. I pulsanti impermeabili sono progettati per essere facilmente azionabili anche indossando i guanti. Inoltre, è possibile acquistare separatamente una protezione per la lunetta nei colori Amp Yellow, Aqua, Purple Iris e nero.

Il Garmin Descent X10 dovrebbe costare circa 340 franchi/350 euro. Non è ancora stabilito quando e se avremo il computer subacqueo nel nostro assortimento.

Immagine di copertina: Garmin Germania

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