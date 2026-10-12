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Finalmente una settimana di batteria: Google presenta Fitbit Edge

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 12.10.2026

Il Fitbit Edge combina il Google Watch 5 e il Fitbit Air. Il risultato è un fitness tracker sottile con display e tantissime funzionalità. Dalla registrazione automatica degli allenamenti al GPS, fino al monitoraggio del ciclo.

Sebbene il Fitbit Air di Google sia estremamente comodo e adatto all'uso quotidiano, a qualcuno potrebbe mancare un display, anche solo per vedere l'ora. D'altra parte, il Google Watch 5 offre moltissime funzioni, ma è anche piuttosto grande e costoso, e la batteria dura al massimo due giorni.

Con il Fitbit Edge, Google vuole unire il meglio dei due mondi. Beh, non proprio tutto il meglio, visto che alcune cose Google le riserva ancora per il Watch. Ho già testato i due dispositivi menzionati, il Fitbit Air e il Google Watch 5:

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Design e display: una via di mezzo

Come per il Google Watch, Google offre il Fitbit Edge con cassa in alluminio in diversi colori: nero opaco, argento, satinato e oro rosa. Il suo design si posiziona chiaramente tra il Fitbit Air e il Google Watch 5.

Il display OLED è ovale, sottile e tuttavia quasi il doppio più grande del suo predecessore spirituale, il Fitbit Charge 6: 1,34 pollici. Inoltre, è molto leggero, con soli 18 grammi (senza cinturino). Google ha integrato un pulsante meccanico laterale per il controllo.

Oltre all'ora, è possibile visualizzare diverse altre informazioni, in modo molto simile al Google Watch: monitoraggio sportivo, frequenza cardiaca, conteggio dei passi e sonno. È anche possibile attivare le notifiche.

Il Fitbit Edge (al centro) è un mix tra il Fitbit Air (a sinistra) e il Google Watch 5 (a destra).

Fonte: Google

Il cinturino intercambiabile è dotato di una nuova e semplice tecnologia a scatto. In questo modo puoi passare facilmente dal cinturino sportivo traspirante a varianti in tessuto o metallo. Per quanto riguarda il design, i parallelismi con il Google Watch sono inconfondibili: dai materiali al colore.

Hardware e funzionalità

Il vantaggio principale è probabilmente la durata della batteria. Con i 65 mAh integrati, Google promette fino a una settimana di autonomia. Dopodiché, dovrai ricaricare il dispositivo al più tardi. Cinque minuti di ricarica dovrebbero garantirti un'intera giornata di utilizzo. La batteria è completamente carica dopo 90 minuti.

Il Fitbit Edge offre oltre 40 modalità di allenamento e il relativo riconoscimento automatico dell'attività. Si dice che ora funzioni in modo affidabile anche per gli sport di racchetta, come tennis e squash.

Il Fitbit Edge riconosce automaticamente quando giochi a tennis.

Fonte: Google

Come sensori, Google ha integrato un sensore SpO2 (per la saturazione dell'ossigeno), ECG, temperatura cutanea e un accelerometro. Il tracker rileva anche la luce ambientale, i piani saliti e i dislivelli.

Il Fitbit Edge offre anche il GPS, sebbene in una variante leggermente meno sofisticata rispetto all'attuale Google Watch 5. Quanto sia preciso, lo dimostreranno i test futuri. Per il resto, puoi utilizzare il tracker durante la corsa per le solite funzioni come la distanza o il monitoraggio del ritmo.

Purtroppo il dispositivo non è dotato di NFC, quindi non è adatto ai pagamenti. In compenso, puoi usarlo per nuotare grazie alla certificazione IP68 e all'impermeabilità fino a 5 ATM.

Puoi importare tutti i dati raccolti tramite l'app Google Health. Lì troverai diverse analisi, analisi del sonno e riepiloghi dopo i tuoi allenamenti. A questo proposito, è importante notare che il Fitbit Edge è compatibile sia con Android che con iOS.

Prezzo e disponibilità

Puoi già preordinare il Google Fitbit Edge con cinturini in nero, verde, rosa e azzurro. Google ha scelto gli stessi colori del Watch 5. Tuttavia, è disponibile anche un nuovo cinturino in metallo color oro e argento.

Per l'abbigliamento da sera è disponibile anche un cinturino in metallo.

Fonte: Google

L'Edge sarà consegnato a partire dal 27 ottobre al prezzo di 169 franchi o 180 euro. In termini di prezzo, si posiziona quindi leggermente al di sopra del Fitbit Air e molto al di sotto del Google Watch 5.

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Immagine di copertina: Google

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