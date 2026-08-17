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Francia: il divieto dei social media è stato nuovamente revocato

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 17.8.2026

Da settembre, l'uso dei social media per i minori di 15 anni avrebbe dovuto essere vietato in Francia. Ora non se ne farà nulla: il Consiglio costituzionale ha dichiarato la legge inammissibile.

Solo quattro settimane fa, il Parlamento francese ha vietato i social media ai giovani sotto i 15 anni. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il primo settembre, tradizionalmente il primo giorno di scuola in Francia. Ma ora non se ne farà nulla. Il Consiglio costituzionale francese ha bloccato il divieto.

Intervento sproporzionato sulla libertà di espressione

Il divieto dei social media interferisce in modo sproporzionato con il diritto alla comunicazione e alla libertà di espressione. Questo è garantito dalla Costituzione francese.

Inoltre, il Consiglio critica la generalità della legge. Non è sufficientemente chiaro quali criteri debbano essere soddisfatti per rientrare nel divieto. Ciò comporta il rischio che anche servizi che non rappresentano rischi per i giovani rientrino nella legge. Sono esclusi solo i «servizi educativi e scientifici», ma anche qui non vengono menzionati nomi concreti. Per il resto, il testo della legge si basa solo su normative UE già esistenti.

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Infine, il Consiglio critica il controllo dell'età richiesto dalla legge. La privacy degli utenti non è sufficientemente protetta, secondo il rapporto. Secondo la legge, gli operatori dei rispettivi servizi sono responsabili dell'attuazione di un efficace controllo dell'età.

Macron vuole comunque andare avanti

Il Consiglio costituzionale non è l'unica istanza che frena il Parlamento francese. Già una precedente bozza di legge, redatta dalla politica di Renaissance Laure Miller, aveva trovato la sua fine sotto forma di rimprovero da parte della Commissione europea.

Il presidente Emmanuel Macron non vuole però farsi fermare. Ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di elaborare una nuova versione della bozza di legge, legalmente sicura. Tenendo conto della legge UE, questa dovrebbe essere attuata al più tardi nella primavera del 2027. La Commissione europea aveva già annunciato che avrebbe elaborato una regolamentazione dei social media dopo l'estate.

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