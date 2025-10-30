Finalmente un router intelligente, ma purtroppo solo in Cina

Novità e trend
Il nuovo OnePlus 15 è dotato di un'enorme batteria da 7300 mAh
di Debora Pape
I router sono presenti in quasi tutte le case di questo paese. Dovrebbero almeno avere un bell'aspetto. Ma di solito non è così. L'X3 Pro di Huawei vuole cambiare le cose.
L'X3 Pro è un nuovo router di Huawei ed è molto bello. Potrei anche installare il dispositivo solo per decorazione e mi chiedo perché non tutti i router possano avere un aspetto un po' più elegante.
Il tentativo di Huawei assomiglia a una lampada cilindrica di cristallo di sale o a una scultura. L'illuminazione bianca può essere commutata in un caldo colore arancione e rende l'X3 Pro un vero e proprio richiamo visivo.
L'X3 Pro non ha solo un bell'aspetto, ma Huawei ha anche installato il più recente standard Wifi 7. Per una maggiore copertura, c'è un ripetitore abbinato che mi ricorda un diffusore di aromi.
Con la tecnologia wireless Nearlink di Huawei, il router può anche essere integrato nella casa intelligente. Questo ti permetterà di collegare all'X3 Pro dispositivi compatibili come le telecamere di sicurezza o le luci intelligenti.
Se sei entusiasta del design dell'X3 Pro come lo sono io, devo deluderti: Huawei venderà l'elegante dispositivo solo sul mercato cinese a partire da novembre. Non si sa ancora nulla sulle vendite in Europa.
Nel mio mondo, Super Mario insegue gli Stormtrooper con un unicorno e Harley Quinn mescola cocktail per Eddie e Peter al bar della spiaggia. Ovunque possa dare sfogo alla mia creatività, le mie dita fremono. O forse perché nelle mie vene non scorre altro che cioccolato, brillantini e caffè.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Debora Pape
Novità e trend
di Jan Johannsen
Novità e trend
di Jan Johannsen
Speriamo che la concorrenza prenda spunto da quello di Huawei. Perché al momento non c'è quasi nulla di paragonabile. Solo il tenero router di Devolo entra a malapena nella mia lista dei desideri. Tuttavia, secondo i rapporti dei test, i due Minion Kevin e Bob hanno un raggio d'azione piuttosto scarso, il che mi ha fatto desistere dall'acquistarne uno finora.
Sony FE 40mm f/2.5 G
Sony E, Full frame