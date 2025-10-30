Novità e trend 4 2

Finalmente un router intelligente, ma purtroppo solo in Cina

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 30.10.2025

I router sono presenti in quasi tutte le case di questo paese. Dovrebbero almeno avere un bell'aspetto. Ma di solito non è così. L'X3 Pro di Huawei vuole cambiare le cose.

L'X3 Pro è un nuovo router di Huawei ed è molto bello. Potrei anche installare il dispositivo solo per decorazione e mi chiedo perché non tutti i router possano avere un aspetto un po' più elegante.

Il tentativo di Huawei assomiglia a una lampada cilindrica di cristallo di sale o a una scultura. L'illuminazione bianca può essere commutata in un caldo colore arancione e rende l'X3 Pro un vero e proprio richiamo visivo.

Non solo chic

L'X3 Pro non ha solo un bell'aspetto, ma Huawei ha anche installato il più recente standard Wifi 7. Per una maggiore copertura, c'è un ripetitore abbinato che mi ricorda un diffusore di aromi.

Con la tecnologia wireless Nearlink di Huawei, il router può anche essere integrato nella casa intelligente. Questo ti permetterà di collegare all'X3 Pro dispositivi compatibili come le telecamere di sicurezza o le luci intelligenti.

Per ora solo in Cina

Se sei entusiasta del design dell'X3 Pro come lo sono io, devo deluderti: Huawei venderà l'elegante dispositivo solo sul mercato cinese a partire da novembre. Non si sa ancora nulla sulle vendite in Europa.

Immagine di copertina: Huawei

