Huawei
Novità e trend
42

Finalmente un router intelligente, ma purtroppo solo in Cina

Michelle Brändle
30.10.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

I router sono presenti in quasi tutte le case di questo paese. Dovrebbero almeno avere un bell'aspetto. Ma di solito non è così. L'X3 Pro di Huawei vuole cambiare le cose.

L'X3 Pro è un nuovo router di Huawei ed è molto bello. Potrei anche installare il dispositivo solo per decorazione e mi chiedo perché non tutti i router possano avere un aspetto un po' più elegante.

Il tentativo di Huawei assomiglia a una lampada cilindrica di cristallo di sale o a una scultura. L'illuminazione bianca può essere commutata in un caldo colore arancione e rende l'X3 Pro un vero e proprio richiamo visivo.

Non solo chic

L'X3 Pro non ha solo un bell'aspetto, ma Huawei ha anche installato il più recente standard Wifi 7. Per una maggiore copertura, c'è un ripetitore abbinato che mi ricorda un diffusore di aromi.

Con la tecnologia wireless Nearlink di Huawei, il router può anche essere integrato nella casa intelligente. Questo ti permetterà di collegare all'X3 Pro dispositivi compatibili come le telecamere di sicurezza o le luci intelligenti.

Per ora solo in Cina

Se sei entusiasta del design dell'X3 Pro come lo sono io, devo deluderti: Huawei venderà l'elegante dispositivo solo sul mercato cinese a partire da novembre. Non si sa ancora nulla sulle vendite in Europa.

Immagine di copertina: Huawei

A 4 persone piace questo articolo

User Avatar
User Avatar
Michelle Brändle
Editor
Michelle.Braendle@digitecgalaxus.ch

Nel mio mondo, Super Mario insegue gli Stormtrooper con un unicorno e Harley Quinn mescola cocktail per Eddie e Peter al bar della spiaggia. Ovunque possa dare sfogo alla mia creatività, le mie dita fremono. O forse perché nelle mie vene non scorre altro che cioccolato, brillantini e caffè. 

Rete
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Novità e trend

Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.

Visualizza tutti

Potrebbero interessarti anche questi articoli

  • Novità e trend

    Il nuovo OnePlus 15 è dotato di un'enorme batteria da 7300 mAh

    di Debora Pape

  • Novità e trend

    Redmagic 11 Pro: smartphone da gioco con raffreddamento a liquido

    di Jan Johannsen

  • Novità e trend

    Nothing Phone (3a) Lite: Glyph e Essential Space al posto della fotocamera con teleobiettivo

    di Jan Johannsen