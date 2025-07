Novità e trend 13 5

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di luglio 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 2.7.2025

Nuovi contenuti per gli abbonati al Game Pass: Microsoft propone una nuova selezione di giochi a luglio. Dall'atmosfera cupa di "Little Nightmares II" al remake di Tony Hawk sullo skateboard, ce n'è per tutti i gusti.

Luglio porta nuove offerte per tutti coloro che hanno un abbonamento a Xbox Game Pass. Microsoft ha presentato la prima ondata di nuovi giochi. Ti aspetta un mix variegato di avventure d'azione, affascinanti giochi indie, classici e sfide sportive. Ecco quali sono i nuovi titoli in arrivo nella libreria a luglio e quando potrai giocarci.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Core, Standard e Ultimate. Inoltre, il Game Pass per PC è disponibile solo per questa piattaforma. Il livello Core offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 40 giochi e sconti per i membri. Il livello Standard estende l'accesso a un'ampia libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Little Nightmares II»

Quando: 1° luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In questa suggestiva avventura horror, controlli Mono, un ragazzino che deve farsi strada attraverso mondi inquietanti pieni di creature da incubo. Il gioco vive di un'atmosfera opprimente e di un forte linguaggio audio e visivo. Combina questa atmosfera con enigmi e meccaniche di gioco furtive. Il sequel «Little Nightmares III» uscirà a ottobre.

«Rise of the Tomb Raider»

Quando: 1° luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «Rise of the Tomb Raider» accompagna Lara Croft nella sua spedizione in Siberia. Lì cerca la leggendaria città di Kitezh, che si suppone custodisca il segreto dell'immortalità. Ma Lara non è sola: l'organizzazione Trinity persegue gli stessi obiettivi e non rifugge dalla violenza.

Il gioco combina azione e divertimento con una serie di giochi di prestigio.

Il gioco combina battaglie ricche di azione, arrampicate e esplorazione. Nelle aree più vaste si raccolgono risorse, si creano attrezzature e si scoprono tombe nascoste che offrono enigmi impegnativi. Dal punto di vista visivo, il gioco si concentra su paesaggi impressionanti e modelli di personaggi dettagliati.

«Legends of Mana»

Quando: 2 luglio

Dove: Console

Come: Game Pass Standard

La rimasterizzazione del classico JRPG porta con sé una grafica rinnovata, musiche riarrangiate e moderne caratteristiche di convenienza. Esplora il mondo di Fa'Diel e crea la tua storia personale.

«Trials of Mana»

Quando: 2 luglio

Dove: Console

Come: Game Pass Standard

Il 2 luglio uscirà anche «Trials of Mana». Si tratta di un remake moderno di un altro classico di Square Enix. Il gioco offre battaglie in tempo reale, diverse classi di personaggi e una storia fantasy che potrai influenzare scegliendo i tuoi eroi.

«Ultimate Chicken Horse»

Quando: 3 luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: Game Pass Standard, Game Pass PC, Game Pass Ultimate



In «Ultimate Chicken Horse» gareggia contro i tuoi amici in un insolito gioco a piattaforme. Cosa lo rende speciale: Sei tu stesso a costruire i livelli. E lo fai durante il gioco. In ogni round, insieme agli altri giocatori, posizionerai nuovi ostacoli, piattaforme o trappole. Cerca poi di raggiungere l'obiettivo senza fallire.

Il gioco si basa sull'abilità di costruire da sé i livelli e di farlo durante la partita.

Il gioco vive del suo caos creativo. Ti premia se riesci a raggiungere il traguardo mentre gli altri falliscono. Allo stesso tempo, ci sono molte risate quando un'elica posizionata in modo intelligente o una trappola di miele appiccicosa rovinano la tua corsa. Lo stile è colorato e divertente.

«La salita»

Quando: 8 luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Il gioco di ruolo d'azione è ambientato in un oscuro mondo cyberpunk. Assumi il ruolo di un lavoratore di una megacorporazione che improvvisamente crolla. Nel vuoto di potere che ne consegue, combatti per la sopravvivenza: da solo o in cooperativa con un massimo di altri tre giocatori.

Il gioco combina battaglie veloci e tattiche con elementi di gioco di ruolo. Il mondo di gioco è costruito in verticale e colpisce per le luci al neon, i mercati vivaci e i pericolosi bassifondi. Oltre alla storia principale, «The Ascent» offre numerose missioni secondarie, fazioni e segreti.

«Minami Lane»

Quando: 9 luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Minami Lane» è una rilassante simulazione di costruzione di città dal sapore giapponese. Devi progettare una piccola strada in un quartiere tranquillo, posizionando negozi, caffè, edifici residenziali e decorazioni. L'obiettivo è quello di creare un quartiere vivace e armonioso in cui i residenti si sentano a proprio agio.

Il gioco è deliberatamente in grado di creare un'atmosfera di pace e di armonia.

Il gioco evita deliberatamente la pressione del tempo o complessi sistemi economici. Al contrario, si concentra sulla creatività, sull'atmosfera e sui piccoli dettagli. La grafica è minimalista e colorata, la musica è rilassante.

«Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4»

Quando: 11 luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La più famosa serie di giochi di skateboard torna in una versione rimasterizzata. Il remake combina i contenuti dei giochi originali del 2001 e del 2002 con tecnologie moderne e nuove funzionalità. Oltre ai classici skate park e trick, ti aspettano nuovi skater, tra cui personaggi ospiti come il Doom Slayer. La colonna sonora è stata ampliata e contiene sia canzoni già conosciute sia nuovi brani.

«High On Life»

Quando: 15 luglio

Dove: Cloud, console e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«High On Life» è un insolito sparatutto in prima persona caratterizzato da un umorismo nero e da un mondo fantascientifico eccentrico. Il titolo è stato creato da Justin Roiland, una delle menti creative della serie animata «Rick and Morty».

Impersoni un umano che si ritrova improvvisamente in un conflitto intergalattico. Le tue armi sono alieni parlanti che non solo hanno diverse abilità, ma fanno anche continui commenti. A volte utili, a volte assurdi. Il mondo di gioco è colorato, bizzarro e pieno di personaggi stravaganti.

Questi giochi lasceranno il Game Pass a luglio

Con tutte le nuove aggiunte, luglio significa anche dire addio. I seguenti titoli lasceranno l'Xbox Game Pass il 15 luglio:

«Flock»

«Mafia Definitive Edition»

«Magical Delicacy»

«Tchia»

«Il Protocollo Callisto»

«Il caso dell'idolo d'oro»

Immagine di copertina: Square Enix

