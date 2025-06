Novità e trend 3 0

Giugno 2025: i nuovi giochi dell'abbonamento Playstation Plus

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 12.6.2025

Un classico della PS2 per gli abbonati Premium, otto nuovi giochi nell'abbonamento Extra e quattro giocabili nell'abbonamento Essential: Ecco cosa ti riserva il mese di giugno se spendi soldi per un abbonamento Playstation Plus.

Sony aggiunge ogni mese nuovi giochi al programma Playstation Plus. Per potervi giocare, è necessario raggiungere il livello di abbonamento richiesto. A giugno, il classico cyberpunk «Deus Ex: The Conspiracy» sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati Premium. Per gli altri otto giochi è necessario un abbonamento Extra o Premium:

«FBC: Firebreak»

«Battlefield 2042»

«Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2»

«The Hunter: Call of the Wild»

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie»

«Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes»

«Train Sim World 5»

«Endless Dungeon»

Sony ha annunciato i nuovi giochi essenziali per giugno alla fine di maggio. Questi sono i giochi:

«NBA 2K25»

«Alone in the Dark»

«Bomb Rush Cyberfunk»

«Destiny 2: The Final Shape»

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, cloud storage e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Specificamente per l'abbonamento Premium (PS4, PS5)

«Deus Ex: The Conspiracy» è un rivoluzionario RPG d'azione cyberpunk del 2000 e 2002 per PS2. L'azione si svolge nel futuro distopico dell'anno 2052. Vesti i panni dell'agente JC Denton, potenziato con le nanotecnologie, che viene coinvolto in una cospirazione che riguarda una piaga mortale. «Deus Ex» combina elementi di sparatutto in prima persona con meccaniche RPG. Per molte missioni, puoi scegliere se completarle di nascosto, combattendo o hackerando.

La storia tratta argomenti come la sorveglianza, la corruzione e la tecnologia transumana. Le tue decisioni e il tuo comportamento hanno una piccola influenza sul corso e sul finale della storia.

La storia affronta temi come la sorveglianza, la corruzione e la tecnologia transumana.

Nuovo per gli abbonati Extra e Premium

«FBC: Firebreak» (PS5)

Lo sparatutto in prima persona cooperativo «FBC: Firebreak» uscirà il 17 giugno. È ambientato nello stesso universo di «Control» del 2019. Tu e un massimo di altre due persone fate parte di un'unità speciale chiamata Firebreak, che indaga su eventi soprannaturali presso il Federal Bureau of Control (FBC). Nel farlo, devi affrontare minacce paranormali e difendere la sede dell'agenzia da un assedio in corso.

«Battlefield 2042» (PS4/PS5)

«Battlefield 2042» è uno sparatutto in prima persona multigiocatore del 2021 in cui combatti su grandi campi di battaglia con un massimo di 128 giocatori. Combatti con armi futuristiche, carri armati, jet ed elicotteri. Come se non bastasse, eventi meteorologici dinamici come tempeste di sabbia e tornado modificano il campo di battaglia durante il combattimento. Nella modalità «Hazard Zone», vivrai battaglie tattiche a squadre piccole in cui tu e la tua squadra dovrete recuperare preziosi hard disk di dati e fuggire dalle altre squadre.

«Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2» (PS5)

«Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2» è stato pubblicato nel dicembre 2023 come decima parte principale della serie di giochi horror «Five Nights at Freddy's». Si tratta di un gioco VR, il che significa che per giocare è necessario l'auricolare Playstation VR2 VR. Assumi il ruolo di gestore di una pizzeria e di intrattenitore per i tuoi ospiti meccanici. Servi i tuoi clienti, ripara e mantieni le attrezzature e devi difenderti dai robot.

«The Hunter: Call of the Wild» (PS4)

In «The Hunter: Call of the Wild» del 2017, vesti i panni di un cacciatore che viaggia attraverso paesaggi splendidamente disegnati. Qui rintracci e osservi varie specie di animali selvatici nel loro ambiente naturale. Puoi sparare agli animali con diverse armi. La balistica realistica e il comportamento autentico degli animali sono pensati per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente. Nel multiplayer online, puoi cacciare insieme a un massimo di altri sette giocatori, collaborare strategicamente o competere per vedere chi riesce a conquistare il trofeo più impressionante.

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie» (PS4, PS5)

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie» è stato pubblicato nel giugno del 2023 come versione rimasterizzata del classico originale per PS2 del 2005. Nei panni di un piccolo principe, rotoli attraverso mondi colorati e raccogli tutto ciò che è più piccolo della tua palla con una sfera magica - da graffette e animali a intere case e pianeti. Le meccaniche di gioco assurdamente affascinanti e il suo particolare umorismo hanno fatto guadagnare al gioco ottime recensioni.

«Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes» (PS4, PS5)

Il JRPG di «Suikoden» creato da Yoshitaka Murayama ha circa un anno di vita. Guida oltre 100 personaggi giocabili in un mondo dilaniato dalla guerra. In classiche battaglie a turni, affronti il potente Impero Galdeo. La storia segue il giovane Nowa e l'ufficiale dell'impero Seign, che inizialmente diventano amici. Il gioco combina elementi JRPG nostalgici con miglioramenti moderni e ti offre una storia ricca di intrighi politici, amicizia e una battaglia per il futuro del mondo.

«Train Sim World 5» (PS4, PS5)

«Train Sim World 5» del 2024 è l'ultima edizione del popolare gioco di simulazione ferroviaria. Prendi il controllo di treni modellati in modo realistico su tratte come Francoforte a Fulda, Bellinzona a Mesocco o Londra Euston a Milton Keynes. Grazie a una grafica migliorata, a una fisica realistica e a una varietà di locomotive, potrai vivere un'esperienza autentica come macchinista.

«Endless Dungeon» (PS4, PS5)

«Endless Dungeon» è un gioco d'azione tattico rogue-lite pubblicato nel 2023. Controlla una squadra di due o tre eroi naufraghi che devono esplorare una stazione spaziale abbandonata e difendere un prezioso cristallo da ondate infinite di mostri. Il gioco combina combattimenti tattici con elementi di difesa della torre, dove ogni volta che si muore si ricomincia da capo e si riprova. Come successore di "Dungeon of the Endless", offre un gameplay sia in solitaria che in cooperativa.

Per tutti gli abbonati a Playstation Plus

«NBA 2K25» (PS4, PS5)

2024 ha visto l'uscita di «NBA 2K25», l'ultimo capitolo della famosa serie di simulazione di basket. Puoi realizzare i tuoi sogni nell'NBA in varie modalità, ad esempio come giocatore o come direttore generale di un'intera franchigia. Il gioco offre una modalità di costruzione della squadra. Puoi competere sia da solo che online contro altri giocatori.

«Alone in the Dark» (PS5)

«Alone in the Dark» è un remake del classico survival horror del 1992. Vivi questo incubo dalla prospettiva di Emily Hartwood o Edward Carnby e scopri gli oscuri segreti di una villa gotica. Il gioco combina elementi classici del survival horror con meccaniche di gioco moderne e un'atmosferica struttura da puzzle-avventura.

«Bomb Rush Cyberfunk» (PS4, PS5)

Graffiti e musica: questo è il fulcro del gioco «Bomb Rush Cyberfunk», pubblicato nel 2023. In questo platform d'azione e avventura, vestirai i panni di Red, un graffitaro che ha perso la testa e vuole scoprire chi gli ha fatto questo. Lungo il percorso, dovrai spruzzare graffiti, raccogliere musica e affrontare la polizia.

«Destiny 2: La forma finale» (PS4, PS5)

«Destiny 2: La Forma Finale» è l'espansione principale dello sparatutto fantascientifico «Destiny 2». Nei panni di un Guardiano, dovrai affrontare la battaglia finale contro il Testimone, che minaccia la realtà stessa e vuole portare l'universo alla sua forma finale. L'espansione ti offre un nuovo raid come attività endgame. Ti aspettano anche nuovi contenuti che porteranno la storia della luce e dell'oscurità alla sua conclusione.

Immagine di copertina: Studi Avalanche

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo