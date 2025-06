Novità e trend 6 0

I migliori trailer e le Ultime notizie dal Summer Game Fest

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 7.6.2025

L'evento principale del Summer Game Fest è stato ricco di nuovi giochi. Qui puoi trovare tutti gli annunci e i trailer più importanti.

L'organizzatore Geoff Keighley non si è lasciato trasportare dal Summer Game Fest Showcase. Sul grande schermo dello YouTube Theatre di Los Angeles, venerdì sera, ora svizzera, sono passati più trailer di quanti dovrebbero essere consentiti. Ce n'era per tutti i gusti. Da sanguinosi giochi horror ad affascinanti platform in pixel e giochi di combattimento con bambole di pezza.

«Chronicles: Medieval»

L'attore Tom Hardy è la voce narrante di questo impressionante trailer. Si tratta di un RPG sandbox ambientato nel Medioevo dello studio danese Raw Power Games.

Quando: 2026

Dove: PC

«Game of Thrones: War for Westeros»

Jon Snow deve affrontare ancora una volta gli Estranei in questo gioco di strategia. Purtroppo non c'è stato alcun gameplay.

Quando: 2026

Dove: PC

«Resident Evil Requiem»

Il prossimo «Resident Evil» ti riporta dove tutto è cominciato: Racoon City. Sembra che si stia stringendo di nuovo la vite dell'orrore.

Quando: 27 febbraio 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Stranger Than Heaven»

Ryu Ga Gotoku, lo studio dietro «Like A Dragon» e «Virtua Fighter» ha presentato un nuovo gioco jazz e ispirato al cinema noir. È ambientato all'inizio del XX secolo.

Quando: senza data

Dove: sconosciuto

«Fractured Blooms»

Un gioco di agricoltura che dovrebbe essere un mix di «Doki Doki Literature Club» e «Silent Hill». Questo è ciò che chiamo un mix selvaggio.

Quando: senza data

Dove: PC

«Jurassic World Evolution 3»

È quasi tempo di un altro Jurassic Park. Speriamo che questa volta i dinos rimangano nei loro recinti.

Quando: 21 ottobre

Dove: PC

«Scott Pilgrim EX»

Le stesse persone che hanno sviluppato il divertente «Scott Pilgrim vs. the World» hanno creato questo gioco di pugni in 2D.

Quando: 2026

Dove: PC e console

«Mixtape»

Ricorda molto «Life is Strange» e «Bloom and Rage». Un gioco di storia su un gruppo di giovani adulti con una colonna sonora di Smashing Pumpkins, Iggy Pop e Co.

Quando: prossimamente

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Mina the Hollower»

«Shovel Knight»- Lo studio Yacht Club Games sta lavorando a un nuovo gioco di ruolo d'azione pixelato.

Quando: 31 ottobre 2025

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

«Lego Voyagers»

Un magico gioco Lego per due persone dell'editore Annapurna con argomento l'astronave.

Quando: senza data

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox Serie X/S, Switch

«Onimusha: Way of the Sword»

Capcom offre un nuovo sguardo al prossimo «capitolo di Onimusha»

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Acts of Blood»

Questo gioco di combattimento proviene da un unico sviluppatore.

Quando: Estate 2026

Dove: PC

«Mafia: The Old Country»

La serie «Mafia» risale agli albori. Il nuovo trailer rivela qualcosa in più sulla storia.

Quando: 8 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Dying Light: La Bestia»

Lo spin-off della serie parcour zombie ti permette di diventare tu stesso una bestia.

Quando: 22 agosto

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Code Vein 2»

Bandai Namco ha presentato il sequel di «Code Vein». Il predecessore è stato rilasciato nel 2019.

Quando: 2026

Dove: non si sa

«Mortal Shell 2»

Il predecessore ha trovato molti fan nonostante le sue asperità. La seconda parte promette ancora tanta azione e nemici mostruosi.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Atomic Heart 2»

Mundfish ha mostrato il primo trailer di «Atomic Heart 2». Il sequel dello sparatutto fantascientifico retrò presenta ancora una volta numerosi robot stravaganti e ha un aspetto ancora una volta impressionante.

Quando: sconosciuto

Dove: PC e console

«The Cube»

Mundfish sta anche lavorando a uno sparatutto MMO nell'universo di «Atomic»

Quando: sconosciuto

Dove: PC e console

«ILL»

Un gioco di sopravvivenza pieno di mostri grotteschi e scene cruente. Probabilmente solo per i duri di comprendonio.

Quando: senza data

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Last Flag»

Uno sparatutto in terza persona in cui due squadre di cinque persone combattono per una bandiera. Visivamente, presenta forti somiglianze con «Team Fortress», in cui anche questa modalità ha un ruolo di primo piano.

Quando: senza data

Dove: PC

«Sonic Racing CrossWorlds»

Se non sei in vena di Mario e co. puoi aspettarti il kart racer nell'universo di Sonic - incluso «Minecraft» crossover.

Quando: 25 settembre

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

«Nicktoons and the Dice of Destiny»

Un gioco di ruolo d'azione fantasy con protagonista Spongebob che mescola insieme numerosi universi di Nickelodeon

Quando: 2025

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S, Switch

«End of Abyss»

Un inquietante RPG d'azione fantascientifico ambientato in un mondo misterioso dallo studio svedese Section 9 Interactive.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Marvel Cosmic Invasion»

Il gioco di combattimento 2D retrò mostra She-Hulk e Rocket Raccoon nell'ultimo trailer.

Quando: 2025

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

«Wu-Tang: Rise of the Deceiver»

La leggendaria crew hip-hop ha un nuovo gioco. Un RPG d'azione in cooperativa con battaglie in stile anime.

Quando: sconosciuto

Dove: PC e console

«Chrono Odyssey»

Un nuovo MMORPG che ricorda visivamente «Elden Ring» con il suo mondo fantasy oscuro.

Quando: sconosciuto

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Felt That Boxing»

Un gioco di boxe con bambole di pezza. Se i Muppet ti hanno sempre infastidito, qui potrai sfogare le tue frustrazioni

Quando: sconosciuto

Dove: PC

«Out of Words»

Un gioco di piattaforme co-op con uno stile grafico impressionante reso possibile da vere figure di argilla.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Infinitesimals»

Un gioco nello stile di «Darling, I've Shrunk the Children» e «Grounded». Nei panni di un insetto alieno con un jetpack, devi trovare una nuova casa per la tua gente.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5,Xbox Serie X/S

«ARC Raiders»

Lo sparatutto multigiocatore di estrazione in un mondo fantascientifico post-apocalittico uscirà tra pochi mesi.

Quando: 30 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Wildgate»

Lo sparatutto PvP con una grafica impressionante ha una data di uscita, ed è molto presto.

Quando: 22 luglio

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S

«Deadpool VR»

Neil Patrick Harris assume il ruolo di Deadpool in questo gioco d'azione VR.

Quando: Fine del 2025

Dove: Quest 3

«Killer Inn»

Una sorta di «Among Us», ma con personaggi umani e più cruenti. Viene ritrovato un cadavere e tutti sono sospettati

Quando: sconosciuto

Dove: PC

Vetrina del Summer Game Fest Quali sono i giochi che attendi di più? "Cronache: Medioevo" "Game of Thrones: Guerra per Westeros "Resident Evil Requiem" "Più strano del paradiso" "Fioriture fratturate" "Jurassic World Evolution 3" "Scott Pilgrim EX "Mixtape" "Mina l'Obliteratrice" "Lego Voyagers" "Onimusha: La via della spada "Atti di sangue" "Mafia: il vecchio continente" "Dying Light: la bestia" "Codice Vena 2" "Mortal Shell 2" "Cuore Atomico 2" "Il Cubo "ILL" "Ultima bandiera" "Sonic Racing CrossWorlds "Nicktoons e il dado del destino" "Fine dell'abisso" "Invasione cosmica Marvel" "Wu-Tang: l'ascesa dell'ingannatore" "Chrono Odyssey" "Sentivo che la boxe" "Senza parole" "Infinitesimi" "ARC Raiders" "Wildgate" "Deadpool VR" "Killer Inn" un altro Condizioni di partecipazione Partecipa

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo