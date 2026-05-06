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Ecco i nuovi giochi di Xbox Game Pass di maggio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 6.5.2026

"Forza Horizon 6", "DOOM: The Dark Ages" e "Subnautica 2" sono tra le novità più importanti del Game Pass di maggio. Ci sono anche altri titoli dei settori avventura, sport, sopravvivenza, gioco di ruolo e azione multiplayer.

In seguito all'annunciata nuova politica dei prezzi, Microsoft inizia il mese di maggio con la prima ondata di Game Pass. Il 5 maggio 2026, Xbox ha presentato i seguenti nuovi giochi per il servizio di abbonamento

«Anche Final Fantasy V» fa parte della nuova ondata. Ho già presentato il classico gioco di ruolo nel precedente articolo sul Game Pass.

Novità e trend Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile e maggio 2026 di Kim Muntinga

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli che possono essere giocati sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Ben 10 Power Trip»

Quando: 6 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Azione-avventura/gioco per famiglie



«Ben 10 Power Trip» è basato sulla serie animata di Ben Tennyson. La storia porta Ben attraverso diverse località europee dopo che il mago Hex ha scatenato una nuova minaccia con poteri di cristallo. Nel gioco puoi passare da una forma aliena all'altra, ognuna con le proprie abilità. Le usi nelle battaglie, negli enigmi e per esplorare l'ambiente. La struttura rimane chiara: ti muovi attraverso aree aperte, completi compiti, raccogli oggetti e affronti ripetutamente piccoli gruppi di nemici.

Oltre alla campagna in solitaria, c'è anche una modalità cooperativa locale. La messa in scena rimane vicina all'originale e si concentra su ambienti colorati, dialoghi semplici e obiettivi di missione diretti. L'obiettivo è tradurre l'idea della serie in un'avventura d'azione accessibile.

«Descenders Next» (Anteprima di gioco)

Quando: 6 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Novità del Game Pass Premium; già incluso nel Game Pass Ultimate e nel PC Game Pass

Genere: Sport estremi / gioco sportivo



Discese spericolate, trick e salti rischiosi sono al centro della scena in «Descenders Next». Il successore aggiunge diverse discipline alla formula dei giochi sportivi, tra cui lo snowboard e il mountain boarding. Sui pendii, sulle piste e nei parchi, si tratta di bilanciare la velocità e il controllo.

La progressione della carriera è un'altra cosa.

La progressione della carriera e il Grand Tour sono più intrecciati, con lo sblocco di nuovi luoghi, stili di percorso e sfide. Gli errori hanno un impatto diretto sulle singole corse, perché la velocità e il percorso lasciano poco spazio alle disattenzioni.

Il multigiocatore è un'altra delle caratteristiche di questo gioco.

Anche gli elementi multigiocatore giocano un ruolo maggiore. I compiti possono essere affrontati insieme ad altri o i risultati possono essere confrontati.

«Wheel World»

Quando: 6 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Novità del Game Pass Premium; già incluso nel Game Pass Ultimate e nel PC Game Pass

**Genere:**Avventura in bicicletta/gioco di corse/avventura

In «Wheel World», una bicicletta diventa la chiave per un mondo minacciato. La giovane ciclista Kat è alla ricerca di parti di bicicletta leggendarie, necessarie per il rituale «Great Shift». Le gare costituiscono il nucleo ludico, ma sono integrate dall'esplorazione, dalle conversazioni e dai miglioramenti della bicicletta.

Le diverse aree combinano paesaggi naturali con elementi colorati al neon e personaggi fantastici. I nuovi componenti modificano la moto e guidano visibilmente i progressi. La storia fa da cornice ai singoli percorsi senza limitare troppo la struttura aperta.

«Wildgate»

Quando: 6 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Sparatutto PvPvE / azione multiplayer



Battaglie spaziali e passaggi sparatutto si intrecciano in «Wildgate». Diversi equipaggi si incontrano in un'area spaziale pericolosa, raccolgono equipaggiamento e combattono per ottenere vantaggi. Non solo le squadre avversarie rappresentano una minaccia, ma anche i pericoli ambientali influenzano il corso delle partite.

La struttura PvPvE combina battaglie contro altri giocatori con i rischi dell'ambiente. A volte l'attenzione si concentra sulla propria nave, altre volte sul combattimento diretto da una prospettiva in prima persona. Armi, potenziamenti e bottini cambiano la posizione di partenza durante una partita.

«Wuchang: Fallen Feathers»

Quando: 6 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Novità del Game Pass Premium; già incluso nel Game Pass Ultimate e nel PC Game Pass

Genere: Soulslike / Action-RPG



Una versione oscura della tarda dinastia Ming fa da sfondo a «Wuchang: Fallen Feathers». Guerra, decadenza e una piaga soprannaturale caratterizzano il mondo. Al centro di tutto c'è Wuchang, un guerriero pirata senza memoria che soffre anche di una maledizione.

Il sistema di combattimento si basa sul sistema di combattimento di Wuchang.

Il sistema di combattimento si basa sul genere dei Souls. I nemici attaccano duramente, i modelli di movimento devono essere letti e gli errori devono essere pagati direttamente. Armi da mischia, abilità, equipaggiamento e sviluppo del personaggio determinano i progressi. L'esplorazione conduce attraverso villaggi in rovina, templi e paesaggi minacciosi. A poco a poco, il gioco mette insieme indizi sul passato del protagonista e sullo stato del mondo.

«Mixtape»

Quando: 7 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, console portatili e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Gioco d'avventura narrativa / coming-of-age



Un'ultima sera insieme è al centro di «Mixtape». L'avventura narrativa di Beethoven & Dinosaur segue un gruppo di giovani che affrontano una nuova fase della loro vita. Musica, flashback e scene stilizzate strutturano la narrazione. I sistemi di gioco classici passano in secondo piano, mentre l'atmosfera, il dialogo e la messa in scena dettano il ritmo.

Amicizia, addii e incertezza caratterizzano i singoli momenti. Alcune scene sembrano esagerate, altre volutamente tranquille. Ancora una volta si ha l'impressione di un film di formazione, che non ricrea realisticamente i ricordi, ma li condensa emotivamente. L'inquadratura musicale collega le singole esperienze e cattura un momento specifico della vita.

«Outbound»

Quando: 11 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Accogliente gioco di sopravvivenza / costruzione / co-op



Un veicolo convertito funge da casa, officina e mezzo di trasporto in «Outbound». Il viaggio ti porta attraverso un mondo colorato in cui si raccolgono risorse e si producono nuovi componenti. L'energia solare, eolica e idrica fornisce energia alla base mobile. Agricoltura, artigianato ed esplorazione si intrecciano senza enfatizzare uno scenario di sopravvivenza difficile. Al contrario, si tratta di costruire, pianificare e personalizzare. In modalità cooperativa, il gioco può essere giocato in due.

In modalità cooperativa, fino a quattro persone possono viaggiare insieme e lavorare al veicolo. I progressi si riflettono direttamente sul tuo veicolo, che diventa gradualmente più grande, più utile e più personalizzato. L'idea del viaggio su strada e i sistemi di costruzione si fondono in una tranquilla avventura di sopravvivenza.

«Giacca nera»

Quando: 12 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, console portatili e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Gioco di carte / Strategia simile a Roguelite / Dark Fantasy



Il blackjack diventa un macabro gioco di debiti, anime e manipolazioni in «Black Jacket». L'ambientazione è un purgatorio dove figure perdute siedono al tavolo e il traghettatore chiede il suo prezzo. La base di regole familiare rimane visibile: il numero 21 continua a costituire il nucleo centrale. Tuttavia, meccaniche speciali, regole particolari e opportunità di imbroglio cambiano il corso del gioco. Il risultato non è un gioco di carte, ma un gioco di carte.

Il risultato non è una classica simulazione di casinò, ma una variante tattica con una cornice narrativa. La presentazione è caratterizzata da immagini cupe, personaggi suggestivi e un'atmosfera a metà tra una corte dei morti e un retrobottega. Le decisioni prese al tavolo influenzano i singoli round e l'andamento della partita. Il familiare gioco di carte assume così una forma molto più sinistra.

«Call of the Elder Gods»

Quando: 12 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, console portatili e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Puzzle-Avventura narrativa / Lovecraft-Horror



Località esclusive e antichi orrori caratterizzano «Call of the Elder Gods». Questa avventura narrativa a enigmi continua la storia di «Call of the Sea» e combina l'esplorazione con l'orrore cosmico. Enigmi, indizi e narrazione ambientale guidano i progressi. L'azione non è al centro. Al contrario, la suspense è creata da strani simboli, informazioni incomplete e dalla domanda su quali forze si celino dietro gli eventi. Le ambientazioni fanno parte di una serie di ambientazioni e di luoghi che sono stati creati per la prima volta.

Le ambientazioni fanno parte di un mistero più grande che viene svelato passo dopo passo. I motivi di Lovecraft forniscono la cornice tematica senza ridurre il gioco a puri momenti di shock. L'attenzione si concentra sul lento svelamento di una verità inquietante.

«Elite Dangerous»

Quando: 12 maggio

Dove: Cloud e Xbox Series X|S

Come: Premium, Ultimate

Genere: Simulazione spaziale / Sandbox



Un'enorme galassia sostituisce la classica campagna lineare in «Elite Dangerous». Controlla la tua astronave, affronta missioni, commercia, combatti o esplora sistemi sconosciuti. Il mondo di gioco permette di assumere diversi ruoli senza prescrivere un percorso fisso. L'economia, la navigazione e i controlli richiedono una certa dimestichezza, ma danno anche un peso ai progressi. Ogni viaggio inizia con decisioni concrete: Quale trasporto vale la pena di fare, quale percorso è sicuro, quale livello di rischio è accettabile?

Una carriera personale nello spazio si sviluppa gradualmente a partire dai singoli voli. La struttura aperta rende il titolo più un sandbox spaziale a lungo termine che un gioco d'azione frenetico.

video Test del prodotto "Elite Dangerous": Aiuto, i Thargoid stanno arrivando! di Aurel Stevens

«DOOM: The Dark Ages»

Quando: 14 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, console portatili e PC

Come: Novità del Game Pass Premium; già incluso nel Game Pass Ultimate e nel Game Pass PC

Genere: Sparatutto in prima persona / Azione



In anticipo rispetto agli eventi di «DOOM» e «DOOM Eternal», ha luogo «DOOM: The Dark Ages». Il moderno Doom Slayer combatte in una guerra contro l'inferno dalle tinte medievali. L'azione frenetica dello sparatutto in prima persona rimane il fulcro della serie. I demoni non vengono gestiti a distanza, ma attaccati frontalmente.

Tuttavia, la serie è stata arricchita da una serie di nuove sfide.

Tuttavia, la nuova ambientazione cambia il linguaggio visivo: castelli, armature pesanti ed elementi dark fantasy sostituiscono alcuni degli sfondi futuristici. Questo conferisce alla formula familiare un peso diverso, senza sacrificarne il ritmo.

Recensione Prova di "Doom: The Dark Ages": un massacro di demoni a suon di metallo di Philipp Rüegg

«Subnautica 2» (Anteprima di gioco)

Quando: 14 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, console portatili e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Avventura di sopravvivenza / esplorazione subacquea



Un mondo acquatico alieno è il punto di partenza di «Subnautica 2». Unknown Worlds porta la serie survival su un nuovo pianeta. La raccolta di risorse, la creazione di strumenti e la costruzione di basi rimangono elementi centrali. Una nuova caratteristica è la modalità cooperativa per un massimo di quattro persone, che consente spedizioni congiunte nelle profondità marine.

Sotto la superficie si alternano tranquilla esplorazione, biodiversità e pericolo concreto. Ogni nuova zona può contenere materiali utili, creature sconosciute o grandi rischi. Questo fa sì che il mare appaia aperto e minaccioso allo stesso tempo.

«Forza Horizon 6»

Quando: 19 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, console portatili e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Gioco di corse open-world



Il Giappone è il nuovo mondo aperto per l'Horizon Festival in «Forza Horizon 6». Secondo Xbox, il parco macchine comprende più di 550 auto reali. Le corse, l'esplorazione, il cambio di veicoli e la raccolta di progressi determinano ancora una volta il corso del gioco. Diversi paesaggi riuniscono strade cittadine, passaggi di montagna, strade di campagna e altri ambienti.

La serie è tradizionalmente incentrata su un'attenzione particolare per i veicoli.

La serie si concentra tradizionalmente su una fisica di guida accessibile e su una struttura aperta in cui si alternano gare, sfide e corse libere. Il festival fornisce la cornice per i progressi e la messa in scena. I nuovi veicoli ampliano le possibilità, mentre la mappa diventa il palcoscenico centrale della velocità e della varietà. Il nostro collega Domagoj ha già dato un'occhiata al gioco.

Retroscena Anteprima di «Forza Horizon 6»: il gioco di corse più atteso del 2026? di Domagoj Belancic

Questi giochi lasciano il Game Pass

Il 15 maggio 2026, cinque giochi lasceranno la libreria del Game Pass. I giochi interessati sono «Galacticare», «Go Mecha Ball», «Kulebra and the Souls of Limbo», «Paw Patrol Rescue Wheels: Championship» e «Planet of Lana».

Immagine di copertina: Unknown Worlds Entertainment

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