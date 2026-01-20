Novità e trend 1 1

Dicembre e gennaio: Steam batte diversi record grazie a "Arc Raiders".

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 20.1.2026

Un record dopo l'altro: dopo un dicembre storicamente forte, a gennaio il launcher ha superato i precedenti record di utenti contemporanei.

La piattaforma di gioco Steam non ha nulla di cui lamentarsi al momento. Il mese di dicembre è stato di gran lunga il più fortunato in termini di vendite. E le cose sono destinate a continuare a gennaio: Steam sta anche stabilendo nuovi record per quanto riguarda il numero di utenti attivi - e li sta battendo di nuovo.

Dicembre: vendite da record

Dicembre è tradizionalmente un mese positivo per Steam: durante le feste, i saldi invernali attirano molte persone al computer e i giorni di riposo assicurano che abbiano anche il tempo di giocare ai videogiochi.

Secondo la società di analisi di mercato Alinea Analytics, specializzata in giochi, 100 milioni di utenti hanno generato un fatturato record di 1,6 miliardi di dollari. Tuttavia, il rapporto di Alinea non dice chiaramente se il dicembre 2025 sia stato il mese più forte di sempre per Steam in termini di entrate, ma si limita a confrontare i decenni precedenti.

Nel 2024 le vendite sono state quindi inferiori del 22,7 percento. L'ultimo mese del 2025 ha anche eclissato il precedente record del dicembre 2020 con un fatturato di 1,4 miliardi di dollari. Nel 2020, le restrizioni imposte a causa della pandemia di coronavirus hanno dato a Steam un'enorme spinta.

Come a novembre, il maggior motore delle vendite è stato lo sparatutto di estrazione «Arc Raiders». Il gioco, rilasciato il 30 ottobre 2025, è diventato un successo in una notte e, secondo SteamDB, sembra destinato a diventare uno dei giochi più popolari su Steam nel lungo periodo.

Recensione «Arc Raiders»: l'extraction shooter per le masse di Philipp Rüegg

Solo nel periodo festivo tra il 21 dicembre e il 4 gennaio, 1,2 milioni di giocatori hanno acquistato il titolo su Steam. In totale, Arc Raiders ha venduto più di 12 milioni di copie su tutte le piattaforme: Steam, Xbox e Playstation. Dopo «Arc Raiders» arriva una sorpresa in termini di numero di chiavi vendute: il gioco di storia «Detroit: Become Human», uscito nel 2018 - su Steam nel 2020 - ha conquistato il secondo posto nella classifica di dicembre con quasi un milione di vendite grazie a un forte sconto. Segue il gioco di arrampicata co-op «Peak» con circa 270.000 copie.

Gennaio: nuovi record di utenti

A gennaio, i dipendenti di Steam possono indossare ancora una volta i loro cappelli da festa. Nella prima settimana dell'anno, più di 41 milioni di utenti sono stati online contemporaneamente per la prima volta. La pietra miliare successiva, 42 milioni di utenti simultanei, è stata raggiunta l'11 gennaio secondo SteamDB.

Anche se si tratta di un bel risultato, è possibile che il numero di utenti simultanei sia stato di gran lunga superiore a quello di Steam.

Anche se si tratta di cifre interessanti, non rappresentano il numero di utenti effettivamente attivi in un gioco. Si tratta di un numero significativamente inferiore, ma nelle ultime settimane Steam ha raggiunto nuovi record anche qui. Il 4 gennaio, Steam ha mancato di poco la soglia dei 13,4 milioni di utenti con il numero più alto di sempre di 13.399.959 utenti attivi. Da allora, gli utenti che giocano ai videogiochi nello stesso momento sono leggermente diminuiti, ma il 10 e l'11 gennaio erano ancora più di 13 milioni.

Steam è stato lanciato nel 2003 ed è di gran lunga la piattaforma più popolare per i giochi per PC. Altri lanciatori come quelli di Epic Games, EA e Ubisoft sono molto indietro e non sono mai riusciti a raggiungere una tale portata. I nuovi record sono la prova del continuo successo del launcher. Dietro c'è la società non quotata Valve e il suo fondatore e proprietario di maggioranza Gabe Newell, la cui fortuna grazie a Steam è stimata in undici miliardi di dollari americani.

Immagine di copertina: Shutterstock/Casimiro PT

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







