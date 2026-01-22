Novità e trend 4 19

Ubisoft cancella il remake di "Prince of Persia" e chiude gli studios

L'editore si sta riorganizzando radicalmente e sta distribuendo i suoi marchi in cinque case creative. Il remake di "Prince of Persia: Le sabbie del tempo", a lungo rimandato, è stato finalmente cancellato, a soli due mesi dall'uscita prevista.

Il 21 gennaio 2026 Ubisoft ha annunciato una ristrutturazione completa. L'editore sta cancellando sei progetti, chiudendo due studi e riportando i dipendenti in ufficio. Il tutto fa parte di un «grande reboot», come lo chiama Ubisoft - a livello organizzativo, operativo e di portafoglio.

La vittima più illustre: il remake di «Prince of Persia: The Sands of Time», annunciato dal 2020. Dopo diversi ritardi, la sua uscita era prevista per la fine di marzo 2026. Ora il progetto è definitivamente tramontato.

Milioni persi prima del traguardo

La decisione sembra particolarmente bizzarra, dato che il gioco era apparentemente in procinto di essere rilasciato. L'insider Tom Henderson riferisce che il rilascio era previsto per la fine di marzo. Invece di rilasciare il gioco dopo anni di sviluppo e di recuperare almeno una parte dell'investimento, Ubisoft sta accettando la perdita totale, presumibilmente pari a decine di milioni di dollari.

Nella dichiarazione, Ubisoft ha spiegato che il gioco non era al livello desiderato. Per raggiungerlo, sarebbero serviti più tempo e denaro, che non sono stati trovati. Questo solleva delle domande: Come può un remake di un gioco uscito nel 2003 fallire in questo modo? Due diversi studi hanno già lavorato al progetto. Il primo team ha fallito e anche il secondo ovviamente non è riuscito a salvarlo.

Due sono gli scenari possibili.

Sono ipotizzabili due scenari: O il gioco è in uno stato talmente pessimo che il rilascio danneggerebbe il marchio. Oppure - e questo sembra più probabile - Ubisoft ha semplicemente altre priorità.

Focalizzarsi su franchise da un miliardo di dollari

Ubisoft vuole concentrarsi in futuro su franchise annuali da un miliardo di dollari: Giochi che generano vendite elevate anno dopo anno, come «Assassin's Creed» o «Far Cry». In questa strategia non c'è spazio per progetti di medie dimensioni come «Prince of Persia».

L'editore si trova in una posizione difficile: con un numero di dipendenti superiore a quello di Playstation, ma con poche serie importanti, Ubisoft deve andare sul sicuro. I giochi che vendono due milioni di unità non sono sufficienti. Servono titoli che vendano dai dieci ai quindici milioni di copie, ogni anno, a ogni uscita.

Il team di «Prince of Persia» ha sottolineato in una dichiarazione che questo non significa la fine della serie di giochi.

Oltre a «Sands of Time», Ubisoft sta cancellando altri cinque giochi precedentemente non annunciati - tre nuove IP e due dispositivi mobile. Altri sette titoli verranno rimandati per «raggiungere standard qualitativi più elevati».

Cinque case creative per tutti i marchi

Il cuore della riorganizzazione è una nuova struttura con cinque cosiddette «Creative House». Queste unità combinano sviluppo e pubblicazione e sono pienamente responsabili dei loro marchi:

Vantage Studios supervisiona i franchise più grandi: «Assassin's Creed», «Far Cry» e «Rainbow Six».

Kreativhaus 2 si occupa di sparatutto competitivi e cooperativi come «The Division», «Ghost Recon» e «Splinter Cell».

Creative House 3 si concentra su giochi live service come «For Honor», «The Crew», «Riders Republic», «Brawlhalla» e «Skull & Bones».

Creative House 4 si occupa di giochi come «Anno», «Might &; Magic», «Rayman», «Prince of Persia» e «Beyond Good & Evil».

Kreativhaus 5 si concentra su giochi casual e per famiglie come «Just Dance», «Uno» e «Hungry Shark».

Ubisoft vuole abbreviare i processi decisionali e avvicinarsi ai giocatori. Il CEO Yves Guillemot parla di una «svolta decisiva» e delle basi per «una crescita sostenibile».

«Far Cry» è uno dei punti focali del futuro di Ubisoft.

Studi chiusi, sede cancellata

La ristrutturazione ha conseguenze dirette sulla forza lavoro. Ubisoft chiuderà gli studi di Halifax (Mobile) e Stoccolma. Diversi team saranno ristrutturati «» . Non è ancora chiaro quanti posti di lavoro andranno persi.

Inoltre, Ubisoft sta introducendo un rigido ritorno in ufficio: Tutti i dipendenti dovranno lavorare in sede cinque giorni alla settimana. Il lavoro da casa è possibile solo in misura limitata.

Entro marzo 2028, Ubisoft vuole ridurre i costi fissi di 500 milioni di euro rispetto all'esercizio finanziario 2022/23. Solo nei prossimi due anni, il Gruppo prevede di risparmiare 200 milioni di euro. Le nuove assunzioni saranno fortemente limitate.

La riorganizzazione avrà un impatto sul business a breve termine: Ubisoft ridurrà le sue previsioni annuali di 330 milioni di euro, portandole a circa 1,5 miliardi di euro. A lungo termine, tuttavia, la riorganizzazione dovrebbe garantire il ruolo di leadership creativa dell'azienda, almeno se Guillemot avrà la meglio.

