Ciao Windows 10: come ritardare l'addio

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 25.6.2025

Il supporto per Windows 10 sta per terminare, ma Microsoft sta offrendo ai fan più accaniti una soluzione che permetterà loro di continuare a utilizzare Windows 10 in tutta sicurezza per un altro anno. Tuttavia, ci sono delle insidie, perché Microsoft vuole che tu utilizzi Windows 11.

Come ha riferito il nostro collega Martin Jud a febbraio, presto dovrai dire addio a Windows 10. Più precisamente: il 14 ottobre. Tuttavia, Microsoft offre per la prima volta con Windows 10 i cosiddetti ESU (Extended Security Updates) per i privati. Finora questa soluzione era riservata alle aziende. Ciò significa che potrai utilizzare Windows 10 privatamente ancora per un po', senza doverti preoccupare della tua sicurezza.

Il programma ESU è disponibile per la prima volta anche per gli utenti privati.

Fonte: Microsoft

Come funziona esattamente ?

Da luglio sarà disponibile la cosiddetta procedura guidata di iscrizione «» in Windows 10, che potrai utilizzare per iscriverti all'ESU. Esistono tre varianti dell'ESU, una delle quali deve essere scelta da te:

La «variante gratuita»

La prima opzione è gratuita. Tuttavia, dovrai creare un backup di Windows e caricarlo su OneDrive. In questo modo potrai eseguire il backup dei tuoi file e delle tue impostazioni. Il problema è che lo spazio di archiviazione gratuito di OneDrive, pari a 5 GB, spesso non è sufficiente. Se hai bisogno di più spazio per il tuo backup, devi acquistare altro spazio di archiviazione, il che ovviamente ha un costo.

Sistema di punti premio

Puoi partecipare al programma a punti di Microsoft. Qui ricevi punti se utilizzi le funzioni di Bing AI, ad esempio, o altri servizi MS. Tuttavia, lasci a Microsoft i dati che alimentano la sua IA. Puoi utilizzare questi punti per pagare il programma ESU.

Pagare normalmente

Puoi semplicemente pagare per partecipare al programma ESU. Nel corrispondente blog post, Microsoft annuncia un costo di 30 dollari USA, anche se questo prezzo può variare a seconda della regione «» .

Nessuna funzione, nessun aggiornamento del design e solo un anno

Gli aggiornamenti offrono esattamente quello che dice il nome. Sicurezza aggiuntiva per un anno. Non ottieni nessuna nuova funzione, nessun aggiornamento del design e nessun supporto da parte di Microsoft. Vengono installati solo gli aggiornamenti di sicurezza della categoria «importante» e le patch per le vulnerabilità di sicurezza della categoria «critica». A differenza delle aziende, che ricevono queste patch per un massimo di tre anni, il programma per gli utenti privati termina il 13 ottobre 2026, dopodiché dovrai cercare un'altra soluzione - il collega Martin Jud spiega le opzioni qui.

