Apple continuerà a supportare il tuo Mac Intel per un periodo così lungo

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 11.6.2025

Il prossimo macOS Tahoe 26 supporterà ancora quattro computer con chip Intel. In seguito, ci saranno aggiornamenti di sicurezza fino all'autunno del 2028, dopodiché Rosetta 2 e la Time Capsule perderanno il supporto.

Lunedì Apple ha presentato il nuovo macOS Tahoe alla WWDC. Allo stesso tempo, i californiani hanno anche annunciato per quanto tempo i Mac con chip Intel continueranno a ricevere aggiornamenti. Anche lo strumento di emulazione «Rosetta 2» e il sistema di backup «Time Capsule» hanno ora una data di scadenza.

MacOS Tahoe 26 sarà l'ultimo sistema operativo a supportare i chip Intel. Se sei uno dei possessori dei modelli compatibili, in autunno potrai usufruire per l'ultima volta di tutte le nuove funzionalità, come il nuovo design Liquid Glass e la ricerca Spotlight migliorata. Non potrai più installare MacOS 27, il cui lancio è previsto per l'autunno 2026. Tahoe riceverà aggiornamenti di sicurezza per altri due anni, ovvero fino all'autunno del 2028.

Quattro Mac Intel potranno ancora usufruire di Spotlight migliore.

Questi quattro Mac Intel sono secondo Apple ancora compatibili con macOS Tahoe:

MacBook Pro (16 pollici, 2019)

MacBook Pro (13 pollici, 2020, quattro porte Thunderbolt 3)

iMac (27 pollici, 2020)

Mac Pro (2019)

Questo significa anche che tutti i Mac Intel più vecchi non riceveranno più il nuovo sistema operativo quest'autunno, il che ha portato a delle critiche: Apple aveva ancora alcune versioni del Mac Mini 2018 nel suo assortimento ufficiale fino al 2023. Se hai acquistato uno di questi alla fine del ciclo del prodotto, hai ricevuto solo due aggiornamenti di macOS (Sonoma e Sequoia) e solo quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Rosetta 2 fino all'autunno 2027

Dal passaggio di Apple ai chip M, Rosetta 2 ha tradotto automaticamente i programmi dalla vecchia architettura x86 alla nuova architettura Arm. Il livello di traduzione continuerà a ricevere aggiornamenti fino a macOS 27. Ciò significa che tutte le vecchie applicazioni dovrebbero funzionare sui Mac con chip M entro l'autunno del 2027. Dopo di che, Apple continuerà a tradurre i programmi dalla vecchia architettura x86 alla nuova architettura Arm.

Dopo tale data, Apple ritirerà il supporto a Rosetta 2, anche se l'emulatore rimarrà disponibile per alcune applicazioni, come i vecchi giochi che richiedono una libreria basata su Intel. In generale, comunque, gli sviluppatori dovrebbero portare il loro software sulla nuova architettura entro quella data.

Time Capsule inutilizzabili dall'autunno 2026

Se possiedi ancora una Time Capsule, dovresti iniziare a cercare una nuova soluzione di backup. MacOS 27 non supporterà più i backup di Time Machine tramite la vecchia soluzione di rete di Apple. Gli screenshot della versione per sviluppatori di macOS Tahoe 26 mostrano gli avvisi corrispondenti.

La Time Capsule aveva una grande base di fan come router e backup remoto.

La Time Capsule era una popolare soluzione all-in-one per backup Wi-Fi e wireless. È stata dismessa nel 2018, ma probabilmente svolge ancora oggi il suo compito in molte famiglie. Tuttavia, è stata dismessa da tempo perché si basa su protocolli di rete obsoleti. Nelle note di rilascio dell'attuale macOS Sequoia, i californiani hanno annunciato che avrebbero gradualmente rimosso l'Apple Filing Protocol (AFP).

