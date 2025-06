Novità e trend 4 9

L'editor di testo Notepad di Microsoft presto visualizzerà intestazioni, elenchi e link

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 3.6.2025

Il blocco note veterano di Windows appare come una versione di prova con opzioni per la formattazione del testo. Tra le altre cose, sono possibili il grassetto e il corsivo.

Notepad (nelle installazioni di lingua tedesca: Editor) fa parte dell'installazione di Windows dal 1983 e per decenni non ha potuto fare altro che elaborare testo semplice. Dal 2023, però, Microsoft ha aggiunto costantemente nuove funzioni al nonnetto del software. L'ultimo colpo: la formattazione del testo semplice e il Markdown.

Le nuove funzioni sono state annunciate da Microsoft nell'ambito del programma Windows Insider. La nuova versione del Blocco Note ti permette di formattare intestazioni e link, creare elenchi e utilizzare grassetti e corsivi. Questo ricorda agli studenti più anziani come me i primi documenti HTML, ma senza opzioni di colore.

Notepad ha una nuova barra degli strumenti per la formattazione senza markup. Sarà integrata nella barra superiore esistente. Redmond non ha annunciato quando (e se) la modifica uscirà dal programma di test e apparirà sulla normale interfaccia di Windows.

Ecco come appare il nuovo Blocco Note.

Fonte: Microsoft

C'è qualcuno che ha bisogno di formattazione in Notepad?

Secondo Microsoft, la nuova formattazione dovrebbe aiutarti a strutturare il tuo documento in modo più chiaro. La domanda è se qualcuno utilizza effettivamente il Blocco Note per scrivere testi più complessi. Per decenni, il Blocco Note è stato utilizzato da molte persone come archivio di note effimere, per rimuovere la formattazione del testo o per dare una rapida occhiata a un file php. Nonostante la sua semplicità, il programma ha dei vantaggi: Si apre rapidamente, funziona in modo stabile, non mostra pubblicità, non ti sommerge con un'interfaccia inutilmente gonfia e non richiede quasi nessuna risorsa.

Si tratta di un programma che non ha bisogno di essere utilizzato.

Se non vuoi la formattazione in Wordpad, secondo Microsoft puoi passare dalla visualizzazione formattata al testo di markup utilizzando un pulsante. La formattazione già applicata può anche essere rimossa.

Notepad contro Wordpad

Il passaggio dall'editor di testo semplice all'editor markdown è interessante nel contesto della rimozione di Wordpad dalle installazioni di Windows. Tra il 1995 e il 2024, Wordpad era una via di mezzo tra Notepad e gli editor completi come Word. Il programma era in grado di elaborare sia il testo normale che il testo ricco e permetteva la formattazione del testo, compresi i caratteri e i colori.

Nel 2023, Microsoft annunciò che Wordpad sarebbe stato rimosso da Windows. Wordpad non è più incluso in Windows 11 dalla versione 24H2 (da ottobre 2024). A quanto pare, Notepad è ora in grado di colmare parzialmente la lacuna che ne deriva.

Modifiche più recenti del Blocco Note

Dal 2023, Windows salva automaticamente le modifiche apportate ai testi. Quando avvii il Blocco Note, vengono riaperte anche le ultime schede aperte. Nel luglio 2024, il Blocco Note ha ricevuto la correzione automatica e il controllo ortografico.

Dalla fine del 2024, Microsoft sta sperimentando le funzioni di intelligenza artificiale per il Blocco Note tramite le build di Windows Insider: Inizialmente il programma riformulava il testo per te. In una versione del maggio 2025, Microsoft ha introdotto un'intelligenza artificiale generativa del testo. Dopo aver ricevuto una richiesta, Notepad scrive il testo direttamente sul tuo desktop

Cosa ne pensi del nuovo aggiornamento di Microsoft per Notepad?

Immagine di copertina: Debora Pape

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo