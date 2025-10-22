ChatGPT Atlas: OpenAI presenta il suo browser AI

I browser AI sono visti come la nuova prima linea per l'interazione con i chatbot. Potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui navighiamo sul web. Resta da vedere se questo sistema funzionerà in modo duraturo se i modelli linguistici elaborano il contenuto dei siti web trasformandolo direttamente in risposte in molti casi. Perché in questo caso il traffico diretto non finisce ai creatori, che spesso sono l'unico incentivo a produrre contenuti.

Atlas non è il primo browser AI sul mercato. Diversi fornitori si stanno già contendendo il favore degli utenti. I tre maggiori concorrenti:

La modalità agente può attivare delle offerte nel browser, come ricerche, Confronto prodotti o compilazione di carrelli. OpenAI stabilisce dei limiti di sicurezza: L'agente non installa estensioni, non accede al file system e non lavora su siti sensibili come i portali bancari online. Come per altri agenti, l'affidabilità è probabilmente limitata per i flussi di lavoro complessi.

Questi promemoria sono collegati all'account dell'utente e vengono salvati. Possono essere visualizzati, archiviati o eliminati nelle impostazioni. In modalità incognito non viene salvato nulla. Secondo OpenAI, non utilizza i contenuti del browser per lo sviluppo del modello a meno che gli utenti non attivino l'opzione corrispondente nelle impostazioni (opt-in).

OpenAI ha rilasciato il proprio browser, ChatGPT Atlas, che integra ChatGPT direttamente nell'interfaccia. Atlas è ora disponibile gratuitamente in tutto il mondo per macOS. Seguiranno versioni per Windows, iOS e Android. Una modalità agente «» , che automatizza semplici attività web, è inizialmente riservata agli abbonamenti Plus, Pro e Business.