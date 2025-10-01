Novità e trend 5 3

Google porta Gemini sui dispositivi di casa intelligente di dieci anni fa

Debora Pape 1.10.2025

Google sta modernizzando la sua vecchia piattaforma per le case intelligenti e sta utilizzando la sua AI vocale Gemini come hub di controllo centrale in milioni di case.

Il fatto che Google voglia integrare il suo assistente vocale LLM Gemini nei dispositivi Google Home è noto da tempo. Ora è arrivato il momento: l'azienda sta iniziando il rollout sui dispositivi esistenti e ha annunciato i dettagli di due nuove telecamere di sicurezza ottimizzate per Gemini e un altoparlante intelligente. L'azienda ha inoltre perfezionato la struttura degli abbonamenti e l'app Google Home.

Le buone notizie: Google ha confermato che Gemini sarà disponibile gratuitamente su tutti gli altoparlanti, le telecamere, i display intelligenti e i campanelli di Google Home dell'ultimo decennio e sostituirà il precedente Assistente Google. Ciò significa che presto potrai utilizzare Gemini anche sul primo altoparlante intelligente di Google, Google Home, a partire dal 2016.

Gemini Live sarà disponibile gratuitamente su questi dispositivi di proprietà di Google.

Fonte: Google

La cattiva notizia: Le funzioni davvero cool possono essere utilizzate solo con un abbonamento. Questo costa rispettivamente 10 o 20 dollari americani.

L'accesso anticipato a Gemini sui dispositivi compatibili con Google Home inizia il 1° ottobre. L'Early Access implica che durante il rollout su milioni di dispositivi potrebbero verificarsi problemi inaspettati, che Google intende risolvere nei prossimi mesi. Per partecipare all'Early Access, devi registrarti nelle impostazioni dell'app Google Home. Riceverai una notifica quando l'aggiornamento sarà pronto per te.

Conversazioni AI che sembrano conversazioni

Gli utenti Android potrebbero già conoscere Gemini dai loro smartphone. Gemini è il chatbot vocale di Google basato su LLM che ti aiuta a fare brainstorming o ricerche e può persino spiegarti ciò che vedi nella visualizzazione live della fotocamera del tuo smartphone. Puoi farti un'idea di questo nell'articolo della mia collega Michelle.

Con i Gemelli, puoi avere conversazioni che sembrano quasi naturali. Ad esempio, puoi dire all'assistente quali ingredienti hai in frigo e chiedere una ricetta. Insieme a lui, poi, pensi a quale piatto sarebbe più gustoso per i bambini.

Come assistente domestico intelligente, puoi parlare a Gemini come di consueto utilizzando l'attivazione «Hey Google». Questo è adatto per una domanda o un comando. Tuttavia, se vuoi avere un vero e proprio dialogo con l'assistente senza utilizzare ogni volta la parola d'ordine, puoi avviare la conversazione con «Hey Google, let's chat» - ci sarà sicuramente un equivalente tedesco per questo. In questa modalità di chat, puoi parlare liberamente con Gemini.

Gemini diventa il cervello della tua casa intelligente

Le cose si fanno ancora più interessanti se utilizzi Gemini non solo come interlocutore, ma come cervello della tua casa intelligente. Invece di comandi vocali fissi e rigidi come «Hey Google, accendi la luce in salotto», i tuoi altoparlanti intelligenti ora comprendono il parlato naturale. Quando parla con te, l'assistente è in grado di interpretare catene di comandi, come accendere tutte le luci tranne quelle del bagno e chiudere a chiave la porta d'ingresso.

Gemini può interpretare e implementare istruzioni astratte in linguaggio naturale.

Fonte: Google

In questo modo è possibile creare nuove automazioni, comprese le routine una tantum per un'occasione specifica. Ad esempio, puoi fare un pisolino spontaneo e ordinare a Gemini di svegliarti alle 17:00 con musica soft e luci delicate. Dovrebbe anche essere possibile modificare i comandi e le automazioni in un secondo momento, non solo nell'app Google Home, ma anche durante la conversazione con l'assistente.

Inoltre, potrai cambiare i comandi e le automazioni in un secondo momento, non solo nell'app Google Home, ma anche durante la conversazione con l'assistente.

Inoltre, potrai chiedere a Gemini informazioni su eventi passati e quindi attivare il monitoraggio finale. Potresti scoprire per quanto tempo la TV è rimasta accesa durante il giorno e quando sono state accese le luci, semplicemente chiedendolo. La cronologia degli eventi è disponibile anche nell'app sotto forma di registro scritto.

Google ha anche rivisto in modo significativo l'app. Dovrebbe essere molto più veloce e stabile. Google promette miglioramenti nei tempi di caricamento, nella stabilità e nell'utilizzo della batteria. Anche la struttura dell'app è stata snellita: tutti i contenuti dovrebbero trovarsi in modo intuitivo in una delle tre schede Home, Attività e Automazioni.

Google sta anche trasferendo l'app in un'altra sezione.

Google sta anche trasferendo la gestione delle telecamere Nest all'app di Google. Google mira a creare un'app «per tutto ciò che riguarda».

Gemini descrive cosa vedono le telecamere

Con le telecamere Nest, il cervello domestico fa un ulteriore passo avanti. L'intelligenza artificiale non si limita più a riconoscere modelli pre-programmati come persone, animali o pacchi. Ora viene effettuata un'analisi completa delle immagini con il supporto dell'intelligenza artificiale. Questo permette a Gemini di descrivere ciò che si vede nella telecamera, come ad esempio i colori e i motivi dei vestiti che una persona indossa e cosa sta facendo. Le notifiche push potrebbero quindi contenere informazioni più utili.

Un'analisi delle immagini alimentata dall'intelligenza artificiale consente di ricevere notifiche più utili su ciò che accade nella tua proprietà.

Fonte: Google

Queste descrizioni sono disponibili anche nella cronologia degli eventi. Secondo Google, puoi chiedere a Gemini, ad esempio, perché i cespi di lattuga sono scomparsi dall'orto o cosa è successo nel pomeriggio sulla porta di casa tua. Gemini sa che un coniglio aveva fame di insalata alle 9.05 e che la figlia Marlene ha giocato nella sabbiera per 20 minuti.

Puoi chiedere a Gemini informazioni su eventi specifici.

Fonte: Google

Oltre alla cronologia degli eventi, che può essere richiamata con un comando vocale, nell'app Google Home puoi visualizzare un resoconto di ciò che è accaduto durante la giornata. Un postino ha consegnato un pacco. Un visitatore ha suonato il campanello. Il giardiniere ha iniziato a lavorare al mattino. Sei al corrente di tutto.

Un report riassume gli eventi della giornata.

Fonte: Google

Nuova struttura di abbonamento: «Google Home Premium»

Per molte delle funzioni presentate è tuttavia necessario un abbonamento. Google sta quindi introducendo un nuovo modello di abbonamento a due livelli con «Google Home Premium». Sostituisce il precedente «abbonamento Nest Aware», che includeva solo le funzioni per le telecamere di sicurezza. «Google Home Premium», invece, include tutte le nuove funzioni per la casa intelligente.

Il livello Standard parte da dieci dollari al mese e include una cronologia di 30 giorni degli eventi delle tue videocamere, una cronologia delle attività di tutti i dispositivi presenti nell'app e la creazione di automazioni tramite Gemini. Tuttavia, le notifiche AI, le descrizioni AI, il resoconto della casa e la cronologia video di 60 giorni sono disponibili solo per 20 dollari al mese.

Senza abbonamento, il livello Standard è di 10 dollari al mese.

Senza un abbonamento, le prestazioni delle tue telecamere e dell'intero sistema Google Home sono molto più limitate.

Nuovo hardware

Google ha annunciato i dettagli di nuovi dispositivi per la casa intelligente. Innanzitutto, sono ora disponibili sul mercato europeo due nuove videocamere cablate: la Nest Cam Outdoor (seconda generazione) al prezzo di 150 dollari e la Nest Cam Indoor (terza generazione) al prezzo di 100 dollari.

Sono dotate di risoluzione 2K e HDR. I modelli precedenti offrono solo il full HD. Secondo Google, questa risoluzione è il miglior compromesso per i dettagli delle immagini, le opzioni di zoom, le prestazioni dell'intelligenza artificiale e l'affidabilità in relazione allo spazio di archiviazione. Tuttavia, è inferiore al 4K che oggi viene spesso utilizzato dalla concorrenza. Anche il campo visivo è stato ampliato e consente una visuale più ampia, con 150 gradi invece di 130 gradi.

Nella primavera del 2026 verrà lanciato sul mercato un nuovo altoparlante intelligente al prezzo di circa 100 dollari. Supporta l'audio a 360 gradi e può essere abbinato ad altri altoparlanti per formare una coppia stereo.

I nuovi altoparlanti intelligenti sono disponibili in quattro colori.

Fonte: Google

Google ha anche annunciato una partnership con Walmart e, in futuro, con altri venditori terzi che produrranno hardware compatibile con Google Home.

Immagine di copertina: Google

