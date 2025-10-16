Novità e trend 8 6

Honor lancia uno smartphone con fotocamera robotica retrattile

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 16.10.2025

Al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Honor vuole presentare uno smartphone robotico con braccio mobile e obiettivo della fotocamera. Il primo teaser solleva delle domande.

Gli appassionati di gadget possono attendere con ansia l'inizio di marzo 2026. Il produttore cinese di smartphone Honor ha in programma di svelare un nuovo prodotto molto speciale al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Ho visto il primo video teaser del «Robot Phone» - mi ha entusiasmato e scioccato in egual misura.

Una fotocamera migliore con un gimbal

Quello che è chiaro dalle immagini: Lo smartphone ha una fotocamera con più obiettivi. Una fotocamera non è installata in modo permanente, ma è collegata a un braccio robotico e nascosta dietro un coperchio, dove può essere utilizzata normalmente. Quando lo sportello si sposta verso il basso, il braccio si ripiega e la fotocamera può ruotare in tutte le direzioni grazie a un gimbal.

Il concept assomiglia a una fotocamera con più obiettivi.

Il concept assomiglia a un DJI Osmo Pocket che è stato integrato direttamente in uno smartphone.

Questa IA fa rabbrividire

Fin qui, tutto comprensibile e sensato. Ma Honor sta anche pubblicizzando il «Robot Phone» come un assistente digitale dotato di intelligenza artificiale. Nel comunicato stampa, Honor parla del «compagno emozionale» e di una nuova definizione di «interazione e coesistenza uomo-macchina». Nella clip, l'azienda produttrice accenna a possibili scenari di applicazione - almeno alcuni dei quali sono strani.

Nella prima scena, la telecamera del robot fuoriesce dal taschino di una giacca e sembra guardarsi intorno da sola. Cosa nota? Una donna in abito da sera che passa sorridendo. L'IA si gira verso di lei e scuote la testa: manca solo il fischio. Cringe è probabilmente la parola giusta per descriverlo.

In occasione di uno spettacolo pirotecnico, lo smartphone è appoggiato sul tavolo con lo schermo, il braccio sporge e riprende da solo le scene più belle. In seguito, sembra che scatti automaticamente una foto di gruppo e, durante il paracadutismo, il dispositivo registra i filmati senza che tu debba preoccupartene. In altre parole: Il telefono non si perde nessun momento importante, anche se sei impegnato a fare altro. A fare baldoria o a tirare la corda in tempo.

Abbandonando i luoghi comuni, le donne non solo ricevono un cenno d'intesa, ma la fotocamera AI le avverte anche se il loro abito non corrisponde al codice di abbigliamento richiesto. «L'abito con scollo Halter Drappeggiato» deve essere indossato dalla donna - logico, no? Il telefono diventa un baby monitor e canta una canzone rilassante non appena il bambino piange. I genitori lo sanno: non funziona così facilmente.

Spero sinceramente che un reparto marketing troppo zelante si sia lasciato andare e che Honor si concentri maggiormente su applicazioni utili della fotocamera invece che su espedienti di intelligenza artificiale nel dispositivo finale. Una piccola telecamera robotica che riprende automaticamente tutto e tutti dalla tasca della giacca: probabilmente non è quello che voleva nessuno in Europa.

Immagine di copertina: Honor

