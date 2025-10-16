Honor lancia uno smartphone con fotocamera robotica retrattile

Novità e trend
Telefono Hiroh con /e/OS: disattiva fotocamere, microfono e connessioni con gli interruttori
di Jan Johannsen
Al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Honor vuole presentare uno smartphone robotico con braccio mobile e obiettivo della fotocamera. Il primo teaser solleva delle domande.
Gli appassionati di gadget possono attendere con ansia l'inizio di marzo 2026. Il produttore cinese di smartphone Honor ha in programma di svelare un nuovo prodotto molto speciale al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Ho visto il primo video teaser del «Robot Phone» - mi ha entusiasmato e scioccato in egual misura.
Quello che è chiaro dalle immagini: Lo smartphone ha una fotocamera con più obiettivi. Una fotocamera non è installata in modo permanente, ma è collegata a un braccio robotico e nascosta dietro un coperchio, dove può essere utilizzata normalmente. Quando lo sportello si sposta verso il basso, il braccio si ripiega e la fotocamera può ruotare in tutte le direzioni grazie a un gimbal.
Il concept assomiglia a una fotocamera con più obiettivi.
Il concept assomiglia a un DJI Osmo Pocket che è stato integrato direttamente in uno smartphone.
Fin qui, tutto comprensibile e sensato. Ma Honor sta anche pubblicizzando il «Robot Phone» come un assistente digitale dotato di intelligenza artificiale. Nel comunicato stampa, Honor parla del «compagno emozionale» e di una nuova definizione di «interazione e coesistenza uomo-macchina». Nella clip, l'azienda produttrice accenna a possibili scenari di applicazione - almeno alcuni dei quali sono strani.
Nella prima scena, la telecamera del robot fuoriesce dal taschino di una giacca e sembra guardarsi intorno da sola. Cosa nota? Una donna in abito da sera che passa sorridendo. L'IA si gira verso di lei e scuote la testa: manca solo il fischio. Cringe è probabilmente la parola giusta per descriverlo.
In occasione di uno spettacolo pirotecnico, lo smartphone è appoggiato sul tavolo con lo schermo, il braccio sporge e riprende da solo le scene più belle. In seguito, sembra che scatti automaticamente una foto di gruppo e, durante il paracadutismo, il dispositivo registra i filmati senza che tu debba preoccupartene. In altre parole: Il telefono non si perde nessun momento importante, anche se sei impegnato a fare altro. A fare baldoria o a tirare la corda in tempo.
Abbandonando i luoghi comuni, le donne non solo ricevono un cenno d'intesa, ma la fotocamera AI le avverte anche se il loro abito non corrisponde al codice di abbigliamento richiesto. «L'abito con scollo Halter Drappeggiato» deve essere indossato dalla donna - logico, no? Il telefono diventa un baby monitor e canta una canzone rilassante non appena il bambino piange. I genitori lo sanno: non funziona così facilmente.
Spero sinceramente che un reparto marketing troppo zelante si sia lasciato andare e che Honor si concentri maggiormente su applicazioni utili della fotocamera invece che su espedienti di intelligenza artificiale nel dispositivo finale. Una piccola telecamera robotica che riprende automaticamente tutto e tutti dalla tasca della giacca: probabilmente non è quello che voleva nessuno in Europa.
I gadget sono la mia passione: che siano necessari per l'ufficio, per la casa, per lo sport e il piacere o per la casa intelligente. O, naturalmente, per il grande hobby accanto alla famiglia, ovvero la pesca.
Questo concept presenta diversi vantaggi per le riprese video e fotografiche. Un braccio cardanico di questo tipo può stabilizzare molto meglio le registrazioni. Questo ti permette di filmarti in alta qualità, dato che il sensore può essere ruotato di 180 gradi con la semplice pressione di un pulsante. Uno smartphone con gimbal è più flessibile e facile da usare come videocamera rispetto a un normale smartphone. Inoltre, consente di ottenere angolazioni insolite per le foto, senza doversi contorcere troppo.
