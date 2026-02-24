Novità e trend 11 5

Cambio di strategia in Panasonic: più Cina, meno produzione interna

Skyworth costruirà presto televisori Panasonic? Il tradizionale produttore giapponese sta avviando una partnership di ampio respiro con il gigante cinese dei televisori.

Panasonic stringe una «partnership strategica globale» con il produttore cinese Skyworth.

Skyworth si occuperà delle vendite, del marketing e della logistica dei televisori Panasonic in Europa. Tuttavia, il produttore giapponese intende rimanere responsabile della garanzia di qualità, dell'esperienza audio-video e del rispetto dei noti standard di immagine e suono. Si parla anche di uno sviluppo congiunto per i modelli OLED di fascia alta.

L'implementazione sarà regionale. L'Europa è esplicitamente indicata come un mercato strategico chiave. A partire dall'aprile 2026, la divisione Entertainment sarà inoltre più strettamente integrata nel Gruppo Panasonic. Panasonic rimarrà responsabile del servizio clienti, anche per i dispositivi venduti a partire da aprile 2026.

Panasonic abbandonerà completamente la produzione di TV?

Ecco dove inizia l'interpretazione. L'annuncio ufficiale non afferma esplicitamente che Panasonic interromperà completamente la produzione. Allo stesso tempo, parla delle capacità di sviluppo, produzione e scalabilità globali di «» che Skyworth apporta al tavolo. Inoltre, afferma che in futuro Panasonic si affiderà maggiormente alla potenza di scalabilità industriale del partner.

Ci sono due modi per leggere questo messaggio:

Variante 1: Panasonic smette di costruire televisori e si riduce a un'autorità per il marchio e la qualità. Il portale di settore Ars Technica, ad esempio, crede in questa versione

Panasonic smette di costruire televisori e si riduce a un'autorità per il marchio e la qualità. Il portale di settore Ars Technica, ad esempio, crede in questa versione Variante 2: Sebbene Panasonic non produca più in prima persona, mantiene impianti di produzione almeno al di fuori dell'Europa e rimane fortemente coinvolta sia dal punto di vista tecnico che nella fase di sviluppo, soprattutto nel segmento premium. Questo è il modo in cui Heise lo interpreta, ad esempio.

La verità probabilmente sta nel mezzo. Una cosa è chiara: la responsabilità operativa si sta chiaramente spostando verso Skyworth. Tuttavia, il comunicato stampa non fa alcun riferimento a un modello di licenza pura: «Skyworth costruisce il televisore, ci appone sopra il logo Panasonic e lo vende come tale in Europa». Panasonic continua a sottolineare il suo ruolo nello sviluppo e nel controllo della qualità.

Perché Panasonic sta facendo questo passo?

Panasonic un tempo era il re del plasma, ma negli ultimi anni si è concentrata molto sul segmento premium. Il problema: i dispositivi OLED e mini-LED di alta qualità possono coltivare un'immagine, ma guadagnano troppo poco sul mercato di massa. Da mesi, quindi, si vocifera che l'azienda giapponese abbia bisogno di un cambiamento radicale.

Skyworth ora ha esattamente ciò che è mancato a Panasonic negli ultimi anni: la capacità di produrre televisori in grandi quantità e di distribuirli in modo efficiente in tutto il mondo. Skyworth gestisce i propri stabilimenti, produce in proprio molti componenti chiave e può quindi acquistare a prezzi più convenienti e produrre più rapidamente. Inoltre, se si costruisce un gran numero di dispositivi, i costi per unità diminuiscono. In altre parole: scalare.

Panasonic, invece, è tradizionalmente sinonimo di qualità dell'immagine, elaborazione dell'immagine e messa a punto tecnica. In parole povere, i giapponesi sanno come deve apparire e suonare un televisore. Skyworth, invece, sa come costruirli in modo efficiente e in grandi quantità e portarli nei negozi.

Panasonic e Skyworth fanno lo stesso di Sony e TCL?

No. Sony e TCL stanno progettando una nuova società comune - una cosiddetta joint venture. Entrambe faranno confluire le loro attività televisive in una nuova società, di cui TCL deterrà il 51 percento e Sony il 49 percento. Tuttavia, TCL e Sony vogliono continuare a operare come marchi televisivi indipendenti, a sviluppare i loro televisori in modo autonomo e forse anche a competere tra loro.

Finché questo non avverrà, TCL e Sony saranno in grado di gestire le loro attività come marchi indipendenti, sviluppando i loro televisori in modo indipendente e forse anche in concorrenza tra loro.

Fino a quando questo sarà vero, un televisore Sony rimarrà tecnicamente fortemente caratterizzato da Sony, anche se in futuro un maggior numero di hardware verrà da TCL e TCL vorrà beneficiare del know-how di Sony.

La situazione è diversa per Panasonic e Skyworth. Sebbene non sia stata creata una nuova società, Panasonic sta delegando alla Cina molte più competenze di Sony, mentre Skyworth si occupa di vendite, marketing, logistica e di gran parte della produzione in Europa. È probabile che l'influenza di Skyworth sia maggiore, in particolare nei segmenti più favorevoli. Tuttavia, entrambe le aziende sono in grado di offrire un servizio di assistenza tecnica e di marketing.

Tuttavia, entrambi i casi mostrano una chiara tendenza: sempre più marchi tradizionali giapponesi cercano la forza industriale dei produttori cinesi. Mentre la Corea del Sud (Samsung e LG) e la Cina (TCL, Hisense e Skyworth) dominano il mercato dei televisori grazie alle dimensioni e ai prezzi, i marchi giapponesi si concentrano sempre di più sulla cooperazione invece che sulla produzione interna.

