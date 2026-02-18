Novità e trend 9 7

La Cina fa ballare i robot per le celebrazioni di Capodanno e il mondo rimane a bocca aperta

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 18.2.2026

La startup Unitree ha dimostrato i rapidi progressi dei robot umanoidi durante lo spettacolo di gala del Capodanno cinese con fluide mosse di kung fu e salti mortali autonomi.

L'Anno del Cavallo è ufficialmente iniziato in Cina. Il CMG Spring Festival Gala si svolge ogni anno come fulcro culturale delle celebrazioni del nuovo anno. Essendo l'evento televisivo più seguito al mondo, lo spettacolo funge tradizionalmente anche da dimostrazione del progresso tecnologico della Repubblica Popolare. All'inizio del nuovo anno, tuttavia, non sono stati i cavalli a saltare sul palco, ma i robot umanoidi danzanti. Come «cavallo moderno» dell'industria cinese, essi simboleggiano potenza e velocità.

La performance coordinata di diversi robot Unitree ha fatto scalpore in tutto il mondo. Puoi vedere qui lo spettacolo di velocità a partire dal quarto minuto circa:

Rimarcato progresso in un anno

Il Gala di Capodanno 2026 presenta il modello di robot G1 della start-up Unitree Robotics insieme a bambini danzanti in una fluida coreografia di arti marziali. I robot, alti solo 130 centimetri, interagiscono con gli umani in un modo che fa quasi dimenticare che si tratta di attori artificiali. Fanno le capriole, eseguono capriole all'indietro e volteggiano con spade e nunchaku con una precisione che non ha nulla da invidiare a quella dei maestri umani.

Le imprese acrobatiche e il maneggio sicuro delle armi da spettacolo richiedono un alto grado di coordinazione ed equilibrio. Le macchine umanoidi hanno eseguito complesse routine di kung fu, tra cui lo stile altamente tecnico «Drunken Fist». Il pezzo forte dell'esibizione è stato il modello Unitree H2, molto più grande, con una spada.

L'H2 di Unitree sovrasta i modelli G1 più piccoli.

Fonte: CGTN Europe

I robot di Unitree si sono anche esibiti in una danza tradizionale Yangge durante lo spettacolo di gala dello scorso anno. Puoi vedere la performance del 2025 qui. I progressi compiuti dai robot in un solo anno sono mozzafiato. Nel 2025, i robot si muovevano con attenti passi tripli e agitavano le braccia in sincronia. Sembrava più un balletto programmato che una vera e propria coreografia.

Il 2026, invece, è stato caratterizzato da «Embodied AI» (verkörperte KI). I robot hanno agito in modo ampiamente autonomo. Grazie ai telemetri lidar e al feedback di forza in tempo reale, possono correggere il loro equilibrio in modo indipendente durante i salti e le manovre di parkour. Inoltre, non si tratta di prototipi, ma di prodotti già pronti per il mercato, disponibili a partire da 13.500 dollari https://shop.unitree.com/en-de/products/unitree-g1.

Circa un anno fa, i robot sono stati in grado di correggere l'equilibrio in modo autonomo durante i salti e le manovre di parkour.

Circa un anno fa, un robot che schiaccia le ruote dell'azienda statunitense Boston Dynamics fece scalpore. La velocità dei robot Unitree e la loro coordinazione delle mani hanno alzato ulteriormente l'asticella dei robot umanoidi.

Apparizioni in sketch e come accompagnamento negli spettacoli

Oltre agli spettacoli marziali, i robot umanoidi delle aziende cinesi MagicLab, Galbot e Noetix hanno preso parte ai festeggiamenti. Si sono esibiti in spettacoli acrobatici come la breakdance «Thomas 360» spin, hanno fatto da spalla ai ballerini e hanno mostrato la loro capacità di fare espressioni facciali umane in uno sketch comico.

A gennaio, l'azienda statunitense Realbotix ha presentato i suoi robot mimici modulari a un vasto pubblico. È difficile immaginare cosa ci aspetta quando i modelli in movimento con volti simili a quelli umani conquisteranno presto il mondo.

Immagine di copertina: CGTN Europa

