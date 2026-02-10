Una nuova tecnologia di stampa 3D migliora il controllo dei robot morbidi

Novità e trend
Rullo, mop e piatto: Roborock lancia tre nuovi modelli di punta in un colpo solo
di Lorenz Keller
Un nuovo processo di stampa 3D di Harvard fissa il movimento dei robot morbidi direttamente nel materiale. Invece di effettuare lunghe regolazioni, la deformazione desiderata viene creata durante la stampa.
Immagina di stampare un robot, di pompare aria al suo interno e che si pieghi esattamente come avevi previsto: si piega a sinistra, si afferra e si dispiega come un fiore.
Ecco cosa è riuscito a fare un team della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). I ricercatori hanno sviluppato un metodo con cui è possibile produrre robot morbidi in un unico processo di stampa e il loro comportamento di movimento è già ancorato nel materiale. Lo studio è stato pubblicato il 6 febbraio 2026 sulla rivista Advanced Materials.
I robot morbidi sono realizzati con materiali flessibili, spesso biocompatibili, e sono considerati una promettente alternativa alle macchine rigide. Possono interagire con oggetti sensibili, adattarsi al corpo umano e operare in ambienti ristretti o irregolari, ad esempio in operazioni minimamente invasive. Tuttavia, proprio la caratteristica che li rende così utili è anche la loro sfida più grande: la loro morbidezza.
In passato, chi voleva costruire un robot morbido per un compito specifico doveva produrre stampi complessi, versare silicone strato per strato, applicare canali pneumatici alle superfici e collegare tra loro diversi componenti. Tutto ciò richiede molto tempo, è poco flessibile e difficilmente scalabile. Ogni modifica al progetto richiede nuovi stampi, nuove colate e nuovi test.
Il risultato: anche i team più esperti hanno bisogno di molte iterazioni prima che un robot morbido si comporti come dovrebbe. E anche in questo caso, il comportamento del movimento rimane spesso difficile da prevedere.
Il team di Harvard risolve questo problema con un processo chiamato «Rotational Multimaterial 3D Printing» (RM 3DP). L'idea alla base è elegante: un singolo ugello eroga due materiali contemporaneamente e ruota durante il processo di stampa. Questa rotazione controlla dove finisce il materiale all'interno del filamento stampato.
I ricercatori stampano filamenti con un guscio esterno flessibile in poliuretano e un canale interno in poloxamer, un polimero che si trova anche nel gel per capelli. Non appena il guscio esterno si indurisce, lavano via il gel dall'interno. Ciò che rimane sono strutture tubolari cave, ovvero canali posizionati con precisione all'interno del materiale.
I ricercatori determinano la posizione e il posizionamento del gel all'interno del materiale.
I ricercatori determinano la posizione, la forma e la dimensione di ogni singolo canale interno controllando con precisione la velocità di rotazione, il flusso di materiale e la geometria dell'ugello. Quando l'aria viene pompata in questi canali, la struttura si deforma esattamente nella direzione che è stata programmata durante la stampa.
Per testare il processo, il team ha stampato due oggetti dimostrativi: entrambi in un unico percorso di stampa ininterrotto, senza assemblaggio separato.
Il primo è un attuatore a spirale con un motivo floreale: quando viene introdotta aria, si srotola come un fiore che si apre. Il secondo è una pinza a cinque dita con articolazioni definite delle nocche che si avvolge intorno agli oggetti quando viene gonfiata. Entrambe sono state create in un percorso continuo di stampa 3D, senza alcuna fase di assemblaggio separata.
In un certo senso, la pinza a cinque dita con articolazioni definite delle nocche avvolge gli oggetti quando viene gonfiata.
In un certo senso, la geometria sostituisce il codice del programma. Cambiando la forma del canale si modifica il comportamento di movimento del robot. Ciò rende il processo eccezionalmente flessibile:
Le possibilità di applicazione vanno ben oltre i laboratori dimostrativi. Poiché le strutture sono realizzate con materiali flessibili e potenzialmente biocompatibili, la tecnologia potrebbe essere utile nella robotica chirurgica, nei dispositivi di assistenza e nell'interfaccia uomo-macchina.
In medicina, è possibile immaginare strumenti che si dispiegano all'interno del corpo in modo mirato, senza componenti rigidi che potrebbero danneggiare i tessuti. Nella produzione, le pinze potrebbero maneggiare oggetti fragili senza danneggiarli. E nella tecnologia di assistenza, si potrebbero creare esoscheletri morbidi o ortesi che si adattano dinamicamente al corpo di chi li indossa.
Ciò che distingue il processo da molti altri approcci è la sua scalabilità. I parametri di stampa - velocità di rotazione, portata, geometria degli ugelli - possono essere adattati dal lato software senza dover modificare l'hardware. Un nuovo design non richiede un nuovo stampo, ma solo nuovi parametri di stampa. Questo accorcia notevolmente il ciclo di sviluppo.
I miei interessi sono vari, mi piace semplicemente godermi la vita. Sono sempre alla ricerca di notizie su freccette, giochi, film e serie.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Lorenz Keller
Retroscena
di Kevin Hofer
Dietro le quinte
di Daniel Borchers