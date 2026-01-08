Novità e trend 2 13

I robot simili agli esseri umani di Realbotix aiutano gli anziani soli

I robot sono progettati per svolgere il lavoro dell'uomo in casa o nell'industria. Tuttavia, l'azienda Realbotix vede lo scopo dei suoi robot nell'interazione umana.

L'azienda robotica statunitense Realbotix presenta al CES tre dei suoi robot umani: Aria, Melody e David. I visitatori potranno parlare con i robot e ammirare il nuovo sistema di visione: seguono le persone con gli occhi e girano la testa grazie alle telecamere integrate. Secondo l'amministratore delegato Andrew Kiguel, i robot riconoscono le persone e ricordano con chi hanno già interagito. E dovrebbero anche essere in grado di interpretare le emozioni.

Su Heise puoi vedere che la donna robot Melody parla anche tedesco - almeno una forma di tedesco molto artificiale e non sincronizzata con le labbra. Nella FAQ sul sito web dell'azienda, puoi anche leggere che i robot parlano solo inglese, altroché la mancanza di sincronizzazione labiale per le altre lingue. Tuttavia, l'output vocale inglese non si avvicina ancora a quello di assistenti vocali come Gemini. Lo scorso anno, Realp> ha lanciato un'iniziativa per la creazione di un nuovo sistema di comunicazione.

L'anno scorso Realbotix aveva solo un robot, Melody, che era solo un prototipo. Ora i robot sono disponibili sul mercato. Realbotix non è l'unico produttore specializzato in robot umanoidi. A differenza di Xpeng con il suo modello Iron, che imita anche l'andatura umana, Realbotix si concentra sull'interazione con gli esseri umani.

Robot per l'interazione umana

La pelle in silicone dei robot permette una rappresentazione realistica delle rughe e di altre imperfezioni individuali. Secondo Realbotix, un aspetto realistico e la capacità di conversare in modo naturale sono i prerequisiti per l'utilizzo dei robot. Sono destinati a servire i clienti, a fornire formazione o a fungere da richiamo per il marketing durante le fiere. È anche ipotizzabile che possano essere utilizzati nei musei come repliche di personaggi storici per completare le mostre. Realbotix è un'azienda che si occupa di robotica.

Realbotix affronta anche l'epidemia di solitudine «nordamericana»: i robot potrebbero fornire compagnia agli anziani single. In futuro, dovrebbero anche essere in grado di dare una mano e aiutare a mangiare o a utilizzare uno smartphone, per esempio. Realbotix sta quindi lavorando per migliorare le mani robotiche.

Il volto sembra realistico e può essere scambiato.

Fonte: Realbotix

I modelli possono essere ampliati in modo modulare

Il volto dei robot può essere rimosso e sostituito in pochi semplici passi. Puoi vederlo in questo video. La testa del robot è dotata di 17 motori che consentono 17 gradi di libertà (DoF). In questo modo è possibile visualizzare varie espressioni facciali e movimenti oculari.

Il corpo è anche modulare. È possibile acquistare una testa per 20.000 dollari USA e successivamente aggiungere una parte superiore del corpo (39 DoF) o addirittura un corpo intero. Il modello completo, disponibile a partire da 125.000 dollari, offre 44 DoF. Il robot non può camminare, ma ha una base mobile. Secondo il sito dell'azienda, la batteria dura dalle quattro alle otto ore e i modelli fissi vanno semplicemente collegati a una presa di corrente.

Il prezzo di Realbotix parte da 20.000 dollari per una testa robotica.

Fonte: Realbotix

Realbotix offre anche la possibilità di costruire robot interamente secondo le proprie idee. Al CES, ad esempio, è possibile vedere un modello basato su «Cyberpunk 2077».

Immagine di copertina: Realbotix

