Questo robot lava e pulisce per te

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 5.1.2026

Non dovrai più mettere a posto la lavastoviglie o piegare il bucato da solo: Switchbot e LG presentano alla fiera tecnologica CES dei robot progettati per occuparsi delle noiose faccende domestiche. Presto sarà possibile ordinare un modello.

I compiti quotidiani poco spettacolari diventano improvvisamente spettacolari quando vengono svolti da robot. Alla fiera tecnologica CES di Las Vegas, due produttori stanno presentando degli aiutanti domestici rotolanti dotati di braccia che possono svolgere diversi compiti in cucina, in salotto o in lavanderia.

L'Onero H1 di Switchbot rotola per casa e fa i lavori domestici.

Fonte: Switchbot

Switchbot Onero H1: aiuto domestico con sensibilità

L'Onero H1 non ha gambe, ma ha braccia e un volto. È così che il robot di Switchbot si muove in casa e svolge le faccende domestiche. In un video al CES, l'azienda produttrice mostra cosa è possibile fare.

Il robot riempie i chicchi di caffè nella macchina, poi porta una tazza di caffè a un umano, spinge un french toast dalla padella al piatto e lo posiziona su un modulo aggiuntivo che porta la colazione in tavola. Onero H1 sciacqua poi il piatto e lo ripone in un cassetto. È possibile anche pulire le finestre e caricare il bucato nella macchina.

Switchbot mostra solo piccole sezioni dei compiti nel video. Non è chiaro cosa il robot possa realmente fare: Preparare la colazione o solo servirla? Aprire il coperchio del barattolo con i chicchi di caffè o semplicemente versarli?

Solo quando mette a posto la lavatrice sono visibili i dettagli. Afferra i capi di abbigliamento e li mette lentamente nel cestello. Li spinge anche a mano se non sono ancora pronti. Spinge lo sportello con il dorso della mano. Poi estrae lo scomparto e inserisce una linguetta all'interno. Per avviare la macchina basta premere un pulsante. Onero H1 rimuove il bucato e può anche piegarlo. Nel video promozionale, è maldestro come me.

Anche nel video promozionale, il robot non riesce a piegare bene un maglione.

Fonte: Switchbot

L'Onero H1 ha una moltitudine di telecamere per l'orientamento e il riconoscimento degli oggetti e utilizza un assistente AI memorizzato direttamente sul dispositivo. Le braccia non solo sono mobili, ma possono anche essere spostate dall'alto verso il basso lungo tutta l'altezza del corpo. Ciò significa che il robot non deve essere in grado di piegarsi per eseguire compiti a diverse altezze.

Secondo il produttore, il modello raggiunge 22 DoF (Degrees of Freedom). Si tratta di una misura del numero di possibilità di movimento indipendenti. Per fare un paragone: il robot di ricerca altamente sviluppato Atlas di Boston Dynamics ha una parte superiore del corpo con 29 DoF.

Il modello Onero H1 raggiunge 22 DoF.

L'Onero H1 sarà presto in vendita su Switchbot. Il prezzo e la data esatta non sono ancora stati comunicati.

LG Cloid: organizzatore per la casa intelligente

Il concetto del produttore coreano LG è molto simile. Cloid è in grado di prendere il latte dal frigorifero, mettere un panino nel forno e fare e piegare il bucato

Cloid mette un cornetto al forno.

Fonte: LG

Otticamente, ricorda più un robot, come la maggior parte delle persone se lo immagina. Questo è sicuramente dovuto anche al volto visualizzato, che può mostrare emozioni. Inoltre, il robot rotola e non ha gambe, ma la parte superiore del corpo può inclinarsi e ruotare.

Primariamente, Cloid è un hub per la casa intelligente che coordina e controlla gli elettrodomestici di LG collegati in rete. Si occupa anche delle fasi intermedie che prima dovevano essere svolte dall'uomo. Ad esempio, carica la lavastoviglie, la avvia e la carica di nuovo in un secondo momento.

Il modello LG è progettato per caricare e scaricare la lavastoviglie.

Fonte: LG

Secondo il produttore, le braccia di Cloid si muovono come quelle umane e ognuna delle cinque dita può afferrare autonomamente. Il robot può raggiungere oggetti fino all'altezza del ginocchio e raccoglierli.

A differenza di Onero H1, Cloid per ora è solo un concept. LG non ha intenzione di lanciarlo sul mercato per il momento.

Immagine di copertina: LG

