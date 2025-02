Novità e trend 10 5

Panasonic sull'orlo del ritiro dei TV? Il produttore tradizionale sta pensando di ritirarsi

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2025

Panasonic starebbe pensando di ritirarsi dal settore dei televisori. Nonostante l'eccellente qualità delle immagini e i nuovi modelli OLED, il Gruppo sta lottando contro il calo delle quote di mercato: il futuro della divisione TV è in bilico.

Panasonic: un nome con una reputazione da urlo. Da anni gode di un'ottima reputazione tra gli esperti e i tester: qualità dell'immagine eccezionale, opzioni di calibrazione precise e lavorazione di alta qualità. Anche l'OLED Z85A che ho testato di recente lo ha dimostrato in modo impressionante.

Tuttavia, questa era potrebbe presto finire. Come ha confermato Yuki Kusumi, presidente di Panasonic, a Nikkei Asia, l'azienda giapponese vuole concentrarsi solo sulle aree con potenziale di crescita in futuro. Per questo motivo, l'azienda sta valutando seriamente la possibilità di ridimensionare o addirittura vendere completamente la divisione TV. Non è stata presa alcuna decisione.

La difficile situazione di mercato e la pressione dei concorrenti

Panasonic deve essersi resa conto che la qualità da sola non è più l'unico fattore di successo, soprattutto in un mercato invaso da modelli economici di produttori cinesi come TCL e Hisense. La pressione sui prezzi è brutale. La concorrenza è spietata.

Eppure Panasonic ha appena presentato al CES 2025 nuovi modelli OLED con picchi di luminosità impressionanti: un chiaro segno di forza innovativa.

Tuttavia, dietro le presentazioni sfarzose, sembra che ci sia molto da fare. L'integrazione di Fire TV come nuovo sistema operativo molto più accessibile avrebbe dovuto dare una spinta a Panasonic. Tuttavia, il successo sperato non si è concretizzato. Non c'è da stupirsi: "Il sistema operativo di Fire TV è impressionante nelle case incentrate su Amazon", ho scritto alla prova, "ma al di fuori di questo ecosistema, rimane funzionale e poco spettacolare".

L'unica cosa che rimane invariata è che l'azienda è ancora alle prese con una quota di mercato in calo: dal 20 percento circa degli anni 2010 all'attuale 12,8 percento - e la tendenza è al ribasso. La quota di mercato di Panasonic si è quasi dimezzata, soprattutto in Giappone, il suo mercato nazionale. Allo stesso tempo, gli elevati investimenti in altre aree, come la divisione batterie per autoveicoli, stanno mettendo ulteriore pressione all'azienda.

Chi potrebbe rilevare la divisione TV di Panasonic?

Panasonic non sarebbe il primo produttore tradizionale ad abbandonare il mercato dei televisori. Toshiba ha venduto la sua divisione TV a Vestel nel 2016, mentre Sony sta perdendo quote di mercato da anni. Anche Vestel, Hisense o TCL potrebbero essere potenziali acquirenti della divisione TV di Panasonic.

Vestel, il gruppo elettronico turco, ha già esperienza in questo tipo di acquisizioni e potrebbe arricchire il suo portafoglio con la tecnologia premium di Panasonic. Hisense e TCL, invece, due produttori cinesi in forte espansione, potrebbero beneficiare dell'esperienza di Panasonic nella calibrazione dell'immagine e nella tecnologia OLED per rafforzare la loro posizione nel mercato di fascia alta.

Il presidente Kusumi sottolinea, tuttavia, che la ricerca di un acquirente sarà impegnativa. Gli investitori non solo devono essere convinti della qualità dei prodotti, ma devono anche credere nel potenziale di crescita dell'azienda. Un'impresa non facile, vista la dura concorrenza e i margini in calo.

Luca Fontana

