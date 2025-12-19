Novità e trend 7 16

ByteDance firma un'offerta per TikTok con gli USA

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 19.12.2025

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti è stato deciso: ByteDance sta vendendo le sue attività negli Stati Uniti a una nuova joint venture sotto il controllo degli Stati Uniti, con Oracle a bordo.

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti è stato apparentemente chiarito. La società madre cinese ByteDance ha accettato la vendita dell'attività statunitense. Il fulcro dell'accordo è il trasferimento dell'attività statunitense a una società americana. Questa è stata fondata appositamente per questo scopo e si chiama TikTok USDS Joint Venture LLC. La società è gestita da un consorzio di diverse aziende statunitensi, tra cui il gruppo software Oracle. ByteDance e i suoi investitori continuano a detenere circa il 50 percento dell'azienda. Ciò significa che ByteDance non ha più alcuna influenza significativa sull'attività operativa.

Perché TikTok è stato venduto?

I contratti seguono mesi di diatribe politiche e legali. Inizialmente il governo americano aveva minacciato di vietare l'applicazione TikTok negli Stati Uniti se ByteDance non avesse accettato la vendita. TikTok si è poi spento simbolicamente all'inizio dell'anno. Donald Trump ha poi concesso diverse proroghe alla scadenza. A settembre, i governi statunitense e cinese hanno trovato una soluzione.

La conclusione dell'accordo è prevista entro il 22 gennaio 2026. Fino ad allora, TikTok continuerà ad essere disponibile come prima. Il CEO di ByteDance, Shou Zi Chew, ha annunciato che i circa 170 milioni di utenti statunitensi non noteranno nulla nella loro vita quotidiana. Secondo le persone coinvolte, non cambierà nulla nemmeno per i clienti pubblicitari.

Cosa cambierà dopo la vendita

I nuovi operatori si occuperanno dei compiti che in precedenza venivano svolti da ByteDance. Ciò include la gestione dei dati degli utenti, la sicurezza degli algoritmi, la moderazione dei contenuti e il controllo della versione statunitense dell'app. In futuro, inoltre, tutti i dati degli utenti statunitensi saranno archiviati negli Stati Uniti, nel cloud di Oracle. L'algoritmo che determina quali video vengono visualizzati dagli utenti è fondamentale per questa attività. I nuovi proprietari stanno riqualificando questo sistema sulla base dei dati degli utenti statunitensi. In questo modo si vuole evitare che gli utenti statunitensi «siano influenzati dall'esterno» - il governo statunitense temeva a volte un possibile spionaggio da parte della Cina.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo







