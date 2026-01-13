Novità e trend 13 20

ChatGPT potrebbe presto analizzare i dati medici personali per te

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 13.1.2026

L'azienda di AI OpenAI sta entrando nel settore sanitario. Con l'acquisizione di una start-up, vuole gestire i dati medici personali altamente sensibili e, apparentemente, alleggerire il peso del sistema sanitario.

L'AI dovrebbe portare benefici all'umanità nel suo complesso. Secondo OpenAI, l'azienda che sta dietro al Large Language Model GPT, questa è la sua missione. Tuttavia, la sbandata dell'azienda tra la commercializzazione e l'organizzazione no-profit solleva la questione di cosa OpenAI intenda esattamente con questo termine.

Il gigante statunitense dell'intelligenza artificiale si sta attualmente concentrando sul settore sanitario, sempre sovraccarico e molto redditizio, e ha presentato «ChatGPT Health» un nuovo servizio sanitario qualche giorno fa. Il chatbot ha lo scopo di fornire alle persone risposte fondate a domande relative alla salute, ma per ora solo per gruppi selezionati negli Stati Uniti.

OpenAI ha ora annunciato di aver acquisito la giovane start-up di tecnologia sanitaria Torch. Torch sta sviluppando un'app per la salute che riunisce dati medici provenienti da varie fonti, come valori di laboratorio, risultati medici e dati di misurazione provenienti da fitness tracker. L'idea di fondo è che: Le persone dovrebbero ricevere un quadro completo e comprensibile dei propri dati sanitari. L'app vuole rappresentare una memoria medica «» in cui i dati sono collegati tra loro e nulla va perso.

OpenAI investe in una piattaforma per la gestione dei dati sanitari

OpenAI a quanto pare ha speso 60 milioni di dollari USA per l'offerta. Altri 40 milioni di dollari saranno spesi per motivare i quattro dipendenti della start-up a passare a OpenAI. Rispetto ad altre acquisizioni nel settore tecnologico, si tratta di un prezzo trascurabile, soprattutto se Torch possiede già un ampio bacino di dati sanitari personali altamente sensibili. Tuttavia, non ci sono informazioni in merito.

Il fatto che OpenAI stia investendo nel settore sanitario non è una sorpresa. Secondo un rapporto interno del gennaio 2026, oltre il cinque percento di tutte le domande globali rivolte a ChatGPT contiene contenuti medici. Si tratta di oltre 40 milioni di domande al giorno. L'app Torch utilizza già modelli OpenAI e la sua architettura consente a OpenAI di sviluppare una propria piattaforma per l'analisi personalizzata delle informazioni sulla salute.

OpenAI ha già dichiarato di essere in grado di fornire informazioni mediche.

OpenAI ha già dichiarato nel suo annuncio di acquisizione che collegherà i dati raccolti «con ChatGPT Health come un nuovo modo di comprendere e gestire la propria salute». Non si sa esattamente come potrebbe essere e come OpenAI intenda evitare che la sua IA fornisca informazioni false o addirittura pericolose. OpenAI ha aggiornato le linee guida per l'utilizzo di ChatGPT solo alla fine dello scorso anno. Secondo queste linee guida, il chatbot non può più essere utilizzato per consultazioni mediche se non è presente uno specialista. Tuttavia, questo passo è più probabile per proteggersi.

Come gestirà OpenAI i dati?

OpenAI sottolinea che i dati saranno trattati in conformità con l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) degli Stati Uniti. Le regole sono più severe nell'UE.

Non è chiaro come verranno migrati i dati da Torch e quale sia il consenso necessario per farlo. I critici mettono in guardia da una crescente concentrazione di potere nel settore sanitario e dal pericolo che le big tech penetrino troppo profondamente nei processi medici.

Nonostante queste preoccupazioni, il progetto Torch non è stato ancora approvato.

Nonostante queste preoccupazioni, l'acquisizione segna un punto di svolta: Torch non sarà più una piccola start-up, ma parte di una piattaforma globale di intelligenza artificiale che mira a rendere accessibile a milioni di persone la conoscenza dell'assistenza sanitaria. Per OpenAI, si tratta di un altro passo avanti verso la trasformazione dell'IA in uno strumento centrale dell'assistenza sanitaria, con tutte le opportunità e le sfide che ciò comporta.

