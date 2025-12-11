Novità e trend 18 1

Ayaneo Pocket Play: smartphone con gamepad estraibile

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 11.12.2025

Ayaneo si avventura per la prima volta nel mondo degli smartphone. Con il Pocket Play, il produttore lancia un dispositivo che sembra un normale smartphone, fino a quando non si fa scorrere il display verso l'alto e si scopre che sotto c'è un controller.

Ayaneo è nota per i suoi palmari. Ora arriva il Pocket Play, il primo smartphone del marchio, e ha un design che riporta alla mente i ricordi. Un meccanismo a scorrimento che espone un controller sotto il display, come quello visto l'ultima volta sulla PSP Go (2009) e sull'Xperia Play (2011).

Sony PSP Go (2009) con meccanismo a scorrimento

Fonte: Sony

Sony Ericsson Xperia Play - Smartphone con gamepad integrato (2011)

Fonte: Sony Ericsson

Ayaneo aveva già annunciato il progetto a ottobre. Ora arriva la prima presentazione estesa, con una campagna Kickstarter che è stata creata ma non ancora lanciata e un video ufficiale.

Sono state confermate solo le cose più ovvie: il design a scorrimento, il gamepad con pad direzionale, pulsanti ABXY, pulsanti a spalla e due touchpad, la disposizione della fotocamera e le varianti di colore nero e bianco/argento. Ayaneo non ha fornito ulteriori dati tecnici come processore, dimensioni del display, risoluzione, capacità della batteria, RAM e memoria.

L'Ayaneo Pocket Play sarà disponibile nei colori nero e bianco/argento.

Fonte: Ayaneo

La pagina di Kickstarter non elenca ancora nessuna specifica. Sono possibili un chip Snapdragon di fascia media, un display tra i sei e i sette pollici e varianti con otto o dodici gigabyte di RAM - ma si tratta di speculazioni.

Immagine di copertina: Ayaneo

