Ayaneo Pocket Play: smartphone con gamepad estraibile

Novità e trend
Jolla Phone con Sailfish OS: uno smartphone con radici Nokia
di Jan Johannsen
Ayaneo si avventura per la prima volta nel mondo degli smartphone. Con il Pocket Play, il produttore lancia un dispositivo che sembra un normale smartphone, fino a quando non si fa scorrere il display verso l'alto e si scopre che sotto c'è un controller.
Ayaneo è nota per i suoi palmari. Ora arriva il Pocket Play, il primo smartphone del marchio, e ha un design che riporta alla mente i ricordi. Un meccanismo a scorrimento che espone un controller sotto il display, come quello visto l'ultima volta sulla PSP Go (2009) e sull'Xperia Play (2011).
Ayaneo aveva già annunciato il progetto a ottobre. Ora arriva la prima presentazione estesa, con una campagna Kickstarter che è stata creata ma non ancora lanciata e un video ufficiale.
Sono state confermate solo le cose più ovvie: il design a scorrimento, il gamepad con pad direzionale, pulsanti ABXY, pulsanti a spalla e due touchpad, la disposizione della fotocamera e le varianti di colore nero e bianco/argento. Ayaneo non ha fornito ulteriori dati tecnici come processore, dimensioni del display, risoluzione, capacità della batteria, RAM e memoria.
La pagina di Kickstarter non elenca ancora nessuna specifica. Sono possibili un chip Snapdragon di fascia media, un display tra i sei e i sette pollici e varianti con otto o dodici gigabyte di RAM - ma si tratta di speculazioni.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti