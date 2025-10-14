Novità e trend 50 23

Attenzione! Apple TV+ ora si chiama ... Apple TV

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 14.10.2025

Apple l'ha fatto di nuovo: il servizio di streaming Apple TV+ ora si chiama semplicemente Apple TV. Sembra una cosa innocua, finché non ti rendi conto che la Apple TV esiste già. Più volte.

Il problema: Apple TV è già...

Oppure, come The Verge riassume sinteticamente: Il film sarà presto disponibile «su Apple TV, in anticipo rispetto alla prima su Apple TV, che potrai vedere sui dispositivi Apple TV tramite l'app Apple TV».

Chiaro finora?

Apple, HBO e l'inferno dei nomi

Apple non è sola in questa disciplina. Hollywood e le aziende tecnologiche sembrano avere una passione segreta per i rebranding autosabotanti. Ad esempio, qualcuno ricorda il fiasco di HBO?

C'è poi X, ex Twitter. Probabilmente il rebrand più inutile di tutti i tempi. Come se Elon Musk avesse semplicemente detto: «Fai qualcosa. Qualsiasi cosa.» E qualcuno l'avesse fatto. Ed era una lettera che nessuno può cercare su Google.

Bravo. Tutti voi.

Il Plus è sparito - ma perché?

Torniamo ad Apple. Nel suo comunicato stampa, il gigante tecnologico definisce l'intera operazione una «nuova e vibrante identità». In altre parole, una «vibrante» nuova identità. È fantastico. Cosa significa ora? Non ne ho idea. Né il logo né il sito web sono stati ancora adattati, e il piccolo segno più continua a illuminarsi ovunque.

Forse Apple vuole semplificare il marchio. O semplicemente per infastidire tutti coloro che ogni giorno scrivono dei loro prodotti nelle redazioni tecnologiche. Una cosa è chiara: se c'è qualcuno che può tenere traccia di tutto, probabilmente è proprio Apple. O forse no.

Bene, allora divertiti ad accendere. O a fare il login. O a categorizzare.

