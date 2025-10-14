Questa settimana arriveranno nuovi prodotti Apple?

Lenovo Tab Plus 256 GB Grigio
Proprio come l'anno scorso, sembra che Apple stia pianificando una "Settimana Mac" in cui verranno presentati, passo dopo passo, i nuovi hardware. Questi includono MacBook, iPad e l'"HomeHub".
L'attenzione è rivolta a maggiori prestazioni, maggiore durata della batteria e migliore integrazione delle funzioni AI, ma non solo: si dice che i display dell'iPad Pro siano anche significativamente più luminosi e consumino meno energia. Anche il MacBook Pro è incentrato sul nuovo chip, con il modello da 14 pollici inizialmente dotato della versione Basic del chip M5. Apple vuole conservare le versioni Pro e Max per la prossima primavera.
Anche il Vision Pro è interessante. Il design sarà mantenuto, ma il peso, il comfort e la batteria saranno migliorati. Anche le funzioni AR e VR dovrebbero beneficiare del nuovo chip M5, anche per quanto riguarda il tracciamento degli occhi e il controllo dei gesti.
Anche le versioni più piccole sono oggetto di indiscrezioni: si parla di nuovi HomePod e dell'attesissimo «Home Hub». Sono ipotizzabili anche i nuovi AirTag di seconda generazione. Non è previsto un keynote: i dispositivi saranno annunciati solo tramite un comunicato stampa e aggiornamenti sul sito web di Apple.
Da quando ho scoperto come attivare entrambi i canali telefonici sulla scheda ISDN per ottenere una maggiore larghezza di banda, sperimento con le reti digitali. Con quelle analogiche, invece, da quando so parlare. A Winterthur per scelta, con il cuore rossoblu.
Già da questa settimana, Apple vuole iniziare a produrre i nuovi dispositivi, come afferma Bloomberg. I nuovi dispositivi includono un iPad Pro e un MacBook Pro da 14 pollici, entrambi con il chip M5 di Apple. È prevista anche la presentazione di un'altra versione del Vision Pro. Queste indiscrezioni sono supportate anche da un articolo del Portale Mac Rumors, che riporta una fuga di notizie dall'ente regolatore delle comunicazioni statunitense FCC. Sono apparsi i numeri di prodotto di dispositivi Apple precedentemente sconosciuti. È stato anche avvistato un video di unboxing proveniente dalla Russia, anche se la sua autenticità non è chiara.
