Questa settimana arriveranno nuovi prodotti Apple?

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 14.10.2025

Proprio come l'anno scorso, sembra che Apple stia pianificando una "Settimana Mac" in cui verranno presentati, passo dopo passo, i nuovi hardware. Questi includono MacBook, iPad e l'"HomeHub".

L'attenzione è rivolta a maggiori prestazioni, maggiore durata della batteria e migliore integrazione delle funzioni AI, ma non solo: si dice che i display dell'iPad Pro siano anche significativamente più luminosi e consumino meno energia. Anche il MacBook Pro è incentrato sul nuovo chip, con il modello da 14 pollici inizialmente dotato della versione Basic del chip M5. Apple vuole conservare le versioni Pro e Max per la prossima primavera.

Apple continuerà con il Vision Pro?

Anche il Vision Pro è interessante. Il design sarà mantenuto, ma il peso, il comfort e la batteria saranno migliorati. Anche le funzioni AR e VR dovrebbero beneficiare del nuovo chip M5, anche per quanto riguarda il tracciamento degli occhi e il controllo dei gesti.

Anche le versioni più piccole sono oggetto di indiscrezioni: si parla di nuovi HomePod e dell'attesissimo «Home Hub». Sono ipotizzabili anche i nuovi AirTag di seconda generazione. Non è previsto un keynote: i dispositivi saranno annunciati solo tramite un comunicato stampa e aggiornamenti sul sito web di Apple.

