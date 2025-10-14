Shutterstock
Novità e trend
40

Questa settimana arriveranno nuovi prodotti Apple?

Florian Bodoky
14.10.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Proprio come l'anno scorso, sembra che Apple stia pianificando una "Settimana Mac" in cui verranno presentati, passo dopo passo, i nuovi hardware. Questi includono MacBook, iPad e l'"HomeHub".

L'attenzione è rivolta a maggiori prestazioni, maggiore durata della batteria e migliore integrazione delle funzioni AI, ma non solo: si dice che i display dell'iPad Pro siano anche significativamente più luminosi e consumino meno energia. Anche il MacBook Pro è incentrato sul nuovo chip, con il modello da 14 pollici inizialmente dotato della versione Basic del chip M5. Apple vuole conservare le versioni Pro e Max per la prossima primavera.

Apple continuerà con il Vision Pro?

Anche il Vision Pro è interessante. Il design sarà mantenuto, ma il peso, il comfort e la batteria saranno migliorati. Anche le funzioni AR e VR dovrebbero beneficiare del nuovo chip M5, anche per quanto riguarda il tracciamento degli occhi e il controllo dei gesti.

Il Vision Pro è un prodotto interessante.

Anche le versioni più piccole sono oggetto di indiscrezioni: si parla di nuovi HomePod e dell'attesissimo «Home Hub». Sono ipotizzabili anche i nuovi AirTag di seconda generazione. Non è previsto un keynote: i dispositivi saranno annunciati solo tramite un comunicato stampa e aggiornamenti sul sito web di Apple.

Immagine di copertina: Shutterstock

A 4 persone piace questo articolo

User Avatar
User Avatar
Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Da quando ho scoperto come attivare entrambi i canali telefonici sulla scheda ISDN per ottenere una maggiore larghezza di banda, sperimento con le reti digitali. Con quelle analogiche, invece, da quando so parlare. A Winterthur per scelta, con il cuore rossoblu. 

Informatica
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Novità e trend

Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.

Visualizza tutti