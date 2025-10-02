Novità e trend 3 0

Tech love episodio 273: vendita EA, attrice AI, "Black Rabbit", "Super Mario Galaxy 1 + 2"

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 2.10.2025

EA sta per essere venduta per 55 miliardi di dollari USA, una notizia preoccupante per molti motivi. Un'attrice AI viene presentata al Festival del Cinema di Zurigo. Parliamo anche della serie Netflix "Black Rabbit" e dei remaster di "Super Mario Galaxy 1 + 2".

EA è una delle più grandi aziende di giochi al mondo. Ora gli investitori vogliono acquistare l'azienda. Tra questi, un gruppo di investimento saudita e Jared Kushner, genero di Donald Trump. Con una somma di 55 miliardi di dollari, si tratterebbe della più grande acquisizione privata di tutti i tempi. Parliamo degli acquirenti e delle conseguenze che questa mossa potrebbe avere. Un'attrice AI è stata presentata allo ZFF di Zurigo e Hollywood ha reagito con orrore. Anche i nuovi prezzi del Game Pass sono stati scioccanti. Perché è un'arma potente.

Sul grande schermo, parliamo di «Black Rabbit». Nella nuova serie di Netflix, Jude Law e Jason Bateman interpretano due fratelli il cui passato li raggiunge. Questa coppia di alto livello sa come intrattenere.

Ci siamo divertiti anche con Black Rabbit .

Ci siamo divertiti anche con «Super Mario Galaxy 1 + 2». I due classici della Wii sono stati rinnovati per la Switch e ora hanno un aspetto davvero elegante. Solo il prezzo è discutibile.

